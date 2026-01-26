Коварный микроорганизм может погубить человечество
Международная группа исследователей предупредила о растущей глобальной опасности. Источник — малоизученные микроорганизмы, свободноживущие амёбы.
Эти простейшие, обитающие в почве и воде, не только сами вызывают смертельные инфекции, но и скрывают внутри себя опасные бактерии и вирусы, что делает их практически неуязвимыми для современных систем обеззараживания воды.
Как отмечается в новой статье, опубликованной в журнале Biocontaminant, эти амёбы обладают феноменальной живучестью. Они выдерживают высокие температуры, хлорирование и способны колонизировать системы водоснабжения, которые считаются безопасными.
Самый известный и пугающий представитель этой группы — Naegleria fowleri, или «амёба, пожирающая мозг». Она вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит — редкую, но практически всегда смертельную инфекцию мозга. Она развивается, когда загрязнённая вода попадает в нос, например при купании.
Бактерии и вирусы могут выживать внутри амёб, будучи защищёнными от процессов обеззараживания, которые обычно их уничтожают. Этот так называемый эффект троянского коня позволяет патогенам распространяться через системы питьевого водоснабжения, а также может играть роль в развитии устойчивости к антибиотикам.
Изменение климата усугубляет проблему. Повышение глобальных температур позволяет теплолюбивым видам амёб расширять свой ареал и проникать в регионы, где они раньше не встречались.
Исследователи настаивают, что для противодействия этой угрозе необходим принципиально комплексный подход One Health. Он должен объединить медиков, экологов, эпидемиологов и специалистов по водоснабжению.
Нужны срочные меры:
- Усиление глобального мониторинга и эпиднадзора за этими патогенами.
- Разработка более быстрых и точных методов диагностики.
- Внедрение новых технологий очистки воды, способных уничтожать устойчивые формы жизни.
Эксперты предупреждают: игнорирование этой скрытой угрозы в условиях износа инфраструктуры и глобального потепления может привести к новым непредсказуемым вспышкам заболеваний по всему миру.