Генетики нашли древний штамм опасной болезни

Генетики выяснили, что трепонемные инфекции, родственные сифилису, существовали значительно раньше, чем считалось.

© BSIP/legion-media.com

Исследователи из Лозаннского университета в Швейцарии восстановили геном Treponema pallidum из останков человека возрастом около 5 500 лет, найденных в регионе Сабана‑де‑Богота в Колумбии. Этот древний штамм не совпадает с современными подтипами бактерии, что указывает на давно утраченную, отдельную ветвь её эволюции.

Treponema pallidum сегодня представлена тремя близкородственными подтипами, каждый из которых вызывает своё заболевание:

Сифилис — венерическая инфекция, передаётся половым путём.

— венерическая инфекция, передаётся половым путём. Фрамбезия — невенерическая инфекция кожи и костей, передаётся через контакт кожа‑к‑коже.

— невенерическая инфекция кожи и костей, передаётся через контакт кожа‑к‑коже. Беджель — невенерический сифилис, поражает кости и кожу, распространяется через тесный бытовой контакт.

Существует ещё четвёртое трепонемное заболевание — пинта, которое вызывает отдельный подтип Treponema carateum. Полный геном этого возбудителя пока не расшифрован.

Хотя современные штаммы этих бактерий почти идентичны генетически, происхождение и эволюция разных форм болезней до сих пор остаются загадкой. Новое исследование, опубликованное в журнале Science, проливает свет на этот вопрос.

Учёные пришли к выводу, что древняя версия T. pallidum отделилась от других линий более 13 000 лет назад. Это значит, что трепонемные инфекции в Новом Свете появились раньше, чем считалось ранее.

Какое именно заболевание вызывала древняя бактерия неизвестно, однако кое что об исчезнувшей инфекции учёные сказать могут. Геном был извлечён из костной ткани, но видимых признаков болезни на скелете не было. Это говорит о том, что древний сифилис мог распространяться скрытно, не оставляя заметных следов на теле.