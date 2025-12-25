Найден новый способ защитить сердце от старения

Учёные выяснили, что связь сердца с блуждающим нервом помогает защитить его от старения. Это открытие может изменить подход к предотвращению возрастных болезней сердца.

© Dmitry SHISHKIN/iStock.com

У блуждающего нерва много функций, в том числе он замедляет сердцебиение и помогает снижать давление. Исследование учёных из Высшей школы Сант'Анна в Пизе опубликовано в Science Translational Medicine. Оно показало, что особенно важна правая ветвь нерва, которая защищает клетки сердца и поддерживает его долгосрочное здоровье независимо от частоты пульса.

Блуждающий нерв работает как естественный «регулятор» и отвечает за баланс между напряжением и расслаблением сердечной мышцы. Без этого контроля сердце работает с перегрузкой, ткани изнашиваются быстрее и старение ускоряется.

Учёные выяснили, что для защитного эффекта не нужно полностью восстанавливать нерв. Даже частичного возобновления связи между правой ветвью нерва и сердцем достаточно, чтобы замедлить негативные изменения и сохранить силу сердечных сокращений.

Также учёные создали специальный рассасывающийся канал для нерва. Его имплантируют, чтобы помочь грудному отделу блуждающего нерва восстановиться естественным путём.

Эти открытия дают новые возможности для кардиохирургии и пересадки сердца. Восстановление связи с нервом во время операции может стать эффективным способом долгосрочной защиты сердца.

