Учёные предложили новое лечение ожирения

Отключив специальный белок, они смогли предотвратить накопление жировой ткани.

© Freepik

Ожирение — одна из главных причин серьёзных заболеваний и смертности. Среди прочего оно провоцирует болезни сердца и жировую болезнь печени (НАЖБП), которые стремительно распространяются из-за калорийного питания и сидячего образа жизни.

Научная группа из University Hospitals и Университета Кейс Вестерн Резерв открыла фермент SCoR2, который удаляет оксид азота с белков, регулирующих накопление жира, и таким образом способствует его накоплению. Работа опубликована в журнале Science Signaling.

Оксид азота (NO) — это газ, у которого множество функций. Он регулирует давление, помогает иммунитету, участвует в работе нервной системы и влияет на образование жира. Всё это происходит благодаря его способности связываться с белками. Если эта связь слишком сильная или слишком слабая, развиваются болезни.

Задача фермента SCoR2 — «снимать» оксид азота с белков, которые сдерживают накопление жира. Когда оксид азота удалён, запускается активное образование жира.

Исследователи отключили этот фермент на генетическом уровне с помощью специального препарата. Блокировка SCoR2 у мышей не давала им набирать вес и защищала печень от повреждений. Кроме того, тот же препарат снижал уровень «плохого» холестерина.

Как объяснил руководитель исследования доктор Джонатан Стэмлер, в печени оксид азота подавляет белки, ответственные за производство жира и холестерина. А в жировой ткани он «выключает» саму генетическую программу, которая заставляет организм вырабатывать жир.

Следующий шаг — клинические испытания препарата на людях. По оценкам учёных, они стартуют примерно через 18 месяцев.