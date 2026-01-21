Вирусологи предупредили о надвигающейся эпидемии

Первыми под удар попадают дети.

Глобальная вирусная сеть (GVN) выразила глубокую обеспокоенность в связи с неуклонным ростом заболеваемости корью в США и по всему миру.

По данным ВОЗ, в 2024 году от кори умерло около 95 000 человек, в основном непривитые дети младше 5 лет. В России в 2024 году было выявлено 22 500 случаев кори, 14 000 из них — у детей младше 17 лет. В 2023-м эти цифры составили 13 000 и 9000 соответственно. Специалисты связывают такой прирост с недостаточным охватом вакцинацией и особенностями статистического учёта. Важно учитывать, что заболеваемость корью циклична — вспышки случаются каждые 4–6 лет. В 2023 году заболеваемость была выше, чем в предыдущие вспышки, а в 2024-м — ещё выше.

Корь очень заразна — при контакте с вирусом непривитый человек заболеет с крайне высокой вероятностью. Болезнь опасна осложнениями: от бронхита и пневмонии до менингита, энцефалита и редких опасных поражений мозга. Лечения от кори нет, главная защита — вакцинация.

Эксперты GVN призывают правительства и системы здравоохранения:

Активно продвигать вакцинацию против кори, краснухи и паротита (КПК) для всех непривитых детей и взрослых.

Укреплять системы эпиднадзора для быстрого выявления вспышек.

Бороться с дезинформацией о вакцинах.

Поддерживать глобальные усилия по иммунизации.

Вакцина КПК доказала безопасность и эффективность за десятилетия использования, и высокий охват вакцинацией остаётся нашей лучшей защитой.

