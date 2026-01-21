Хирург предостерёг: боль в ноге может закончиться тромбом в лёгком

Тромбофлебит: причины, лечение и опасный вариант течения
Тромбофлебит может выглядеть безобидно, но в некоторых случаях он связан с тромбозом глубоких вен и тромбоэмболией лёгочной артерии. Хирург-флеболог клиники «МедЛайн», врач УЗИ Фёдор Сергеевич Нефедьев рассказал «Рамблеру», как распознать тромбофлебит, чем он отличается от тромбоза и как врачи подходят к лечению и профилактике.
Что такое тромбофлебит
Это состояние, при котором в стенке вены возникает воспалительная реакция и образуется тромб, нарушающий ток крови. Чаще всего процесс затрагивает вены ног. В зависимости от глубины поражённой вены, речь может идти о поверхностном процессе или о тромбозе глубоких вен.
Поверхностный тромбофлебит развивается в венах, которые проходят близко к коже. Появляется болезненная плотная полоса по ходу сосуда, кожа над ней краснеет и становится тёплой. Отёк обычно остаётся локальным и не охватывает всю конечность.
Тромбоз глубоких вен — это образование тромба в венах, которые лежат глубоко в мышцах. Он опаснее, потому что часть тромба может оторваться и попасть в сосуды лёгких. Осложнение называют тромбоэмболией лёгочной артерии, и оно угрожает жизни. По внешним признакам невозможно понять, насколько глубоко распространяется процесс.
«Тромбофлебит чаще всего развивается в поверхностных венах ног, особенно на фоне варикозного расширения. Главная опасность в том, что его недооценивают: начальные симптомы часто списывают на усталость или обострение варикоза, хотя процесс может распространяться и угрожать здоровью».Фёдор Сергеевич Нефедьев хирург-флеболог, врач УЗИ клиники «МедЛайн»
Причины и факторы риска
Тромбофлебит чаще развивается при сочетании нескольких факторов:
- повреждение вены — травмы, операции, внутривенные катетеры, введение лекарств;
- длительная неподвижность — постельный режим, восстановление после травм и операций, долгие поездки и перелёты;
- варикозное расширение вен;
- особенности свёртываемости крови — наследственные факторы, онкологические болезни, системные воспалительные процессы;
- гормональные изменения — беременность, послеродовой период, гормональная контрацепция и заместительная гормональная терапия;
- факторы образа жизни — курение, лишний вес, обезвоживание, эпизоды тромбозов в прошлом.
Фёдор Сергеевич Нефедьев подчёркивает, что тревожным признаком считают увеличение зоны покраснения и болезненности по ходу вены, а также появление симптомов ближе к бедру или паху.
Как проявляется тромбофлебит
Острый процесс начинается внезапно и обычно хорошо заметен. Для него характерны:
- постоянная и ноющая боль по ходу вены;
- покраснение кожи в виде полосы или пятна;
- уплотнение, которое прощупывается как тугой шнур под кожей;
- локальный отёк, который обычно не распространяется на всю конечность.
Если воспаление затрагивает глубокие вены, картина может быть менее очевидной. В Mayo Clinic отмечают, что в таких случаях чаще появляется отёк всей ноги и боль без чёткой зоны покраснения, а иногда выраженные признаки отсутствуют.
«При первых симптомах нельзя делать массаж, активно растирать ногу или прогревать болезненный участок. Эти действия могут спровоцировать рост тромба или его смещение. Самый правильный шаг — как можно раньше обратиться к флебологу или сосудистому хирургу», — объясняет Фёдор Сергеевич Нефедьев.
Хронический тромбофлебит
Хронический вариант формируется после острого эпизода или развивается постепенно. Симптомы обычно выражены слабее. Чаще всего появляются:
- чувство тяжести в ноге;
- периодическая болезненность по ходу вены;
- плотность сосуда без яркого покраснения кожи;
- усиление неприятных ощущений после длительного стояния или сидения.
Как диагностируют тромбофлебит
Осмотр помогает заподозрить заболевание, но по внешним признакам нельзя точно определить глубину поражения. Основным методом обследования считают ультразвуковое исследование вен.
«Именно ультразвуковое дуплексное сканирование вен даёт полную картину: показывает, где расположен тромб, насколько он протяжённый и затрагивает ли глубокую венозную систему. Без УЗИ невозможно точно оценить риск осложнений», — подчёркивает хирург-флеболог.
Иногда врач назначает анализ крови на D-димер. Повышенный уровень этого показателя указывает на активное образование и распад тромбов, но сам по себе анализ не подтверждает диагноз и служит дополнительным ориентиром.
Как лечат тромбофлебит
При поверхностном тромбофлебите без признаков осложнений цель лечения — облегчить симптомы. К ним относят нестероидные противовоспалительные препараты, которые уменьшают боль и локальное воспаление.
Компрессионный трикотаж помогает улучшить венозный отток и снизить отёк. Если тромб расположен в глубокой вене или есть риск его распространения, используют препараты, которые снижают свёртываемость крови. Они уменьшают вероятность увеличения тромба и развития тромбоэмболии лёгочной артерии.
Хирургическое лечение
Эти методы рассматривают реже, в случаях тяжёлого течения, быстрого распространения тромба или если консервативные меры неэффективны.
Фёдор Сергеевич Нефедьев отмечает, что тактика всегда зависит от конкретной ситуации: расположения тромба, общего состояния и сопутствующих факторов. Универсального решения здесь нет, поэтому лечение подбирают индивидуально после инструментальной оценки.
Профилактика тромбофлебита
Профилактические меры особенно важны для людей с повышенным риском: при варикозном расширении вен, беременности и в послеродовом периоде, после операций и травм, при онкологических болезнях и нарушениях свёртываемости крови.
Что помогает снизить риск
«Для беременных важно правильно подобрать компрессионный трикотаж, регулярно гулять, не оставаться долго без движения», — говорит Фёдор Сергеевич Нефедьев.
Он также подчёркивает, что для малоподвижных людей полезна так называемая микрогимнастика — каждые 30–60 минут нужно вставать, ходить или выполнять движения стопами. Большую роль играет и питьевой режим, чтобы кровь не сгущалась.
Отказ от курения и контроль массы тела также снижают вероятность тромбообразования и связанных с ним осложнений.
Главное: по внешним признакам нельзя понять, опасен ли тромбофлебит
Он часто начинается с локальных симптомов, которые легко принять за усталость или проявления варикоза. Ультразвуковое исследование помогает оценить ситуацию и выбрать безопасную тактику. Своевременное обращение к врачу и простые меры профилактики снижают риск опасных осложнений и помогают сохранить качество жизни.
Текст проверил: хирург-флеболог клиники «МедЛайн», врач УЗИ Фёдор Сергеевич Нефедьев, стаж 18 лет