Названы 10 проблем, которые погубят человечество

В XXI веке мир сталкивается с проблемами, которые подрывают здоровье миллиардов людей. Разобрали 10 проблем, которые, по мнению ВОЗ, могут погубить человечество, если не принять меры.

Ещё в 2019 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала список главных угроз здоровью людей, которые требуют срочного внимания и скоординированных действий на международном уровне. Организация разработала пятилетний стратегический план для решения этих проблем, но началась пандемия коронавируса. В 2024 году организация признала, что прогресс в здравоохранении замедлился и благополучие людей всё ещё под вопросом.

Что можно сделать

ВОЗ предлагает странам работать в нескольких ключевых направлениях:

укреплять системы здравоохранения и первичной помощи;

повышать охват вакцинацией;

мониторить устойчивость к антибиотикам и контролировать применение препаратов;

расширять программы по борьбе с неинфекционными заболеваниями;

внедрять системы раннего предупреждения и реагирования на пандемии.

Люди тоже могут повлиять на эти угрозы. Чтобы лично снижать риски, нужно:

соблюдать гигиену и регулярно проходить медицинские осмотры;

делать прививки согласно рекомендациям;

вести активный образ жизни и следить за питанием;

отказаться от курения и алкоголя;

принимать антибиотики только по назначению врача;

поддерживать инициативы по снижению загрязнения воздуха.

Загрязнение воздуха и изменение климата

ВОЗ называет загрязнение атмосферы самой серьёзной экологической опасностью для здоровья. Ежегодно около 7 миллионов человек умирают преждевременно из-за частиц, которые повреждают лёгкие, сердце и мозг.

Кроме того, загрязнение воздуха способствует изменению климата, что усугубляет болезни, вызывает экстремальные погодные явления и ухудшает условия жизни в уязвимых регионах.

Неинфекционные заболевания

К ним относятся сердечно-сосудистые болезни, рак и сахарный диабет — они ответственны за более 70% всех смертей в мире. Выделяют 5 ключевых факторов, которые приводят к неинфекционным болезням: курение, физическая пассивность, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и загрязнение воздуха.

Отдельно выделяют психические расстройства. По статистике, у каждого седьмого человека в мире есть проблемы с ментальным здоровьем. Чаще всего встречаются депрессия, тревожное расстройство, шизофрения, посттравматический стресс, биполярное расстройство и расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия и другие). Эти состояния ухудшают качество жизни и повышают риск суицида.

Грипп

ВОЗ считает, что пандемия гриппа точно случится, вопрос в том когда. Новый плохо контролируемый штамм вируса может появиться в любой момент, и системы здравоохранения должны быть готовы к быстрой диагностике, защите и лечению.

Плохие условия жизни

В бедных регионах, охваченных конфликтами, природными бедствиями и нехваткой продовольствия, системы здравоохранения развиты плохо. Более 1,6 миллиарда человек живут в условиях, где доступ к базовой медицинской помощи ограничен или его вовсе нет. Организация называет такие территории уязвимыми и нестабильными. Это усугубляет распространение болезней и затрудняет реагирование на вспышки опасных инфекций.

Устойчивость к антибиотикам

Резистентность микроорганизмов к антимикробным препаратам вызывает тревогу. Это может вернуть человечество в эпоху, когда простые инфекции были смертельными, а операции и химиотерапия — рискованными.

Лекарственная резистентность объясняется необоснованным применением антибиотиков у людей и у животных, в том числе в пищевой промышленности и в окружающей среде. Если тенденция продолжится, к 2050 году из-за резистентности к антибиотикам погибнет 10 миллионов человек.

Эбола

Это редкая, но очень опасная инфекция с высоким эпидемическим потенциалом. Возбудителем становятся вирусы из рода Orthoebolavirus. Самый хорошо изученный вирус — Эбола, также есть вирусы Судан и Бундибуджио. Они циркулируют только в африканских странах, но есть вероятность завоза инфекций на Европейский континент. Такие единичные случаи уже были.

Эбола передаётся через кровь и биологические жидкости. Летальность достигает 90%. От вируса Эболы есть вакцины и лекарства, препараты от вирусов Судан и Бундибуджио ещё в разработке.

Вспышки вируса Эбола в 2019–2025 годах в странах Африки показали, насколько хрупкой может быть глобальная безопасность здравоохранения. ВОЗ считает, что нужно усилить мониторинг, быструю диагностику и международной координацию действий, чтобы не допустить распространение вирусов.

Слабая первичная медицинская помощь

Во многих странах отсутствует или плохо развита первичная медицинская помощь, которая должна быть первой линией защиты здоровья населения. Без неё системы здравоохранения неспособны эффективно предотвращать и лечить болезни. Это касается не только нехватки койко-мест и медикаментов, но и кадрового дефицита.

Отказ от вакцинации

Несмотря на доступность вакцин, некоторые люди отказываются прививать себя и детей, хотя для этого нет оснований. Это даёт побеждённым и контролируемым инфекциям шанс на возрождение. ВОЗ называет антипрививочников одной из главных угроз человечеству. Прошлогодние вспышки кори в США и России доказали, что забытые на десятилетия инфекции не исчезли и всё ещё смертельно опасны.

Лихорадка денге и тропические болезни

Лихорадка денге, переносимая комарами вида Aedes aegypti и Aedes albopictus, угрожает примерно 40% населения Земли. Ежегодно регистрируют до 400 миллионов случаев инфекции. Эти комары обитают в тропическом и субтропическом климате. Однако урбанизация и изменение климата расширяют ареал их обитания и способствуют распространению лихорадки денге.

ВИЧ/СПИД

Несмотря на достижения в диагностике и лечении, вирус иммунодефицита человека остаётся серьёзной проблемой. По данным мировой статистики, около 40 миллионов человек живут с ВИЧ. Только в 2024 году вирусом заразились 1,3 миллиона человек. Опасения вызывает ситуация в бедных странах, где доступ к профилактике и лечению ограничен.

Главное: проблемы здравоохранения могут погубить человечество

Неравномерное развитие здравоохранения, социальное и экономическое неравенство угрожают жизни и здоровью людей. Загрязнение воздуха, резистентность к антибиотикам и распространение опасных вирусов усиливаются под влиянием изменения климата и демографических процессов, а слабые системы первичной помощи и отказ от вакцинации усугубляют последствия. Чтобы справиться с этими угрозами, ВОЗ рекомендует странам укреплять системы здравоохранения и расширять программы по борьбе с болезнями, а людям — вести здоровый образ жизни, вакцинироваться и принимать лекарства только по назначению врачей.

