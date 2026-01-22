Страшная болезнь настигла мужчину спустя полвека после излечения
Американские учёные рассказали о редком и опасном осложнении рака почки.
Почечно-клеточный рак (ПКР) — распространённое онкологическое заболевание, которое часто выявляют случайно во время визуализирующих исследований брюшной полости.
90-летний мужчина поступил в больницу с симптомами желудочно-кишечного кровотечения и затруднением глотания в течение последнего месяца. В прошлом, около 1978 года, ему удалили почку по поводу почечно-клеточного рака (ПКР).
Клинический случай опубликован в Annals of Internal Medicine Cliniclal Cases. При эндоскопии в пищеводе обнаружили крупную опухоль. Биопсия и анализ тканей показали, что это не первичный рак пищевода, а метастаз светлоклеточного почечно-клеточного рака (ccПКР) — того самого, который удалили почти полвека назад. Других метастазов в организме не нашли.
Метастазы ПКР в пищевод крайне редки (на их долю приходится менее 5% опухолей пищевода). Этот вид рака известен способностью к очень поздним рецидивам, но обычно метастазы появляются в первые 3 года.
Ранее самый долгий известный промежуток до метастаза в пищевод составлял 13 лет. Этот случай — рекордный по длительности «спячки» опухоли.
Этот клинический случай наглядно демонстрирует, что почечно-клеточный рак, даже успешно прооперированный, может дать о себе знать спустя десятилетия, причём в самых неожиданных органах, таких как пищевод.