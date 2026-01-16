Стало известно, как бороться с коварной зимней болезнью

Эта болезнь может развиваться стремительно и приводить к серьёзным осложнениям. Разобрались, как вовремя распознать пневмонию и не допустить опасных последствий.

Пневмония — это острое инфекционное воспаление лёгочной ткани, при котором поражаются альвеолы (воздушные мешочки) и окружающая их ткань. В норме альвеолы заполнены воздухом, но при пневмонии они заполняются жидкостью и гноем, что затрудняет дыхание и нарушает газообмен. Лёгкие состоят из множества таких альвеол, объединённых в дольки и сегменты. При воспалении нарушается их функция и в кровь поступает меньше кислорода.

Хорошо задокументирована связь между здоровьем полости рта и пневмонией. Исследование, опубликованное в Open Forum Infectious Diseases, показало, что у тех, кто никогда не был у стоматолога, риск развития пневмонии был на 86% выше, чем у тех, кто проходил осмотр дважды в год. Это происходит из-за того, что бактерии из полости рта через ротоглотку попадают в лёгкие на вдохе.

Причины пневмонии

Основная причина пневмонии — инфекция. Чаще всего болезнь вызывают бактерии, вирусы и грибы. Они попадают в нижние дыхательные путём микроаспирации — это заброс слизи из ротоглотки в лёгкие во время сна или при снижении защитных рефлексов либо с вдыхаемым воздухом.

Самый распространённый бактериальный возбудитель — Streptococcus pneumoniae (пневмококк). Вирусные пневмонии часто развиваются на фоне гриппа или других респираторных вирусов. Грибковые пневмонии встречаются реже, обычно у людей с ослабленным иммунитетом.

Пневмония может возникнуть и без инфекции. Например, при аспирации (попадании в лёгкие пищи, рвотных масс или инородных тел) развивается аспирационная пневмония. Вдыхание токсичных веществ, таких как дым или химические пары, также может вызвать воспаление лёгких.

Некоторые люди больше подвержены развитию пневмонии. Это дети младше 5 лет, пожилые старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями (диабет, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь лёгких), пациенты с ослабленным иммунитетом (ВИЧ, онкологические больные) и курильщики.

Пневмония может осложниться:

дыхательной недостаточностью;

абсцессом лёгкого (образованием гнойника);

плевритом (воспалением оболочки лёгких);

(воспалением оболочки лёгких); сепсисом (заражением крови);

инфекционно-токсическим шоком.

Эти состояния требуют неотложной медицинской помощи.

Симптомы пневмонии

Они могут быть разными — от едва заметных до тяжёлых. То, как организм отреагирует на пневмонию, зависит от типа возбудителя инфекции, возраста и общего состояния здоровья.

Основные признаки — это:

Кашель, при котором может выделяться зеленоватая, жёлтая или кровянистая мокрота.

при котором может выделяться зеленоватая, жёлтая или кровянистая мокрота. Повышение температуры.

Потливость и озноб.

Одышка.

Учащённое дыхание.

Боль в груди при дыхании или кашле.

при дыхании или кашле. Потеря аппетита, упадок сил и усталость.

Тошнота и рвота (чаще встречается у детей).

Спутанность сознания, особенно у пожилых людей.

Особенности разных типов пневмонии

Бактериальная пневмония может протекать тяжелее, чем другие её виды. Симптомы бактериальной пневмонии могут развиваться постепенно или внезапно. Температура может подниматься до 40 °C с потливостью, ознобом, учащённым дыханием и пульсом. Губы и ногти могут приобретать синеватый оттенок из-за недостатка кислорода в крови. У пожилых людей пневмония часто протекает без температуры и кашля, но могут быть изменения в психическом состоянии, в том числе спутанность сознания или заторможенность.

Симптомы вирусной пневмонии обычно проявляются в течение нескольких дней. Ранние симптомы схожи с гриппом: жар, сухой кашель, головная боль, боль в мышцах и слабость. В течение одного-двух дней они обычно усиливаются: кашель становится более интенсивным, появляются одышка и боль в мышцах. Могут быть высокая температура и синюшность губ. Вирусная пневмония часто может осложняться бактериальной инфекцией.

Диагностика пневмонии

Она обычно начинается с опроса и осмотра. Врач проверяет дыхание, проводит аускультацию лёгких — слушает, есть ли хрипы и крепитация (звук лопающихся пузырьков).

Основные анализы — это общий анализ крови (показывает повышение лейкоцитов и СОЭ) и С-реактивный белок (маркер воспаления).

При тяжёлой пневмонии, серьёзных сопутствующих заболеваниях или если стандартная терапия антибиотиками не действует — проводят посев мокроты, чтобы определить возбудителя и его чувствительность к антибиотикам. Однако информативность этого теста не всегда высокая.

Кроме того, проводят:

Рентгенографию грудной клетки. На снимке видны участки затемнения (инфильтраты), которые соответствуют воспалённым долям лёгкого.

На снимке видны участки затемнения (инфильтраты), которые соответствуют воспалённым долям лёгкого. В сложных случаях назначают компьютерную томографию, которая точнее определяет, где расположен очаг и насколько он большой.

которая точнее определяет, где расположен очаг и насколько он большой. Пульсоксиметрию (измерение насыщения крови кислородом) — она помогает оценить степень дыхательной недостаточности.

Лечение и профилактика пневмонии

Важно начать терапию как можно раньше, чтобы предотвратить осложнения. Обычно пневмонию лечит врач-терапевт или пульмонолог.

При бактериальной пневмонии назначают антибиотики. Выбор препарата зависит от предполагаемого возбудителя, возраста пациента и наличия сопутствующих заболеваний. Чаще всего применяют пенициллины, макролиды или цефалоспорины. Курс лечения составляет 7–10 дней. Важно принимать антибиотики строго по схеме, даже если симптомы улучшились, и строго по назначению врача.

Вирусная пневмония лечится противовирусными препаратами либо симптоматически, если течение нетяжёлое. Противогрибковые средства назначают при грибковой пневмонии, которая встречается редко и обычно у людей с иммунодефицитом.

При тяжёлом течении проводят кислородотерапию, чтобы поддерживать нормальный уровень кислорода в крови.

Если болезнь протекает тяжело, состояние ухудшается, несмотря на лекарства, и есть дыхательная недостаточность, лечиться нужно в больнице. Самолечение опасно, так как неправильный выбор антибиотика может привести к осложнениям и развитию устойчивости бактерий.

Профилактика пневмонии делится на два направления: специфическое (вакцинация) и неспецифическое (здоровый образ жизни и гигиена).

Вакцины от пневмококковой инфекции снижают риск тяжёлых форм заболевания. Рекомендуются детям, людям старше 50 лет и с хроническими заболеваниями.

Пневмония часто становится «вторым этапом» обычной простуды. Поэтому:

Не переносите болезнь на ногах.

Пейте больше тёплой жидкости, чтобы мокрота не становилась вязкой.

чтобы мокрота не становилась вязкой. Не используйте антибиотики без назначения врача «на всякий случай» — это может сделать бактерии устойчивыми к лечению.

Главное: при подозрении на пневмонию важно вовремя обратиться к врачу

Симптомы — кашель, температура, одышка, слабость, боль в груди. У пожилых людей пневмония может протекать без температуры. Диагностика включает осмотр, рентген или КТ, анализы крови и мокроты. Лечение зависит от причины — антибиотики, противовирусные или противогрибковые препараты. При тяжёлом течении нужна госпитализация. Своевременное обращение к врачу важно, чтобы избежать осложнений.

