У популярного витамина нашли неприятный побочный эффект

Тема регулярности стула не часто обсуждается открыто, но это важный индикатор здоровья пищеварительной системы.

© mady70/iStock.com

Нарушения этого процесса ведут к запорам, диарее или синдрому раздраженного кишечника (СРК). Несмотря на распространённость этих проблем, биологические механизмы, управляющие моторикой кишечника, до конца не изучены.

Новое исследование на эту тему опубликовано в журнале Gut. Международная группа учёных проанализировала генетические данные и анкеты о здоровье 268 606 человек из Европы и Восточной Азии. Их целью было найти общие генетические варианты, связанные с частотой дефекации.

Анализ выявил 21 участок генома, влияющий на работу кишечника, 10 из которых были открыты впервые. Многие генетические сигналы указывали на уже известные системы регуляции: метаболизм желчных кислот и нервную сигнализацию, управляющую сокращениями кишечной мускулатуры. Это подтвердило достоверность метода.

Самым важным открытием стала связь моторики кишечника с витамином B1. В фокусе оказались два гена — SLC35F3 и XPR1, которые играют роль в транспорте и активации тиамина.

Чтобы проверить эту связь в реальной жизни, исследователи изучили данные о питании 98 449 участников UK Biobank. Оказалось, что более высокое потребление тиамина с пищей связано с более частым стулом.

Этот эффект наблюдался не у всех участников. Влияние тиамина на кишечник зависело от генетических вариантов в SLC35F3 и XPR1. Это значит, что врождённые различия в усвоении витамина B1 могут определять, как его потребление повлияет на моторику кишечника у конкретного человека.

Результаты также показали биологическую связь между частотой стула и СРК. По словам учёных, проблемы с моторикой лежат в основе СРК, запоров и других распространённых расстройств. Однако биологические процессы, лежащие в их основе, определить очень трудно. Новые генетические данные показывают конкретные пути для следующего этапа исследований.

