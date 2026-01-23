Названы лекарства, опасность которых переоценивали десятилетиями

Крупное исследование показало, что препараты от изжоги не повышают риск рака желудка.

© Yurii Yarema/iStock.com

Ингибиторы протонной помпы (ИПП, например омепразол) — одни из самых часто назначаемых препаратов в мире для лечения хронической изжоги и язвенной болезни желудка. На протяжении десятилетий сохранялись опасения, что длительный их приём может повышать риск развития рака желудка. Новое крупное исследование, основанное на данных о здоровье из стран Северной Европы, ставит это опасение под сомнение.

Предположение, что ИПП могут способствовать развитию рака желудка, сделали в 1980-м годах, когда начали изучать долгосрочные биологические эффекты подавления желудочной кислоты. В последние годы некоторые исследования сообщали о связи между приёмом ИПП и примерно двукратным повышением риска рака желудка. Однако, по мнению авторов настоящего исследования, во многих из этих работ не удавалось отделить причинно-следственную связь от совпадения, а также не всегда учитывались основные заболевания, которые сами по себе повышают риск развития рака.

Работа опубликована в The BMJ. В исследовании проанализировали данные из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции за период с 1994 по 2020 год. Учёные выявили 17 232 человека, у которых был диагностирован рак желудка (случаи), и сопоставили каждого из них с 10 людьми без этого заболевания (контрольная группа) из общей популяции.

Сопоставление проводили по возрасту, полу, календарному году и стране. В результате была создана группа сравнения из 172 297 участников.

Исследователи изучили длительное применение (дольше одного года) ИПП, а также блокаторов H2-гистаминовых рецепторов (другой класс препаратов для снижения кислотности желудка).

Поскольку на риск рака желудка влияет множество биологических и поведенческих факторов, в анализе также учли ключевые факторы риска. К ним относились возраст и пол, лечение от инфекции Helicobacter pylori (бактерии, связанной с развитием рака желудка), история язвенной болезни, заболевания, связанные с курением и употреблением алкоголя, ожирение или диабет 2-го типа, а также приём некоторых лекарств.

После корректировки всех этих переменных исследователи не обнаружили доказательств, что длительное применение ИПП или блокаторов H2-рецепторов связано с повышенным риском рака желудка.

Это наблюдательное исследование, поэтому нельзя делать однозначных выводов о причинно-следственной связи. Несмотря на все усилия, авторы не могут исключить вероятность того, что на результаты могли повлиять неизмеряемые факторы, такие как диета и семейная история рака желудка.

При этом они отмечают, что это многонациональное исследование, основанное на высококачественных данных за период до 26 лет, и оно позволило скорректировать многие систематические ошибки и другие проблемы предыдущих работ на эту тему.

Таким образом, учёные пришли к выводу о том, что длительное применение ингибиторов протонной помпы не связано с повышенным риском развития аденокарциномы желудка.

Как избавиться от изжоги: четыре группы препаратов