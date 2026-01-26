Пациентов предупредили о рисках этого распространённого симптома

Головная боль — один из самых частых симптомов, с которым сталкиваются люди всех возрастов. По данным Всемирной организации здравоохранения, больше половины взрослого населения мира испытывает головные боли хотя бы раз в год. Разобрались, как быстро облегчить состояние, когда можно справиться самостоятельно, а когда нужно срочно обратиться к врачу.

Причины головной боли

Врачи не до конца понимают, что вызывает большинство видов головной боли. Однако точно известно: ткани мозга и кости черепа никогда не бывают источником боли, так как в них нет нервных окончаний, отвечающих за болевые сигналы. Зато сигнализировать о боли могут кровеносные сосуды головы и шеи, ткани, которые окружают мозг, и некоторые важные нервы, выходящие из него. Источником головной боли также могут стать кожа головы, пазухи носа, зубы, мышцы и суставы шеи.

Головная боль — это симптом. Она может возникать по множеству причин, от обычного переутомления до серьёзных заболеваний. Чтобы понять, как снять головную боль, важно разобраться, что стало причиной.

Самые частые причины головной боли:

Напряжение и стресс. Самый распространённый тип — головная боль напряжения. Первичная причина такой боли не только в мышцах, но и в повышенной чувствительности центральной нервной системы. Боль обычно двусторонняя, тупая, сжимающая, как обруч вокруг головы.

Высокое давление. Умеренно повышенное давление (например, 140/90) обычно не вызывает головную боль. Голова действительно начинает болеть при гипертоническом кризе (резком и критическом скачке давления выше 180/120).

Голод и обезвоживание. Падение уровня глюкозы в крови и выброс гормонов стресса могут спровоцировать спазм и боль.

Гормональные колебания. У женщин головная боль может быть связана с менструальным циклом, беременностью или менопаузой.

Когда головная боль может быть опасной

В большинстве случаев головная боль не представляет угрозы. Однако есть ситуации, когда она может быть симптомом серьёзного состояния и нужно немедленно обратиться за помощью.

Тревожные признаки:

Внезапная, очень сильная боль, которая может ощущаться как «самая сильная в жизни» («громоподобная» боль). В этом случае сразу вызывайте скорую помощь.

Боль, сопровождается слабостью в руках и ногах, онемением, нарушением речи, зрения, сознания.

Головные боли с болезненным покраснением глаз.

Боль возникла после травмы головы, особенно если она усиливается.

Боль с температурой, скованностью затылочных мышц, сыпью.

сыпью. Постоянная, усиливающаяся боль, которая не проходит после приёма обезболивающих.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, вызывайте скорую помощь. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг, менингита, опухоли или других опасных состояний.

Первая помощь при головной боли

Немедикаментозные методы

Если боль лёгкая или умеренная (до 6 баллов по 10-балльной шкале), можно попробовать немедикаментозные методы:

Отдых и тишина. Лягте в затемнённом, тихом помещении. Попробуйте расслабиться, закрыть глаза, сделать несколько глубоких вдохов.

Лягте в затемнённом, тихом помещении. Попробуйте расслабиться, закрыть глаза, сделать несколько глубоких вдохов. Лёгкий массаж висков, затылка, шеи может снять мышечное напряжение и облегчить боль.

затылка, шеи может снять мышечное напряжение и облегчить боль. Компрессы. Тёплый или холодный компресс на лоб или затылок может помочь при головной боли напряжения. Пробуйте разные методы, чтобы понять, что вам больше подходит.

Еда и вода. Иногда головная боль — это сигнал организма о голоде или жажде. Выпейте стакан воды, съешьте что-то лёгкое, особенно если вы давно не ели.

Медикаментозные способы облегчения боли

Если немедикаментозные методы не помогают, можно принять лекарства от головной боли. Однако важно помнить, что бесконтрольный приём обезболивающих может привести к обратному эффекту — так называемой абузусной головной боли.

Популярные обезболивающие:

Парацетамол. Подходит для эпизодической лёгкой и умеренной головной боли. Однако есть данные, что только у каждого десятого пациента боль проходит непосредственно благодаря действию парацетамола, в то время как остальные чувствуют себя лучше за счёт эффекта плацебо.

Ибупрофен, напроксен, кетопрофен. Нестероидные противовоспалительные препараты эффективны при головной боли напряжения и мигрени. Однако их нельзя принимать при заболеваниях желудка, почек, печени.

Важно. Перед применением любого лекарства проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете другие препараты.

Когда обезболивающие могут быть опасны:

При частом приёме (больше 15 дней в месяц) может развиться абузусная головная боль.

Нестероидные противовоспалительные препараты при бесконтрольном применении могут вызывать язву желудка, кровотечения, проблемы с почками.

Аспирин противопоказан детям и подросткам, людям с проблемами с ЖКТ, беременным, а также если есть проблемы со свёртываемостью крови или предстоит операция.

Если головная боль повторяется часто, мешает жить, не поддаётся лечению, обязательно обратитесь к врачу. Только специалист может определить причину и назначить правильное лечение.

Главное: головная боль — распространённый, но не всегда безобидный симптом

Головная боль часто возникает из-за напряжения и стресса. Лёгкую боль можно облегчить отдыхом, водой, едой, массажем и компрессами. При сильной или необычной боли, которая сопровождается онемением, нарушением речи, зрения, высокой температурой или появилась после травмы головы, нужно срочно к врачу. Обезболивающие помогают, но при частом использовании могут усугубить проблему. Если головная боль повторяется часто и мешает жить, нужен специалист.

