Стало известно, как работают пять самых популярных методов лечения суставов

Аппаратную физиотерапию применяют для лечения суставов и реабилитации после травм. Она помогает уменьшить боль и повысить качество жизни пациентов с артрозом, артритом, остеохондрозом и другими болезнями опорно-двигательного аппарата. Однако не все из этих методов эффективны. Разобрались, для чего назначают электрофорез и УВЧ и как работает магнитотерапия.

© Sumala Chidchoi/iStock.com

Ультразвук

Ультразвуковая терапия использует высокочастотные звуковые волны (≈0,7–3 МГц), которые проникают глубоко в ткани и умеренно нагревают их. В теории это улучшает кровообращение и метаболизм.

Эффективность

Ультразвук обычно назначают при артрозах, травмах и радикулите, чтобы снять боль и отёк. Доказательная база этого метода неоднозначна. Систематические обзоры показывают, что ультразвук может временно снижать боль и улучшать функцию при эпикондилите (поражении сухожилий в локте). Однако данных об эффективности для лечения остеоартрита или артрита недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Хотя в клинических рекомендациях Минздрава по лечению артрозов ультразвуковое воздействие упоминается как возможный метод физиотерапии.

Электрофорез

Электрофорез (iontophoresis) — это метод доставки лекарств с помощью низкочастотного постоянного тока (≈0–100 Гц). Ток обеспечивает проникновение препарата через кожу в ткани и помогает им концентрироваться локально в месте поражения.

Эффективность

Результат лечения в первую очередь зависит от используемого препарата. Обычно это анальгетики и противовоспалительные средства. Научные обзоры подтверждают умеренную эффективность электрофореза при локальных болевых синдромах, но эффект обусловлен именно лекарственными препаратами, а не током.

© Luka Banda/iStock.com

УВЧ-терапия

Для УВЧ-терапии (ultrahigh-frequency therapy) используют электромагнитное поле высокой частоты (≈27–40 МГц). Это вызывает локальный нагрев тканей: тепло расширяет сосуды, улучшает кровообращение и обмен веществ.

Эффективность

Систематический обзор 2023 года показал, что УВЧ-терапия облегчает боль и спазмы, но эффект длится недолго. Доказательств, что метод значимо улучшает функцию суставов в долгосрочной перспективе, нет.

Магнитотерапия

Пульсирующее магнитное поле (Pulsed Electromagnetic Field Therapy) стимулирует клеточные процессы, может улучшать микроциркуляцию и оказывать противовоспалительное и регенеративное действие.

Эффективность

PEMF может умеренно снижать боль и улучшать функцию при остеоартрите и некоторых хронических болевых синдромах — это показал систематический обзор 2024 года. Однако результаты исследований сильно зависят от протокола воздействия (как часто делали магнитотерапию, на какой мощности и как долго).

© Luka Banda/iStock.com

Дарсонваль

Это высокочастотная электротерапия (High-Frequency Current Therapy). Метод основан на использовании импульсного тока частотой ≈100–200 кГц. Считается, что аппарат дарсонваль стимулирует кожу и сосуды.

Эффективность

Качественных рандомизированных исследований, которые бы подтверждали клиническую пользу при заболеваниях суставов, нет. Дарсонваль иногда применяют для улучшения кровотока и снятия спазма мышц, но эффект кратковременный и нестабильный.

Главное: эффективность физиотерапии ограничена

Доказательная база у большинства аппаратных методов лечения суставов слабая. Есть данные, что электрофорез полезен для доставки лекарств, а магнитотерапия (PEMF) помогает снимать боль при остеоартритах. Однако их используют только как дополнительный метод в составе комплексной терапии. УВЧ и лечение ультразвуком дают кратковременный эффект, а у дарсонвализации вообще нет убедительных доказательств эффективности при заболеваниях суставов.

