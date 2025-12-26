Почему утром поднимается давление: причины и методы контроля

Мария Муссова

Артериальное давление меняется в течение суток, и эти колебания не случайны. Врачи отмечают, что в определённое время дня показатели могут достигать максимума, увеличивая нагрузку на сердце и сосуды. Разобрались, когда давление бывает самым высоким, с чем это связано и почему важно учитывать время суток при измерениях и лечении.

Когда давление самое высокое

У большинства людей пик артериального давления приходится на утро, обычно с 6:00 до 10:00–12:00.

Этот процесс протекает в два этапа:

  • Предпробуждение. Давление начинает плавно расти ещё во сне, за 1–2 часа до того, как человек откроет глаза.
  • Утренний скачок. Сразу после пробуждения показатели резко поднимаются — организм переходит из состояния покоя в режим активности.

Главная причина — внутренние часы (циркадные ритмы), которые готовят тело к нагрузкам:

  • Пик выработки кортизола приходится на момент пробуждения. Этот гормон сужает сосуды и заставляет сердце биться чаще, чтобы обеспечить мозг и мышцы энергией.
  • Ночью доминирует парасимпатическая система (отдых и пищеварение), а утром — симпатическая система («бей или беги»), из-за чего давление неизбежно повышается.
© gpointstudio/Freepik

Почему важно об этом знать

Понимание суточных колебаний давления критически важно для здоровья по трём основным причинам:

  • Риск сердечно-сосудистых катастроф. Есть данные, что на утро (с 6:00 до полудня) приходится самый высокий риск сердечного приступа или инсульта. Если у человека сосуды уже повреждены или есть гипертония, естественный утренний скачок может стать последней каплей, которую организм не выдержит.
  • Контроль лечения. Многие лекарства от давления действуют 12–24 часа. Если человек принимает таблетку утром, к следующему рассвету концентрация действующих веществ в крови минимальна — как раз когда защита нужна больше всего. Поэтому врачи при необходимости могут корректировать время приёма (например, переносят часть дозы на вечер), чтобы прикрыть опасные утренние часы.
  • Точность диагностики. При однократном измерении давления на приёме у врача днём оно может быть в норме, в то время как опасные скачки по утрам останутся незамеченными.

Что ещё влияет на колебание давления

Факторы, которые усиливают утренние скачки артериального давления:

  • Пожилой возраст. Жёсткость артерий и изменения в вегетативной нервной системе делают утренние подъёмы давления более резкими.
  • Артериальная гипертензия. Этот диагноз сам по себе провоцирует избыточную активность симпатической нервной системы, а это ведёт к критическому повышению показателей.
  • Сахарный диабет. Нестабильный уровень сахара стимулирует нервную систему, провоцируя дополнительный рост давления в утренние часы.
  • Хроническая болезнь почек. Проблемы с почками приводят к задержке жидкости в организме, это неизбежно повышает общую нагрузку на сосуды.
  • Употребление алкоголя. Влияние спиртного дозозависимо: чем больше человек выпил накануне вечером, тем выше давление утром.
  • Психоэмоциональный стресс. Тревожность и депрессия запускают усиленную выработку кортизола.
  • Нарушения сна. Апноэ, бессонница и работа в ночные смены сбивают циркадные ритмы, что со временем повышает жёсткость артерий и дестабилизирует давление.
© Happy Kikky/iStock.com

Что делать для безопасности

  • Не вскакивайте резко после пробуждения. Дайте себе 5–10 минут, чтобы проснуться.
  • Если у вас есть склонность к повышению давления, измеряйте его сразу после пробуждения (после туалета и до завтрака/кофе).
  • Соблюдайте график лекарств. Не пропускайте вечерний приём препаратов, если его назначил врач.

Главное

У большинства людей давление достигает максимальных значений утром — примерно с 6:00 до 10:00–12:00. Давление начинает подниматься ещё во сне, за 1–2 часа до пробуждения. После происходит резкий утренний скачок, когда организм переходит в активный режим. Основная причина — циркадные ритмы. Утром повышается уровень кортизола и активизируется симпатическая нервная система, из-за чего учащается сердцебиение и сужаются сосуды. Это важно, потому что именно утром выше всего риск инфарктов, инсультов, особенно у людей с гипертонией и повреждёнными сосудами. Кроме того, измерять давление только днём неинформативно, так как самые высокие показатели бывают утром. Кроме того, неправильно подобранное время приёма лекарств может оставить организм без защиты в самый уязвимый период.

Важные исследования

  1. Утренний скачок артериального давления: патофизиология, клиническая значимость и терапевтические аспекты
  2. Циклические и суточные колебания частоты сердечно-сосудистых заболеваний
  3. Кортизол, циркадные ритмы и их влияние на сердечно-сосудистую систему
Видео по теме от RUTUBE