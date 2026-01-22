Учёные обнаружили неожиданный бонус популярных лекарств

Канадские ученые из Университета Макгилла обнаружили, что два распространённых типа лекарств от диабета 2-го типа связаны со значительным снижением риска развития деменции.

© utah778/iStock.com

Диабет 2-го типа повышает риск деменции примерно на 60%. В исследовании, опубликованном в журнале Drug Safety, проанализировали данные более 450 000 пациентов, а также наблюдали за пациентами старше 50 лет в течение трёх лет. Учёные сравнили влияние препаратов на основе инкретинов (агонисты рецепторов GLP-1, такие как «Оземпик», и ингибиторы DPP-4) с другим популярным лекарством — сульфонилмочевиной, которое не защищает мозг.

Работа показала, что:

Ингибиторы DPP-4 были связаны с снижением риска деменции на 23% по сравнению с сульфонилмочевиной.

были связаны с снижением риска деменции по сравнению с сульфонилмочевиной. Агонисты GLP-1 показали схожую тенденцию, но для окончательных выводов нужно больше данных, так как эти препараты новые.

показали схожую тенденцию, но для окончательных выводов нужно больше данных, так как эти препараты новые. Эффект усиливался при более длительном приёме и более высоких дозах, особенно для ингибиторов DPP-4.

Ранее связь между такими лекарствами и здоровьем мозга уже изучалась, но новая работа считается более надежной. Исследователи использовали детальную базу данных из Великобритании, что позволило точнее учесть состояние пациентов, включая тяжесть диабета.

Работа подчёркивает, что ингибиторы DPP-4, которые часто остаются в тени более разрекламированных агонистов GLP-1, также заслуживают пристального внимания как потенциальные защитники здоровья мозга.

Учёные отмечают, что для окончательного подтверждения необходимы более длительные наблюдения. Особый интерес представляет изучение эффекта у людей, принимающих агонисты GLP-1 для снижения веса, а не для лечения диабета.

Это открытие дает надежду на разработку стратегий по снижению риска деменции. По данным на 2021 год, деменцией страдали 57 миллионов человек, при этом каждый год регистрируется около 10 миллионов новых случаев.

Как понять, что мозг в порядке после 65: семь признаков