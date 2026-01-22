Это остаточное явление после простуды может оказаться опасным симптомом

Так бывает, что после ОРВИ несколько недель мучает кашель. Его называют поствирусным или постинфекционным. Разобрались, чем он отличается от других видов кашля и когда нужно бить тревогу.

Что такое поствирусный кашель

Это кашель, который сохраняется после перенесённой вирусной инфекции, чаще всего ОРВИ или гриппа. Температуры уже нет, самочувствие улучшилось, но кашель всё ещё беспокоит. Часто он навязчивый, сухой, иногда усиливается к вечеру или во время разговора.

Чем отличается поствирусный кашель и кашель во время болезни

При острой инфекции кашель возникает из-за воспаления и раздражения дыхательных путей. При поствирусном кашле патоген уже не размножается, но слизистая бронхов остаётся чувствительной. Холодный воздух, смех, глубокий вдох и даже разговор могут спровоцировать кашлевой рефлекс.

Ещё одна причина поствирусного кашля — застой слизи. Иногда она продолжает вырабатываться, когда работа ресничек эпителия, которые выводят её наружу, временно ухудшается. В результате даже небольшое скопление секрета раздражает слизистую и провоцирует кашель.

Сроки

Кашель считается постинфекционным, если он длится от 3 до 8 недель после болезни. Если же он сохраняется дольше 8 недель, речь уже идёт о хроническом кашле. В этом случае нужно обратиться к врачу для выяснения причин.

Как распознать поствирусный кашель

Типичный поствирусный кашель — сухой, без выраженного отхождения мокроты. Он часто возникает приступами и может появляться внезапно.

Кашель может усиливаться:

ночью,

на холодном воздухе,

во время смеха,

во время разговора,

после физической нагрузки.

Важно. Один из основных признаков поствирусного кашля — это удовлетворительное состояние. То есть после болезни единственное, что беспокоит человека, — это кашель.

Когда стоит насторожиться

Иногда затяжной кашель — это не остаточное явление после ОРВИ, а симптом другого заболевания. Обратитесь к врачу, если появились:

одышка,

боль в груди,

кровь в мокроте,

высокая температура,

ухудшение общего состояния.

В этом случае врачу нужно исключить некоторые заболевания, например:

коклюш,

бронхиальную астму,

постназальный затёк.

Также затяжной кашель может возникать на фоне приёма некоторых лекарств (например, препаратов от давления) и у курильщиков.

Как облегчить состояние при поствирусном кашле

Главная задача — снизить раздражение дыхательных путей. Во многих случаях этого достаточно, чтобы симптомы постепенно сошли на нет.

Вот что можно сделать:

Увлажняйте воздух. Сухой воздух усиливает кашлевой рефлекс, поэтому увлажнитель или регулярное проветривание могут заметно облегчить состояние.

Пейте тёплую жидкость. Вода, чай, тёплые напитки увлажняют слизистую и уменьшают першение.

Избегайте раздражителей. Холодный воздух, табачный дым, вейпы и резкие запахи могут спровоцировать кашель даже спустя недели после инфекции.

Съешьте мёд. Мёд снижает раздражение слизистых органов дыхания и помогает при кашле. Съешьте немного мёда (например, 2–3 чайные ложки в день), если нет противопоказаний (сахарного диабета, аллергии на мёд и других).

Что может порекомендовать врач

Если кашель снижает качество жизни (например, мешает заснуть, разговаривать), врач может назначить симптоматическое лечение.

В частности, это:

противокашлевые препараты с разным механизмом действия;

сиропы, пастилки, спреи и леденцы с обволакивающим, увлажняющим и успокаивающим действием на слизистую верхних дыхательных путей.

В тяжёлых случаях врач может назначить ингаляции с кортикостероидами (противовоспалительными гормональными препаратами). Такое лечение проводится строго по показаниям.

Когда ждать улучшений

В большинстве случаев поствирусный сухой кашель проходит самостоятельно по мере восстановления слизистой дыхательных путей. Улучшения обычно появляются постепенно:

приступы становятся реже;

интенсивность кашля снижается;

уменьшается чувствительность к холодному воздуху и другим раздражителям.

Если кашель сохраняется до 8 недель после перенесённой инфекции, это всё ещё укладывается в рамки остаточного процесса. Однако если он не ослабевает, мешает спать, работать или учиться либо сохраняется дольше 8 недель, обязательно обратитесь к врачу.

Главное: поствирусный кашель не опасен, но может быть признаком другого заболевания

Поствирусный сухой кашель — частое явление после ОРВИ и гриппа. Он связан не с продолжающейся инфекцией, а с повышенной чувствительностью дыхательных путей и временным застоем слизи. В большинстве случаев такой кашель не опасен и проходит самостоятельно в течение нескольких недель.

Если кашель сохраняется дольше 8 недель, усиливается или сопровождается одышкой, болью в груди, температурой и другими тревожными признаками, нужно обратиться к врачу.

