Коварный микроорганизм может погубить человечество

Международная группа исследователей предупредила о растущей глобальной опасности. Источник — малоизученные микроорганизмы, свободноживущие амёбы.

Эти простейшие, обитающие в почве и воде, не только сами вызывают смертельные инфекции, но и скрывают внутри себя опасные бактерии и вирусы, что делает их практически неуязвимыми для современных систем обеззараживания воды.

Как отмечается в новой статье, опубликованной в журнале Biocontaminant, эти амёбы обладают феноменальной живучестью. Они выдерживают высокие температуры, хлорирование и способны колонизировать системы водоснабжения, которые считаются безопасными.

Самый известный и пугающий представитель этой группы — Naegleria fowleri, или «амёба, пожирающая мозг». Она вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит — редкую, но практически всегда смертельную инфекцию мозга. Она развивается, когда загрязнённая вода попадает в нос, например при купании.

Бактерии и вирусы могут выживать внутри амёб, будучи защищёнными от процессов обеззараживания, которые обычно их уничтожают. Этот так называемый эффект троянского коня позволяет патогенам распространяться через системы питьевого водоснабжения, а также может играть роль в развитии устойчивости к антибиотикам.

Изменение климата усугубляет проблему. Повышение глобальных температур позволяет теплолюбивым видам амёб расширять свой ареал и проникать в регионы, где они раньше не встречались.

Исследователи настаивают, что для противодействия этой угрозе необходим принципиально комплексный подход One Health. Он должен объединить медиков, экологов, эпидемиологов и специалистов по водоснабжению.

Нужны срочные меры:

Усиление глобального мониторинга и эпиднадзора за этими патогенами.

Разработка более быстрых и точных методов диагностики.

Внедрение новых технологий очистки воды, способных уничтожать устойчивые формы жизни.

Эксперты предупреждают: игнорирование этой скрытой угрозы в условиях износа инфраструктуры и глобального потепления может привести к новым непредсказуемым вспышкам заболеваний по всему миру.