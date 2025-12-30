Нарколог назвал самое опасное осложнение алкоголизма

​​Алкогольный делирий, в быту известный как белая горячка или белочка, — это не просто тяжёлое похмелье. Врач психиатр-нарколог Андрей Валентинович Тюрин рассказал «Рамблеру» как развивается это состояние, каковы его последствия для мозга и почему разные люди видят похожие пугающие образы.

При алкоголизме перестраивается биохимия всего организма. Белая горячка (алкогольный делирий) — это острый психоз из-за отмены алкоголя. Обычно она возникает у людей с долгой историей алкоголизма, особенно после того, как те резко перестают пить или после долгого запоя.

Многие считают, что если первые сутки без алкоголя прошли (хоть и с похмельем), то волноваться не о чем. Однако первые 24 часа — это обычный абстинентный синдром: неконтролируемая дрожь, тошнота, потливость и тревога. Это тяжело, но мозг ещё держит контроль. 2-4 сутки — это красная зона. Именно в этот период нейрохимический дисбаланс достигает пика.

Алкогольный делирий — это тяжёлое осложнение алкогольной зависимости, когда человека срочно нужно везти в больницу.

«Состояние опасно не только тем, что человек теряет связь с реальностью. Высок риск летального исхода от таких осложнений как, отёк мозга, острая сердечно-сосудистая недостаточность, пневмония, почечная недостаточность и риск стойкого поражения центральной нервной системы». Тюрин Андрей врач — психиатр-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед»

Единственный способ профилактики белой горячки — лечение алкогольной зависимости и полный отказ от алкоголя под наблюдением врача-нарколога.

Почему белая горячка бывает после запоя

«Этанол усиливает работу тормозной системы мозга. Одновременно он подавляет возбуждение. Проще говоря, алкоголь искусственно “тормозит” мозг», — поясняет врач.

Когда человек резко прекращает пить, тормозящее действие спиртного исчезает. Однако мозг остается в состоянии «раскрученной» возбудимости. Баланс резко смещается в сторону тотального возбуждения без сдерживающих факторов. Эта глобальная нейрохимическая «буря» и проявляется алкогольным делирием.

Что происходит с мозгом при делирии

«Алкогольный делирий влияет на весь организм, но центральная нервная система страдает первой и тяжелее всего», — говорит специалист.

Последствия белой горячки:

Во время делирия мозг работает в стрессовом режиме. У человека может повышаться температура, скакать давление и нарушаться дыхание. В результате мозг испытывает кислородное голодание. Без своевременного лечения это может вызвать необратимые изменения.

Без своевременного лечения это может вызвать необратимые изменения. При делирии особенно быстро истощаются запасы тиамина (витамин В1). Это может привести к острому поражению среднего мозга и гипоталамуса, которое без лечения переходит в стойкий Корсаковский синдром — расстройство памяти с нарушением способности усваивать новую информацию и ложными воспоминаниями.

Это может привести к острому поражению среднего мозга и гипоталамуса, которое без лечения переходит в стойкий Корсаковский синдром — с нарушением способности усваивать новую информацию и ложными воспоминаниями. После перенесённого тяжёлого делирия у пациентов часто ухудшается память, внимание, исполнительные функции (планирование, самоконтроль, рабочая память), появляются проблемы с абстрактным мышлением.

Почему галлюцинации при делирии похожи

«Сходство образов у разных пациентов — насекомые, мелкие животные, черти, паутина, проволока, ощущение угрозы и преследования — объясняется особенностью поражения определённых зон мозга и психофизиологией», — говорит психиатр.

Делирий — это в большей степени расстройство глубоких отделов мозга, которые отвечают за базовые инстинкты, сильные кратковременные эмоции и элементарную обработку сенсорных сигналов. Поэтому образы примитивные, связаны с животными, насекомыми и базовыми угрозами.

Главная эмоция при делирии — панический страх. Мозг рисует именно то, что вызывает стереотипные страхи: ядовитых пауков, ползающих насекомых, агрессивных мелких существ.

Повреждение в опредлённых зонах приводит к парестезиям — ложным кожным ощущениям таким как ползание, уколы, щекотание. Мозг логично пытается объяснить эти ощущения и достраивает образ — отсюда жучки, мурашки, нити на коже.

Хотя основа делирия биологическая, конкретные образы зависят от культурного контекста. В западной традиции это могут быть грабители или змеи, в рамках определённой культурной среды — черти или бесы. Однако сценарий мелкой угрозы, ползающей по телу или скрывающейся в углу, остаётся универсальным.

Главное: белая горячка — это не похмелье, а опасное осложнение

Алкогольный делирий — это острый, опасный психоневрологический синдром, возникающий на 2–4 сутки после резкой отмены алкоголя, когда срываются компенсаторные механизмы мозга. Исчезает тормозящее действие этанола, а мозг остаётся в состоянии гипервозбудимости. Это осложнение с риском отёка мозга, сердечно-сосудистой недостаточности, инфекций и стойкого поражения нервной системы. Страдает прежде всего мозг: возможны гипоксия, дефицит тиамина, снижение памяти и нарушения мышления. Галлюцинации простые, но угрожающие, потому что нарушены глубинные структуры мозга, отвечающие за инстинкты, страх и сенсорную обработку. Единственная профилактика — лечение зависимости и отказ от алкоголя под наблюдением врача.

Текст проверил Тюрин Андрей Валентинович, врач психиатр-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед», стаж 26 лет

