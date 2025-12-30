Нарколог назвал самое опасное осложнение алкоголизма

Психиатр рассказал, что происходит с мозгом при белой горячке
Алкогольный делирий, в быту известный как белая горячка или белочка, — это не просто тяжёлое похмелье. Врач психиатр-нарколог Андрей Валентинович Тюрин рассказал «Рамблеру» как развивается это состояние, каковы его последствия для мозга и почему разные люди видят похожие пугающие образы.
При алкоголизме перестраивается биохимия всего организма. Белая горячка (алкогольный делирий) — это острый психоз из-за отмены алкоголя. Обычно она возникает у людей с долгой историей алкоголизма, особенно после того, как те резко перестают пить или после долгого запоя.
Многие считают, что если первые сутки без алкоголя прошли (хоть и с похмельем), то волноваться не о чем. Однако первые 24 часа — это обычный абстинентный синдром: неконтролируемая дрожь, тошнота, потливость и тревога. Это тяжело, но мозг ещё держит контроль. 2-4 сутки — это красная зона. Именно в этот период нейрохимический дисбаланс достигает пика.
Алкогольный делирий — это тяжёлое осложнение алкогольной зависимости, когда человека срочно нужно везти в больницу.
«Состояние опасно не только тем, что человек теряет связь с реальностью. Высок риск летального исхода от таких осложнений как, отёк мозга, острая сердечно-сосудистая недостаточность, пневмония, почечная недостаточность и риск стойкого поражения центральной нервной системы».Тюрин Андрейврач — психиатр-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед»
Единственный способ профилактики белой горячки — лечение алкогольной зависимости и полный отказ от алкоголя под наблюдением врача-нарколога.
Почему белая горячка бывает после запоя
«Этанол усиливает работу тормозной системы мозга. Одновременно он подавляет возбуждение. Проще говоря, алкоголь искусственно “тормозит” мозг», — поясняет врач.
Когда человек резко прекращает пить, тормозящее действие спиртного исчезает. Однако мозг остается в состоянии «раскрученной» возбудимости. Баланс резко смещается в сторону тотального возбуждения без сдерживающих факторов. Эта глобальная нейрохимическая «буря» и проявляется алкогольным делирием.
Что происходит с мозгом при делирии
«Алкогольный делирий влияет на весь организм, но центральная нервная система страдает первой и тяжелее всего», — говорит специалист.
Последствия белой горячки:
- Во время делирия мозг работает в стрессовом режиме. У человека может повышаться температура, скакать давление и нарушаться дыхание. В результате мозг испытывает кислородное голодание. Без своевременного лечения это может вызвать необратимые изменения.
- При делирии особенно быстро истощаются запасы тиамина (витамин В1). Это может привести к острому поражению среднего мозга и гипоталамуса, которое без лечения переходит в стойкий Корсаковский синдром — расстройство памяти с нарушением способности усваивать новую информацию и ложными воспоминаниями.
- После перенесённого тяжёлого делирия у пациентов часто ухудшается память, внимание, исполнительные функции (планирование, самоконтроль, рабочая память), появляются проблемы с абстрактным мышлением.
Почему галлюцинации при делирии похожи
«Сходство образов у разных пациентов — насекомые, мелкие животные, черти, паутина, проволока, ощущение угрозы и преследования — объясняется особенностью поражения определённых зон мозга и психофизиологией», — говорит психиатр.
Делирий — это в большей степени расстройство глубоких отделов мозга, которые отвечают за базовые инстинкты, сильные кратковременные эмоции и элементарную обработку сенсорных сигналов. Поэтому образы примитивные, связаны с животными, насекомыми и базовыми угрозами.
Главная эмоция при делирии — панический страх. Мозг рисует именно то, что вызывает стереотипные страхи: ядовитых пауков, ползающих насекомых, агрессивных мелких существ.
Повреждение в опредлённых зонах приводит к парестезиям — ложным кожным ощущениям таким как ползание, уколы, щекотание. Мозг логично пытается объяснить эти ощущения и достраивает образ — отсюда жучки, мурашки, нити на коже.
Хотя основа делирия биологическая, конкретные образы зависят от культурного контекста. В западной традиции это могут быть грабители или змеи, в рамках определённой культурной среды — черти или бесы. Однако сценарий мелкой угрозы, ползающей по телу или скрывающейся в углу, остаётся универсальным.
Главное: белая горячка — это не похмелье, а опасное осложнение
Алкогольный делирий — это острый, опасный психоневрологический синдром, возникающий на 2–4 сутки после резкой отмены алкоголя, когда срываются компенсаторные механизмы мозга. Исчезает тормозящее действие этанола, а мозг остаётся в состоянии гипервозбудимости. Это осложнение с риском отёка мозга, сердечно-сосудистой недостаточности, инфекций и стойкого поражения нервной системы. Страдает прежде всего мозг: возможны гипоксия, дефицит тиамина, снижение памяти и нарушения мышления. Галлюцинации простые, но угрожающие, потому что нарушены глубинные структуры мозга, отвечающие за инстинкты, страх и сенсорную обработку. Единственная профилактика — лечение зависимости и отказ от алкоголя под наблюдением врача.
Текст проверил Тюрин Андрей Валентинович, врач психиатр-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед», стаж 26 лет