Врачи ответили, можно ли вернуть человека с того света

У клинической смерти не всегда одинаковый исход. Разобрались, сколько времени остаётся на помощь и что влияет на возможность вернуть жизнь.

© Motortion/iStock.com

Что такое клиническая смерть

Клиническая смерть происходит при внезапной остановке сердца: прекращается кровообращение, дыхание останавливается, человек теряет сознание. Если кровоток удаётся восстановить, органы могут снова начать работать.

Биологическая смерть связана с тяжёлым повреждением мозга, при котором вернуть жизненные функции уже нельзя, даже если работу сердца поддерживают аппаратами.

Клиническую смерть определяют так:

отсутствует дыхание;

не определяется пульс на крупных артериях;

нет реакции на внешние раздражители и боль.

В этот момент признаки похожи на смерть, но в первые минуты врачи оценивают состояние как потенциально обратимое.

Рудиментарные органы у человека: зачем нужны аппендикс, копчик и мужские соски

Счёт идёт на минуты

После остановки сердца мозг сразу сталкивается с нехваткой кислорода. Сначала изменения остаются обратимыми, потому что гибель клеток не происходит мгновенно. Однако с каждой минутой риск тяжёлых последствий растёт. По данным клинических наблюдений, примерно через пять минут вероятность необратимого повреждения мозга резко увеличивается.

Сердечно-лёгочная реанимация помогает поддерживать кровообращение, но в случаях, связанных с нарушением ритма, решающую роль играет время до дефибрилляции. Чем раньше удаётся применить дефибриллятор, тем выше вероятность восстановить работу сердца и снизить риск повреждения мозга. Даже при проведении реанимации восстановление без тяжёлых неврологических последствий спустя 20–30 минут встречается редко.

По статистике Американского Красного Креста, выживаемость после сердечно-лёгочной реанимации в условиях стационара составляет около 20%. Вне больницы этот показатель снижается примерно до 10%.

Что можно сделать сразу

Базовая сердечно-лёгочная реанимация помогает поддержать кровоток до приезда медиков. Человека укладывают на твёрдую поверхность и вызывают скорую помощь.

Надавливания выполняют в центре грудной клетки. Руки держат прямыми, давление направляют вертикально вниз. Грудную клетку продавливают примерно на 5–6 см с частотой около 100–120 раз в минуту. Если человек не обучен искусственному дыханию, допустимы непрерывные нажатия без пауз.

© Jacob Wackerhausen/iStock.com

На продолжительность обратимого периода влияют:

скорость начала реанимации;

качество сердечно-лёгочной реанимации;

причина остановки сердца;

температура тела в момент события.

Чем раньше удаётся поддержать кровоток, тем выше шанс сохранить функции мозга и других органов.

Правое ухо быстрее обрабатывает речь, а у аппендикса есть своя роль — интересные факты о теле человека

Когда холод продлевает жизнь

Гипотермия развивается, когда внутренняя температура тела опускается ниже 35 °C. В таких условиях холод замедляет работу организма, снижает потребность тканей в кислороде и даёт клеткам больше времени пережить остановку кровообращения. За счёт этого повреждение мозга развивается медленнее, даже если сердце и дыхание временно прекращаются.

Один из самых продолжительных задокументированных случаев восстановления произошёл с 31-летним мужчиной, у которого остановка сердца развилась на фоне тяжёлого переохлаждения. Температура тела снизилась примерно до 26 °C.

Реанимацию начали сразу и поддерживали кровообращение на протяжении 8 часов 42 минут. После постепенного согревания сердце удалось запустить. Через несколько месяцев врачи сообщили о полном восстановлении без стойких неврологических нарушений.

Такие истории остаются редкими и не отменяют общего правила. Холод может дать дополнительное время, но только если помощь начинают сразу и дальнейшее лечение проходит под медицинским контролем.

Последствия клинической смерти

Даже при успешном восстановлении кровообращения клиническая смерть не проходит бесследно. Чем дольше длилась остановка сердца, тем выше риск нарушений памяти, внимания и мышления. Некоторые последствия проявляются не сразу, а спустя дни или недели.

После клинической смерти могут сохраняться:

слабость и снижение выносливости;

трудности с речью и движением;

изменения эмоционального состояния.

© Pressmaster/iStock.com

Что такое эффект Лазаря

Это редкая ситуация, при которой кровообращение восстанавливается самопроизвольно после прекращения сердечно-лёгочной реанимации. Со стороны это может выглядеть как возвращение к жизни после смерти.

Почему это происходит

Точного объяснения у эффекта Лазаря нет, но врачи выделяют несколько возможных причин. Чаще всего речь идёт о воздухе, который накапливается в лёгких во время реанимации и мешает крови вернуться к сердцу. Когда реанимацию прекращают, давление в грудной клетке падает, кровоток может восстановиться, и сердце снова начинает работать.

В некоторых случаях свою роль играют лекарства. Их вводят во время реанимации, но эффект появляется не сразу — иногда уже после того, как помощь прекращают.

Чтобы избежать ошибки, медики обычно наблюдают за пациентом не меньше 10 минут после прекращения реанимации и контролируют сердечный ритм с помощью мониторов. Такой подход снижает риск преждевременного заключения.

Почему седеют волосы и можно ли это отсрочить

Главное: клиническая смерть — это не всегда окончательный исход

Человек может вернуться к жизни после клинической смерти, но это всегда гонка со временем. В первые минуты после остановки сердца решающую роль играют быстрые и понятные действия: начало реанимации и своевременная медицинская помощь. Редкие случаи восстановления при переохлаждении или эффекте Лазаря не меняют общего правила. Они не означают возвращения после биологической смерти и лишь показывают, насколько важна скорость помощи.

Важные исследования