У помидора нашли новое полезное свойство

Новое исследование показало, что соединение, содержащееся в помидорах, может быть связано со здоровьем дёсен у пожилых.

© milan2099/iStock.com

Пожилые люди в США, которые потребляют недостаточно ликопина с пищей, сталкиваются с гораздо более высоким риском развития тяжёлого периодонтита — воспаления тканей, окружающих зуб. Выводы относятся к взрослым в возрасте от 65 до 79 лет и показывают, что уровень риска варьируется в зависимости от расы и от пола. Работа опубликована в журнале The Journal of Nutrition, Health and Aging.

Исследователи из Коннектикутского колледжа в Нью-Лондоне изучили данные о здоровье и питании 1227 человек, принявших участие в Национальном обследовании здоровья и питания (2009–2014 гг.). Анализ показал, что заболевания дёсен были широко распространены в этой возрастной группе. Почти у половины участников (48,7%) была та или иная форма периодонтита. При этом 77,9% не получали с едой достаточного количества ликопина — каротиноида, который обычно содержится в помидорах и других красных плодах.

После учёта таких факторов, как возраст, пол, раса, курение и уровень образования, исследователи обнаружили сильную связь между потреблением ликопина и здоровьем дёсен. У людей, которые потребляли достаточное количество ликопина, была гораздо меньшая вероятность развития тяжёлого периодонтита. Их шансы были примерно в три раза ниже, чем у участников с недостаточным потреблением.

Исследование также показало чёткие различия в том, кто больше всего страдает от тяжёлого заболевания дёсен. Мужчины чаще, чем женщины, страдали тяжёлым периодонтитом, а более высокие показатели также наблюдались среди неиспаноязычных чернокожих взрослых по сравнению с другими группами.

Результаты позволяют предположить, что диетический ликопин может быть важным изменяемым фактором для профилактики тяжёлых заболеваний дёсен у пожилых. Авторы обращают внимание, что исследование было наблюдательным, поэтому установить причинно-следственную связь пока нельзя.

