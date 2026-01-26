Невролог выдала правду о боли в шее

Что такое межпозвонковые грыжи — симптомы, причины и методы лечения
Грыжа межпозвоночного диска может протекать по-разному и не всегда объясняет боль в спине. Врач-невролог Исакова Зиярат Магомедрасуловна рассказала «Рамблеру», как проходит обследование и какие подходы к лечению используют сегодня.
Что такое межпозвонковая грыжа
Это состояние, при котором часть диска выходит за его обычные границы. Диск расположен между позвонками и снижает нагрузку на позвоночник во время движения. Когда его структура нарушается, нервные корешки и окружающие ткани могут реагировать болью и другими симптомами.
Как устроен межпозвоночный диск
Каждый диск состоит из двух частей. В центре находится мягкое пульпозное (гелеобразное) ядро с высоким содержанием воды. Снаружи его удерживает плотное фиброзное кольцо. Такая конструкция помогает позвоночнику сгибаться, поворачиваться и переносить вес тела. С возрастом ядро теряет влагу, а наружный слой становится менее прочным, поэтому диск хуже справляется с нагрузкой.
Как формируется грыжа
Когда в фиброзном кольце появляется трещина, часть ядра смещается наружу. Если этот фрагмент контактирует с нервным корешком, может возникать боль. При этом сам факт смещения диска ещё не означает болезнь — многое зависит от его размера, направления и реакции нервной системы.
Причины грыжи межпозвонкового диска
Американская ассоциация нейрохирургов (AANS) отмечает: чаще всего грыжа связана с постепенными изменениями диска. Риск выше при сочетании нескольких факторов:
- возрастные изменения структуры диска;
- резкие наклоны и скручивания туловища;
- подъём тяжестей с нагрузкой на спину;
- травмы и падения;
- длительное сидение без движения;
- лишний вес и курение;
- наследственная предрасположенность.
«Грыжа на обследовании может оказаться случайной находкой. У многих людей она никак не проявляется и не вызывает боли. Неприятные ощущения в спине часто связаны с мышцами, фасеточными суставами, стрессом, тревогой и нарушением сна. Поэтому важно оценивать не только изменения в позвоночнике, но и общее состояние человека».Зиярат Магомедрасуловна ИсаковаВрач-невролог
Симптомы межпозвонковой грыжи
Врач-невролог поясняет, что при межпозвонковой грыже боль часто возникает из-за раздражения нервного корешка и распространяется по ходу нерва, а не остаётся только в спине. Такие ощущения могут сочетаться с онемением, покалыванием, чувством «мурашек» и снижением мышечной силы. Симптомы усиливаются при наклонах, кашле и чихании.
Шейный отдел: грыжа в области шеи может давать боль и скованность в шее, напряжение между лопатками, а также боль, онемение или покалывание в руке.
Грудной отдел: редкая форма, при которой симптомы часто напоминают мышечную боль или проблемы с внутренними органами, поэтому причину находят не сразу.
Поясничный отдел: при грыже в нижней части спины боль идёт по ходу седалищного нерва — это состояние называют ишиасом. Боль описывают как острую, жгучую, похожую на удар током.
Диагностика
Врач оценивает мышечную силу, чувствительность, рефлексы и характер боли. Это помогает понять, связано ли состояние с раздражением нервного корешка и в каком отделе позвоночника искать причину.
«Золотой стандарт диагностики — МРТ, которое позволяет увидеть межпозвоночные диски, нервные корешки и спинной мозг, но только в связке с клиническим осмотром. Самые безопасные и результативные стратегии принимают с учётом снимков, состояния человека и его повседневных задач», — комментирует врач.
КТ и рентген. Эти методы помогают исключить переломы, опухоли и другие причины боли, но не подходят для оценки состояния межпозвоночных дисков.
Дополнительные исследования. Электромиография и тесты нервной проводимости применяют редко. Их используют, когда нужно уточнить степень поражения нерва или исключить другие неврологические причины симптомов.
Лечение межпозвонковой грыжи
Невролог объясняет, что по данным крупных исследований большинство межпозвонковых грыж со временем уменьшаются или перестают беспокоить сами по себе. Чаще всего хватает консервативного подхода:
- обезболивающих и противовоспалительных средств по назначению врача;
- щадящего режима без длительного постельного отдыха;
- лечебной физкультуры;
- постепенного возвращения к движению и привычным нагрузкам.
Операцию рассматривают лишь в редких ситуациях. Если нарастает мышечная слабость, появляются проблемы с мочеиспусканием или стулом либо выраженная боль сохраняется в течение нескольких недель, несмотря на лечение. Чаще всего удаляют часть диска, которая давит на нерв. Современные методы снижают травматичность, но операция нужна далеко не всем и не всегда полностью убирает боль.
Реабилитация после лечения
Клинические рекомендации Минздрава РФ советуют после уменьшения боли постепенно возвращаться к движению. Реабилитация помогает восстановить силу и выносливость и снизить риск повторных эпизодов боли.
Профилактика
Полностью исключить риск межпозвонковой грыжи невозможно, но образ жизни заметно влияет на состояние позвоночника. Поэтому врачи рекомендуют:
- регулярно двигаться и укреплять мышцы спины и корпуса;
- делать перерывы при длительном сидении;
- поднимать тяжести за счёт ног, а не спины;
- следить за осанкой в повседневной жизни;
- поддерживать комфортный вес;
- отказаться от курения.
Такие меры поддерживают подвижность позвоночника и помогают дискам лучше справляться с нагрузкой.
Главное: межпозвонковая грыжа часто проходит без операции
Со временем симптомы у многих людей ослабевают или исчезают. Чаще всего состояние улучшается за счёт движения, лечебной физкультуры и постепенного увеличения нагрузки. Подход к лечению зависит от ситуации, а операция нужна лишь немногим и при серьёзных показаниях.
