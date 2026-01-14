Иногда съесть что-то определённое — это мимолётное желание, а иногда навязчивая потребность. Разобрались, почему возникает тяга к определённой еде и что с этим делать.

© GoodLifeStudio/iStock.com

Самые распространённые причины тяги к еде

Они бывают физическими и психическими. Среди физических причин:

Психические причины:

Если сильно тянет на солёное

Обезвоживание

При потере жидкости (например, с потом, рвотой или диареей) нарушается баланс электролитов, в том числе натрия. В таких условиях человека сильно тянет съесть солёное, ведь соль — основной источник натрия.

Болезнь Аддисона

При надпочечниковой недостаточности снижается выработка гормонов, регулирующих уровень натрия. Это приводит к его потере, из-за чего возникает тяга к солёному.

Хронический стресс

До сих пор наука не даёт однозначного ответа на вопрос, почему при стрессе тянет на солёное. Одна из популярных версий — соль (как и сахар) может активировать систему вознаграждения мозга. Таким образом, самочувствие улучшается за счёт дофамина.

Мигрень

У некоторых людей во время приступов мигрени возникает тяга к солёной еде. Предполагается, что соль может облегчать боль.

Побочные эффекты лекарств

Некоторые препараты могут нарушать работу надпочечников или водно-солевой баланс. Если на фоне приёма появляется сильная жажда и постоянная тяга к солёному, это повод обсудить ситуацию с врачом.

Лекарства не по инструкции: что это такое и зачем назначают

Если сильно тянет на сладкое

Чаще всего тянет на сладости. Вот основные причины:

Система вознаграждения. Сахар стимулирует выброс дофамина — нейромедиатора, связанного с удовольствием и мотивацией. Это побуждает человека есть сладости чаще.

Сахар стимулирует выброс дофамина — нейромедиатора, связанного с удовольствием и мотивацией. Это побуждает человека есть сладости чаще. Искусственные подсластители. Привыкание к очень сладкому вкусу может повышать потребность в более сладкой еде. Исследования показывают, что отказ от любых подсластителей хотя бы на одну-две недели снижает тягу к сладкому.

Привыкание к очень сладкому вкусу может повышать потребность в более сладкой еде. Исследования показывают, что отказ от любых подсластителей хотя бы на одну-две недели снижает тягу к сладкому. Стресс. Этому способствует повышенный уровень гормона стресса кортизола и гормона голода грелина. У человека повышается тяга к сладкой и жирной еде.

Этому способствует повышенный уровень гормона стресса кортизола и гормона голода грелина. У человека повышается тяга к сладкой и жирной еде. Недостаток сна. Люди, которые плохо или мало спят, чаще тянутся к сладкому, пытаясь компенсировать снижение тонуса.

Как есть меньше сладкого: 7 советов от учёных

Кофе и шоколад

Тяга к кофе чаще всего связана с действием кофеина на нервную систему. При регулярном употреблении формируется физическая зависимость, а при снижении дозы могут появляться симптомы отмены:

сонливость;

головная боль;

снижение концентрации.

В таких ситуациях желание выпить кофе — это не потребность организма в напитке, а попытка быстро восстановить привычный уровень стимуляции мозга.

У тяги к шоколаду более сложная природа, которая до сих пор непонятна. Например, у некоторых женщин она усиливается за несколько дней до менструации.

Пить или не пить: польза и вред кофе

Тяга к несъедобным предметам

В медицине желание есть несъедобные вещи называют пикацизмом. Часто такое расстройство проявляется тягой ко льду, мелу, глине, земле и другим несъедобным предметам. Чаще всего пикацизм встречается у детей и беременных женщин.

У людей с таким расстройством часто выявляют низкий уровень железа, а также нехватку кальция или цинка. В некоторых случаях тяга ко льду, мелу или глине уменьшается или полностью исчезает после коррекции дефицита.

При этом важно понимать, что пикацизм не всегда объясняется только нехваткой микроэлементов. Есть случаи, когда симптомы сохраняются даже после нормализации показателей крови, что указывает на более сложные механизмы — нейробиологические и поведенческие. В таких случаях пациента могут направить на консультацию к психотерапевту.

Почему возникает желание есть песок, краску и стекло

Что делать

В первую очередь — пересмотреть образ жизни и рацион. Чаще всего причина назойливых пищевых предпочтений кроется именно в этом.

Если коррекция образа жизни не помогла, следует обратиться к врачу и пройти диагностику. Особенно это касается случаев непреодолимого (слабо поддающегося контролю) желания съесть солёное, сладкое или несъедобное.

Главное: тяга к определённым продуктам может указывать на проблемы со здоровьем

Тяга к определённой еде — это сигнал организма, в котором переплетаются физиология, привычки, эмоции и условия жизни. Чаще всего она связана со стрессом, сном и рационом питания.

В большинстве случаев достаточно скорректировать образ жизни и питание. Но если тяга становится навязчивой или необычной, это повод проверить состояние здоровья. Игнорировать такие сигналы не стоит — они могут помочь вовремя заметить проблему и решить её без тяжёлых последствий.

Важные исследования