Пациентов предупредили о рисках этого распространённого симптома

Что делать, если болит голова: причины, как облегчить и когда обращаться к врачу
Головная боль — один из самых частых симптомов, с которым сталкиваются люди всех возрастов. По данным Всемирной организации здравоохранения, больше половины взрослого населения мира испытывает головные боли хотя бы раз в год. Разобрались, как быстро облегчить состояние, когда можно справиться самостоятельно, а когда нужно срочно обратиться к врачу.
Причины головной боли
Врачи не до конца понимают, что вызывает большинство видов головной боли. Однако точно известно: ткани мозга и кости черепа никогда не бывают источником боли, так как в них нет нервных окончаний, отвечающих за болевые сигналы. Зато сигнализировать о боли могут кровеносные сосуды головы и шеи, ткани, которые окружают мозг, и некоторые важные нервы, выходящие из него. Источником головной боли также могут стать кожа головы, пазухи носа, зубы, мышцы и суставы шеи.
Головная боль — это симптом. Она может возникать по множеству причин, от обычного переутомления до серьёзных заболеваний. Чтобы понять, как снять головную боль, важно разобраться, что стало причиной.
Самые частые причины головной боли:
- Напряжение и стресс. Самый распространённый тип — головная боль напряжения. Первичная причина такой боли не только в мышцах, но и в повышенной чувствительности центральной нервной системы. Боль обычно двусторонняя, тупая, сжимающая, как обруч вокруг головы.
- Высокое давление. Умеренно повышенное давление (например, 140/90) обычно не вызывает головную боль. Голова действительно начинает болеть при гипертоническом кризе (резком и критическом скачке давления выше 180/120).
- Голод и обезвоживание. Падение уровня глюкозы в крови и выброс гормонов стресса могут спровоцировать спазм и боль.
- Гормональные колебания. У женщин головная боль может быть связана с менструальным циклом, беременностью или менопаузой.
Когда головная боль может быть опасной
В большинстве случаев головная боль не представляет угрозы. Однако есть ситуации, когда она может быть симптомом серьёзного состояния и нужно немедленно обратиться за помощью.
Тревожные признаки:
- Внезапная, очень сильная боль, которая может ощущаться как «самая сильная в жизни» («громоподобная» боль). В этом случае сразу вызывайте скорую помощь.
- Боль, сопровождается слабостью в руках и ногах, онемением, нарушением речи, зрения, сознания.
- Головные боли с болезненным покраснением глаз.
- Боль возникла после травмы головы, особенно если она усиливается.
- Боль с температурой, скованностью затылочных мышц, сыпью.
- Постоянная, усиливающаяся боль, которая не проходит после приёма обезболивающих.
Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, вызывайте скорую помощь. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг, менингита, опухоли или других опасных состояний.
Первая помощь при головной боли
Немедикаментозные методы
Если боль лёгкая или умеренная (до 6 баллов по 10-балльной шкале), можно попробовать немедикаментозные методы:
- Отдых и тишина. Лягте в затемнённом, тихом помещении. Попробуйте расслабиться, закрыть глаза, сделать несколько глубоких вдохов.
- Лёгкий массаж висков, затылка, шеи может снять мышечное напряжение и облегчить боль.
- Компрессы. Тёплый или холодный компресс на лоб или затылок может помочь при головной боли напряжения. Пробуйте разные методы, чтобы понять, что вам больше подходит.
- Еда и вода. Иногда головная боль — это сигнал организма о голоде или жажде. Выпейте стакан воды, съешьте что-то лёгкое, особенно если вы давно не ели.
Медикаментозные способы облегчения боли
Если немедикаментозные методы не помогают, можно принять лекарства от головной боли. Однако важно помнить, что бесконтрольный приём обезболивающих может привести к обратному эффекту — так называемой абузусной головной боли.
Популярные обезболивающие:
- Парацетамол. Подходит для эпизодической лёгкой и умеренной головной боли. Однако есть данные, что только у каждого десятого пациента боль проходит непосредственно благодаря действию парацетамола, в то время как остальные чувствуют себя лучше за счёт эффекта плацебо.
- Ибупрофен, напроксен, кетопрофен. Нестероидные противовоспалительные препараты эффективны при головной боли напряжения и мигрени. Однако их нельзя принимать при заболеваниях желудка, почек, печени.
Важно. Перед применением любого лекарства проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете другие препараты.
Когда обезболивающие могут быть опасны:
- При частом приёме (больше 15 дней в месяц) может развиться абузусная головная боль.
- Нестероидные противовоспалительные препараты при бесконтрольном применении могут вызывать язву желудка, кровотечения, проблемы с почками.
- Аспирин противопоказан детям и подросткам, людям с проблемами с ЖКТ, беременным, а также если есть проблемы со свёртываемостью крови или предстоит операция.
Если головная боль повторяется часто, мешает жить, не поддаётся лечению, обязательно обратитесь к врачу. Только специалист может определить причину и назначить правильное лечение.
Главное: головная боль — распространённый, но не всегда безобидный симптом
Головная боль часто возникает из-за напряжения и стресса. Лёгкую боль можно облегчить отдыхом, водой, едой, массажем и компрессами. При сильной или необычной боли, которая сопровождается онемением, нарушением речи, зрения, высокой температурой или появилась после травмы головы, нужно срочно к врачу. Обезболивающие помогают, но при частом использовании могут усугубить проблему. Если головная боль повторяется часто и мешает жить, нужен специалист.