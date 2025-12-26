Артериальное давление меняется в течение суток, и эти колебания не случайны. Врачи отмечают, что в определённое время дня показатели могут достигать максимума, увеличивая нагрузку на сердце и сосуды. Разобрались, когда давление бывает самым высоким, с чем это связано и почему важно учитывать время суток при измерениях и лечении.

Когда давление самое высокое

У большинства людей пик артериального давления приходится на утро, обычно с 6:00 до 10:00–12:00.

Этот процесс протекает в два этапа:

Предпробуждение. Давление начинает плавно расти ещё во сне, за 1–2 часа до того, как человек откроет глаза.

Утренний скачок. Сразу после пробуждения показатели резко поднимаются — организм переходит из состояния покоя в режим активности.

Главная причина — внутренние часы (циркадные ритмы), которые готовят тело к нагрузкам:

Пик выработки кортизола приходится на момент пробуждения. Этот гормон сужает сосуды и заставляет сердце биться чаще, чтобы обеспечить мозг и мышцы энергией.

Ночью доминирует парасимпатическая система (отдых и пищеварение), а утром — симпатическая система («бей или беги»), из-за чего давление неизбежно повышается.

Почему важно об этом знать

Понимание суточных колебаний давления критически важно для здоровья по трём основным причинам:

Риск сердечно-сосудистых катастроф. Есть данные, что на утро (с 6:00 до полудня) приходится самый высокий риск сердечного приступа или инсульта. Если у человека сосуды уже повреждены или есть гипертония, естественный утренний скачок может стать последней каплей, которую организм не выдержит.

Контроль лечения. Многие лекарства от давления действуют 12–24 часа. Если человек принимает таблетку утром, к следующему рассвету концентрация действующих веществ в крови минимальна — как раз когда защита нужна больше всего. Поэтому врачи при необходимости могут корректировать время приёма (например, переносят часть дозы на вечер), чтобы прикрыть опасные утренние часы.

Точность диагностики. При однократном измерении давления на приёме у врача днём оно может быть в норме, в то время как опасные скачки по утрам останутся незамеченными.

Что ещё влияет на колебание давления

Факторы, которые усиливают утренние скачки артериального давления:

Пожилой возраст. Жёсткость артерий и изменения в вегетативной нервной системе делают утренние подъёмы давления более резкими.

Артериальная гипертензия. Этот диагноз сам по себе провоцирует избыточную активность симпатической нервной системы, а это ведёт к критическому повышению показателей.

Сахарный диабет. Нестабильный уровень сахара стимулирует нервную систему, провоцируя дополнительный рост давления в утренние часы.

Хроническая болезнь почек. Проблемы с почками приводят к задержке жидкости в организме, это неизбежно повышает общую нагрузку на сосуды.

Употребление алкоголя. Влияние спиртного дозозависимо: чем больше человек выпил накануне вечером, тем выше давление утром.

Психоэмоциональный стресс. Тревожность и депрессия запускают усиленную выработку кортизола.

Нарушения сна. Апноэ, бессонница и работа в ночные смены сбивают циркадные ритмы, что со временем повышает жёсткость артерий и дестабилизирует давление.

Что делать для безопасности

Не вскакивайте резко после пробуждения. Дайте себе 5–10 минут, чтобы проснуться.

Если у вас есть склонность к повышению давления, измеряйте его сразу после пробуждения (после туалета и до завтрака/кофе).

(после туалета и до завтрака/кофе). Соблюдайте график лекарств. Не пропускайте вечерний приём препаратов, если его назначил врач.

Главное

У большинства людей давление достигает максимальных значений утром — примерно с 6:00 до 10:00–12:00. Давление начинает подниматься ещё во сне, за 1–2 часа до пробуждения. После происходит резкий утренний скачок, когда организм переходит в активный режим. Основная причина — циркадные ритмы. Утром повышается уровень кортизола и активизируется симпатическая нервная система, из-за чего учащается сердцебиение и сужаются сосуды. Это важно, потому что именно утром выше всего риск инфарктов, инсультов, особенно у людей с гипертонией и повреждёнными сосудами. Кроме того, измерять давление только днём неинформативно, так как самые высокие показатели бывают утром. Кроме того, неправильно подобранное время приёма лекарств может оставить организм без защиты в самый уязвимый период.

