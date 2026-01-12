Найдена дешёвая альтернатива традиционному способу лечения кариеса

Новое исследование показывает, что аминокислота аргинин может изменять развитие зубного налёта и помогает снизить риск развития кариеса.

Когда бактерии расщепляют сахара из пищи, образуются кислоты, которые постепенно повреждают зубную эмаль и приводят к образованию кариеса.

В результате формируются структурированные, похожие на налёт сообщества, которые называются зубными биоплёнками. Одна из естественных защит от них аргинин — аминокислота, которая есть в слюне.

Некоторые полезные бактерии в полости рта содержат систему аргининдеиминазы (ADS), которая позволяет им преобразовывать аргинин в щелочные соединения, нейтрализующие вредные кислоты. Когда доступно больше аргинина, эти бактерии получают возможность процветать, в то время как кислотообразующие перестают доминировать. Лабораторные исследования также продемонстрировали, что аргинин может изменять состав биоплёнок.

Группа учёных из Орхусского университета в Дании провела клиническое испытание на людях. Результаты опубликованы в International Journal of Oral Science.

В исследовании приняли участие 12 человек с кариесом. Каждому их них установили специальные зубные протезы, которые позволяли здоровым биоплёнкам расти на обеих сторонах челюсти.

Участники погружали протезы в сахарный раствор на 5 минут по три раза в день. За этим следовала 30-минутная обработка либо дистиллированной водой (в качестве плацебо), либо аргинином, который наносили на противоположные стороны протеза. Через 4 дня, когда биоплёнка сформировалась, протезы снимали для детального анализа.

Чтобы оценить уровень кислотности внутри биоплёнок, исследователи использовали чувствительный к pH краситель C-SNARF-4, который позволил измерить pH в разных точках биоплёнки.

Биоплёнки, обработанные аргинином, сохраняли значительно более высокий pH, то есть более низкую кислотность через 10 и через 35 минут после воздействия сахара.

Затем для окрашивания двух распространённых углеводных компонентов биоплёнок — фукозы и галактозы — использовали связывающие углеводы белки лектины, помеченные флуоресцентным красителем. Эти компоненты составляют большую часть зубных биоплёнок и могут способствовать созданию «кислотных карманов» внутри них.

Результаты показали различия в кислотности биоплёнок: обработанные аргинином были значительно лучше защищены от кислой среды, вызванной переработкой сахара.

При обработке аргинином снизилось количество углеводов на основе фукозы, что, возможно, сделало биоплёнку менее вредной. Кроме того, изменилась её структура: углеводы, содержащие галактозу (молочный сахар), уменьшились в нижней части и увеличились в верхней.

Чтобы определить, какие бактерии присутствовали в биоплёнке, учёные секвенировали(«прочли») все бактериальные геномы с помощью метода, называемого «секвенирование гена 16S рРНК».

Аргинин сократил число бактерий, которые производят кислоту, но почти не умеют её нейтрализовать. При этом он немного увеличил популяцию бактерий, которые могут перерабатывать аргинин и выделять щёлочь для нейтрализации кислоты.

Как результат, аргинин сбалансировал pH и вся биоплёнка стала менее кислой и, следовательно, менее опасной для зубной эмали.

Кариес распространён среди всех возрастов, можно было бы предотвращать его с помощью таких стратегий, как добавление аргинина в зубные пасты или ополаскиватели для рта для людей, восприимчивых к болезни. Аргинин безвреден, и он не противопоказан даже детям.