Почему утром поднимается давление: причины и методы контроля
Артериальное давление меняется в течение суток, и эти колебания не случайны. Врачи отмечают, что в определённое время дня показатели могут достигать максимума, увеличивая нагрузку на сердце и сосуды. Разобрались, когда давление бывает самым высоким, с чем это связано и почему важно учитывать время суток при измерениях и лечении.
Когда давление самое высокое
У большинства людей пик артериального давления приходится на утро, обычно с 6:00 до 10:00–12:00.
Этот процесс протекает в два этапа:
- Предпробуждение. Давление начинает плавно расти ещё во сне, за 1–2 часа до того, как человек откроет глаза.
- Утренний скачок. Сразу после пробуждения показатели резко поднимаются — организм переходит из состояния покоя в режим активности.
Главная причина — внутренние часы (циркадные ритмы), которые готовят тело к нагрузкам:
- Пик выработки кортизола приходится на момент пробуждения. Этот гормон сужает сосуды и заставляет сердце биться чаще, чтобы обеспечить мозг и мышцы энергией.
- Ночью доминирует парасимпатическая система (отдых и пищеварение), а утром — симпатическая система («бей или беги»), из-за чего давление неизбежно повышается.
Почему важно об этом знать
Понимание суточных колебаний давления критически важно для здоровья по трём основным причинам:
- Риск сердечно-сосудистых катастроф. Есть данные, что на утро (с 6:00 до полудня) приходится самый высокий риск сердечного приступа или инсульта. Если у человека сосуды уже повреждены или есть гипертония, естественный утренний скачок может стать последней каплей, которую организм не выдержит.
- Контроль лечения. Многие лекарства от давления действуют 12–24 часа. Если человек принимает таблетку утром, к следующему рассвету концентрация действующих веществ в крови минимальна — как раз когда защита нужна больше всего. Поэтому врачи при необходимости могут корректировать время приёма (например, переносят часть дозы на вечер), чтобы прикрыть опасные утренние часы.
- Точность диагностики. При однократном измерении давления на приёме у врача днём оно может быть в норме, в то время как опасные скачки по утрам останутся незамеченными.
Что ещё влияет на колебание давления
Факторы, которые усиливают утренние скачки артериального давления:
- Пожилой возраст. Жёсткость артерий и изменения в вегетативной нервной системе делают утренние подъёмы давления более резкими.
- Артериальная гипертензия. Этот диагноз сам по себе провоцирует избыточную активность симпатической нервной системы, а это ведёт к критическому повышению показателей.
- Сахарный диабет. Нестабильный уровень сахара стимулирует нервную систему, провоцируя дополнительный рост давления в утренние часы.
- Хроническая болезнь почек. Проблемы с почками приводят к задержке жидкости в организме, это неизбежно повышает общую нагрузку на сосуды.
- Употребление алкоголя. Влияние спиртного дозозависимо: чем больше человек выпил накануне вечером, тем выше давление утром.
- Психоэмоциональный стресс. Тревожность и депрессия запускают усиленную выработку кортизола.
- Нарушения сна. Апноэ, бессонница и работа в ночные смены сбивают циркадные ритмы, что со временем повышает жёсткость артерий и дестабилизирует давление.
Что делать для безопасности
- Не вскакивайте резко после пробуждения. Дайте себе 5–10 минут, чтобы проснуться.
- Если у вас есть склонность к повышению давления, измеряйте его сразу после пробуждения (после туалета и до завтрака/кофе).
- Соблюдайте график лекарств. Не пропускайте вечерний приём препаратов, если его назначил врач.
Главное
У большинства людей давление достигает максимальных значений утром — примерно с 6:00 до 10:00–12:00. Давление начинает подниматься ещё во сне, за 1–2 часа до пробуждения. После происходит резкий утренний скачок, когда организм переходит в активный режим. Основная причина — циркадные ритмы. Утром повышается уровень кортизола и активизируется симпатическая нервная система, из-за чего учащается сердцебиение и сужаются сосуды. Это важно, потому что именно утром выше всего риск инфарктов, инсультов, особенно у людей с гипертонией и повреждёнными сосудами. Кроме того, измерять давление только днём неинформативно, так как самые высокие показатели бывают утром. Кроме того, неправильно подобранное время приёма лекарств может оставить организм без защиты в самый уязвимый период.