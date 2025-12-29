Как правильно ходить в баню, если есть болезни сердца: советы врача
Для многих баня — не просто способ расслабиться, а ритуал, связанный с семейными традициями и празднованием Нового года. Врач-кардиолог, к. м. н. Екатерина Леонидовна Майборода рассказала «Рамблеру», полезен ли жар или, наоборот, он опасен для людей с болезнями сердца.
Можно ли ходить в сауну или баню при заболеваниях сердца?
Для большинства людей сауна и баня безопасны и даже полезны. Однако, если есть проблемы с сердцем, важно быть осторожным.
Посещение сауны может быть рискованным для людей с:
- нестабильной стенокардией;
- недавним инфарктом (в течение двух недель);
- неконтролируемым высоким давлением;
- сердечной недостаточностью в стадии декомпенсации;
- тяжёлым аортальным стенозом.
Кроме проблем с сердцем посещение бани или сауны может быть небезопасным при:
- низком давлении;
- обезвоживании;
- лихорадке;
- острой инфекции или воспалении;
- раздражении кожи, например крапивнице.
Если у вас есть одно из этих состояний, лучше обсудить возможность ходить в баню/сауну с врачом — высокая температура и активное потоотделение могут усиливать симптомы.
Соблюдайте меры предосторожности
«Для того чтобы баня приносила пользу и не создавала сильной нагрузки на сердечно-сосудистую систему, нужно придерживаться правил, основанных на физиологии».Майборода Екатерина Леонидовнаврач-кардиолог ГКБ им. Вересаева, к. м. н.
- Адаптируйтесь постепенно. Если вы раньше не ходили в баню или был длительный перерыв, начинайте с коротких сессий (5–10 минут). Организму нужно время, чтобы включить механизмы терморегуляции без резкого скачка пульса.
- Если вы не практикуете это регулярно, избегайте погружения в ледяную купель или сугроб сразу после парной. Резкий спазм сосудов (вазоконстрикция) после их расширения создаёт большую нагрузку на сердце и может спровоцировать сбой сердечного ритма.
- Обильное потоотделение ведёт к потере жидкости и сгущению крови. Это повышает риск тромбообразования. Пейте чистую воду или травяной чай до, во время и после посещения бани.
- Исключите алкоголь. Спиртное расширяет периферические сосуды и одновременно увеличивает нагрузку на сердце. В сочетании с высокой температурой это может привести к обмороку или гипертоническому кризу.
- Когда выйдете из парной, посидите спокойно как минимум 15–20 минут. Это время сердечно-сосудистой системе нужно, чтобы плавно вернуться к базовым показателям давления и частоты сердечных сокращений.
Польза бани для сердечно-сосудистой системы
Несмотря на популярность бани, достоверно подтверждённых данными крупных исследований доказательств её лечебной пользы нет. Большинство работ в этой области — наблюдательные и показывают лишь кратковременные изменения (учащение пульса, расширение сосудов, потоотделение), но не позволяют сделать однозначные выводы о профилактике или лечении заболеваний.
В 2018 году группа финских исследователей опубликовала обзор о пользе сауны для здоровья в журнале Mayo Clinic Proceedings. Несколько исследований показали, что частое посещение сауны (от четырёх до семи раз в неделю) снижает давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе внезапной сердечной смерти и инсульта. По мнению авторов, сауна улучшает работу сосудов, снижает уровень холестерина и уменьшает воспаление. Однако положительные эффекты для сердца могут быть связаны с расслаблением, которое обеспечивает сауна, а также с образом жизни, позволяющим посещать её регулярно.
Некоторые исследования показывают, что баня может быть полезна для сердца так же, как и умеренные физические упражнения. Во время парения пульс учащается, а давление снижается, это благоприятно сказывается на состоянии сосудов.
Несмотря на отсутствие строгой доказательной базы, баня — эффективный способ расслабиться. Тем не менее важно помнить, что интенсивное тепловое воздействие — это серьёзная нагрузка на организм.
Главное: баня может быть полезной для сердца, если соблюдать меры предосторожности
Для здоровых людей баня — отличный способ расслабиться, снизить стресс и улучшить общее самочувствие. Однако, если есть болезни сердца, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и строго следовать его рекомендациям.
Текст проверила врач-кардиолог ГКБ. им. Вересаева, к. м. н. Майборода Екатерина Леонидовна, стаж 27 лет.
