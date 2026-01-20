Названа неожиданная причина острой боли в сердце

У сердечного приступа и панической атаки много общего, из-за чего их часто путают. Разобрались, когда боль в груди и нехватка воздуха — это инфаркт, а когда — приступ паники.

© Rawpixel/iStock.com

В одном наблюдении выяснилось, что больше 77% людей, обратившихся в отделение неотложной помощи с болью в груди, переживали паническую атаку.

Несмотря на схожие ощущения, инфаркт и паническая атака — это принципиально разные состояния. И если паническая атака не угрожает жизни, то инфаркт требует срочной медицинской помощи. Поэтому крайне важно понимать, как одно состояние отличить от другого.

Что такое паническая атака

Это внезапный приступ сильной тревоги и страха, который сопровождается яркими физическими ощущениями, в частности:

учащённым сердцебиением;

головокружением (или ощущением лёгкости в голове);

приливами жара или озноба;

дрожью, тремором;

повышенным потоотделением;

тошнотой, диареей;

болью в груди;

ощущением оторванности от реальности;

ощущением нехватки воздуха;

выраженным чувством надвигающейся катастрофы;

сильной тревогой, страхом (особенно страхом смерти).

Согласно современным критериям, четыре из этих симптомов и более указывают на паническую атаку. Часто именно сочетание физических симптомов и сильного страха заставляет человека думать, что у него инфаркт.

Особенности сердечного приступа

Инфаркт миокарда развивается при резком нарушении кровотока в сердечной мышце (чаще всего из-за тромба в коронарной артерии). По этой причине сердце недополучает кислород и питательные вещества, из-за чего повреждается.

Симптомы инфаркта могут различаться, но чаще всего включают:

ощущение нехватки воздуха;

дискомфорт в груди (обычно в центре или слева);

сдавливающую, давящую или жгучую боль в груди;

боль в шее, челюсти, верхней части спины или руках;

головокружение, слабость;

холодный пот, тошноту или рвоту;

внезапную сильную усталость без очевидной причины.

По данным Американской кардиологической ассоциации, нетипичные симптомы инфаркта, такие как тошнота, рвота, боль в шее, челюсти или спине, чаще бывают у женщин. Поэтому у них приступ иногда выявляют позже, чем у мужчин.

© PeopleImages/iStock.com

Чем сердечный приступ отличается от панической атаки

Паническая атака обычно начинается внезапно, часто на фоне стресса или какого-то триггера, вызывающего тревогу. Симптомы усиливаются быстро и достигают пика всего за несколько минут.

У большинства людей приступ паники длится около 10 минут, реже — до 20–30 минут. Даже если остаётся слабость или тревожность, основные физические симптомы за это время уходят.

Инфаркт же может быть как внезапным (начинаться резко), так и нарастать постепенно. Часто сердечный приступ возникает после физической нагрузки или на фоне сильного стресса. Боль в груди носит сдавливающий, жгучий или давящий характер и может распространяться в шею, челюсть, спину или руку. В отличие от панической атаки, симптомы инфаркта за короткое время не исчезают. Они могут беспокоить часами, иногда волнообразно усиливаться.

© blackCAT/iStock.com

Может ли паническая атака вызвать сердечный приступ?

Если с сердцем всё в порядке, то паническая атака не может вызвать инфаркт. Иначе обстоят дела у пациентов с ишемической болезнью сердца или тяжёлым атеросклерозом. Во время панической атаки в кровь выбрасывается большое количество адреналина. Из-за этого учащается пульс, повышается давление и увеличивается потребность сердца в кислороде. Если коронарные сосуды сужены, такая нагрузка может спровоцировать сердечный приступ (хотя это бывает довольно редко).

Что ещё может напоминать сердечный приступ?

Паническая атака — не единственное состояние, которое может напоминать симптомы инфаркта. Боль в груди и ощущение нехватки воздуха могут возникать и по другим причинам, например:

Изжога и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) часто вызывают жжение и давление за грудиной, особенно после еды или в положении лёжа.

Мышечное перенапряжение: боль в грудной клетке может возникать при резком движении, кашле или физической нагрузке.

В редких случаях симптомы, похожие на инфаркт миокарда, возникают при тромбоэмболии лёгочной артерии, воспалении лёгких или остром панкреатите.

Главное: паническая атака и инфаркт похожи лишь отчасти

Симптомы панической атаки и инфаркта могут быть похожими, но это разные по природе состояния. Паническая атака не опасна для жизни и обычно проходит в течение 10–30 минут, тогда как сердечный приступ связан с нарушением кровоснабжения сердца и требует срочной медицинской помощи. Ключевые отличия — длительность симптомов, характер боли и её связь с физической нагрузкой.

Если боль в груди сильная, сдавливающая, сопровождается одышкой, слабостью, холодным потом или не проходит в течение длительного времени, лучше сразу обратиться за медицинской помощью. В сомнительной ситуации лучше перестраховаться и вызвать скорую.

