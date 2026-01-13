Учёные предупредили о неожиданной опасности зимних прогулок

Подобные травмы случаются у моряков, военных и бездомных, но этот случай выходит за пределы групп риска.

© ArtMarie/iStock.com

Травма от охлаждения без замерзания, также известная как траншейная стопа или погружная стопа, появляется из-за долгого пребывания во влажной и холодной среде (например, в холодной воде или влажной обуви). От обморожения она отличается тем, что при последнем в тканях образуются кристаллы льда. Переохлаждение, в отличие от холодовой травмы, это системное заболевание. Оно развивается, когда температура всех органов опускается ниже 35 градусов. Начинаться холодовая травма может постепенно, поэтому её трудно распознать.

Клинический случай описан в Annals of Internal Medicine Clinical Cases. 40-летняя сотрудница NASA с болезнью Кавасаки (воспаление средних по размеру артерий, например, коронарных), начавшейся в детстве, обратилась в медицинское отделение с болезненными, холодными, синюшными стопами и пальцами. Спать в ту ночь она легла в носках.

Перед этим в течение недели женщина каталась на лыжах в высокогорье и проводила на склоне по шесть часов в день. Она была в тёплых носках и обуви, использовала грелки не погружала ноги в холодную воду или снег, хотя и потела. Симптомы появились через пять дней после поездки.

При осмотре жизненные показатели были в норме, только проба с уколом булавкой показала снижение чувствительности на нескольких пальцах. В остальном чувствительность на обеих стопах была сохранена.

Врачи заключили, что у пациентки травма от охлаждения без замерзания. Ей рекомендовали постепенно согреть ноги, поддерживать сухость и держать их в покое и приподнятом положении.

На контрольном приёме пациентка сообщила, что после нескольких дней консервативной терапии пальцы ног вернулись к норме, полностью исчезли изменения цвета и острые боли на кончиках пальцев.

