Уролог назвал истинных виновников проблем у мужчин 55+

В этом возрасте риск хронических заболеваний и проблемы с мочеполовой системой увеличиваются. Врач-уролог, к. м. н. Дмитрий Александрович Рощин рассказал «Рамблеру», как отличить естественные возрастные изменения от признаков болезни и что помогает поддерживать сексуальное и общее здоровье без опасных экспериментов с гормонами.

© Tashi-Delek/iStock.com

Можно ли отсрочить проблемы с мужским здоровьем с помощью питания и добавок?

«Сегодня в тренде антиэйджинг-терапия. На рынке есть огромное количество биодобавок, которые обещают повысить показатели биологического здоровья, спортивные результаты и уменьшить естественное старение организма. Отдельным пунктом во всём этом идёт гормонозаместительная терапия: введение тестостерона, чтобы восполнить его естественное снижение и тем самым продлить молодость. Всё это в большей степени маркетинговый трюк». Рощин Дмитрий Александрович врач-уролог, андролог, онколог, к. м. н., доцент кафедры НМО РНИМУ

Доказанно работает регулярная, но не изнуряющая физическая активность. Она помогает снизить риск внезапных сердечных проблем и заболеваний сосудов, а значит, косвенно поддерживает молодость. Кроме того, обзор исследований в European Journal of Applied Physiology показал, что физические упражнения положительно влияют и на сексуальную функцию.

Как отличить симптомы аденомы от признаков рака простаты? Связана ли плохая эрекция с аденомой простаты?

Доброкачественный процесс — образование гиперплазированной ткани рядом с уретрой в предстательной железе — быстро проявляет себя проблемами с мочеиспусканием. Рак простаты — это коварное заболевание. Опухоль часто растёт и развивается на периферии железы, вдали от мочеиспускательного канала, а значит, долгое время, вплоть до появления метастазов, никак не проявляется. Поэтому так важно регулярно посещать уролога и сдавать анализ на ПСА по показаниям.

Прямой причинно-следственной связи между плохой эрекцией и аденомой простаты нет. Хотя в таком возрасте у мужчины эти состояния зачастую встречаются одновременно. Чаще всего на эректильную функцию влияет атеросклероз, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и психогенные расстройства полового поведения.

© CreVis2/iStock.com

Насколько нормально часто вставать ночью в туалет после 50 лет?

Если сохраняется нормальный питьевой режим и нет острого воспаления (простаты/уретры), регулярные ночные походы в туалет (ноктурия) не считаются абсолютной физиологической нормой даже в таком возрасте. Слабая и прерывистая струя — это чаще всего симптом доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Разрастающиеся узлы сдавливают мочеиспускательный канал и шейку мочевого пузыря. Это приводит к двум проблемам:

Струя становится вялой, а для начала мочеиспускания приходится тужиться.

Мочевой пузырь начинает реагировать позывами даже на малый объём мочи, что и заставляет мужчину просыпаться по ночам.

При таких проблемах нужно обязательно обратиться к специалисту, и чем раньше, тем лучше.

Можно ли восстановить прежнюю эрекцию после 55 лет?

Проблемы с потенцией после 55 лет чаще всего комплексные: гормональные колебания, сосудистые нарушения, а также психологические факторы. Всё это может снижать либидо или мешать достижению полноценной эрекции из-за недостаточного кровенаполнения полового члена.

При возрастных изменениях эрекция может требовать больше времени для возникновения и быть менее «твёрдой». Это связано с тем, что эластичность сосудов и тканей полового члена снижается. Однако сама возможность сексуальной активности сохраняется. Если же есть стабильные трудности с тем, чтобы достичь или поддерживать эрекцию, это может быть признаком дисфункции, и нужно обследоваться.

Снижение тестостерона влияет на эрекцию лишь частично. Чаще оно отражается на желании, энергии и общем тонусе. Лечение дефицита показано только при подтверждённом клинически низком уровне и соответствующих симптомах. В остальных случаях нужны обычные меры: активный образ жизни, контроль давления и сахара в крови, лечение других заболеваний.

© Nadzeya Haroshka/iStock.com

Насколько безопасны инъекции тестостерона?

Старение мужчины и изменение концентрации гормонов, в частности тестостерона, можно сравнить с плавно снижающимся авиалайнером. Однако попытка резко «набрать высоту» с помощью агрессивной гормонозаместительной терапии без прямых показаний опасна. Избыток экзогенного тестостерона может ввести систему в штопор: вызвать опасное сгущение крови и подавить собственную выработку гормонов.

Применение тестостерона и гормона роста требует предельной осторожности и предварительного скрининга. Хотя они не вызывают рак с нуля, эти гормоны могут стимулировать пролиферацию (деление) уже существующих, клинически незначимых («дремлющих») опухолевых клеток простаты. Терапия ускоряет клеточный цикл и может перевести скрытую патологию в активную фазу.

Главное: после 50 лет мужское здоровье требует повышенного внимания

Основные риски — это болезни простаты, сосудов, гормональные изменения и эректильная дисфункция. Доброкачественная гиперплазия простаты проявляется проблемами с мочеиспусканием, а рак простаты долго может быть бессимптомным, поэтому важны регулярные проверки. Плохая эрекция чаще связана не с простатой, а с сосудами, диабетом и психологией. Поддерживать здоровье помогают активный образ жизни, контроль веса и давления, умеренные физические нагрузки и раннее обращение к врачу при симптомах. Агрессивная гормональная терапия без показаний опасна.

Текст проверил Рощин Дмитрий Александрович, врач — хирург-онкоуролог, заведующий отделением урологии и андрологии, доцент кафедры НМО РНИМУ, кандидат медицинских наук, стаж 22 года.

