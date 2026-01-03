Названы 5 болезней из русских сказок: Баба-яга, Кощей и компания

А что, если Баба-яга не была злой, просто у неё болела нога? Играем в доктора Хауса и ставим «диагнозы» сказочным персонажам.

Змей Горыныч

Трёхглавый дракон из русского фольклора дышал огнём. Вероятно, это был симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. ГЭРБ развивается из-за неправильной работы клапана между пищеводом и желудком (нижний пищеводный сфинктер). В норме он должен расслабляться при глотании, чтобы пища прошла вниз, а потом закрываться. Если сфинктер ослабевает и не закрывается, желудочная кислота забрасывается в пищевод, раздражает слизистую и вызывает изжогу и отрыжку.

Что делать

Если бы Змей Горыныч обратился к гастроэнтерологу, ему бы назначали ингибиторы протонной помпы (они блокируют выработку соляной кислоты) и антациды, чтобы быстро унять изжогу (они нейтрализуют соляную кислоту).

Баба-яга

Её ещё называет Баба-яга Костяная нога. Фольклористы считают, что это отсылка к тому, что этот персонаж — проводник в царство мёртвых и одной ногой уже там.

Однако ортопеды, наверное, с ними бы поспорили и проверили Бабу-ягу на коксартроз. Так называют остеоартроз тазобедренного сустава. Он развивается, когда суставной хрящ истончается и кости начинают тереться друг о друга, вызывая боль, скованность движений, скрежет при них, отёки. Коксартроз обычно развивается в зрелом возрасте и чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

Что делать

Лечение комплексное и сложное. В первую очередь пациенту нужна физиотерапия — упражнения для укрепления мышц вокруг сустава. Также могут назначить инъекции в сустав. В крайних случаях делают операцию по замене поражённого тазобедренного сустава.

Кощей Бессмертный

В сказах он обычно представлен как повелитель загробного мира, поэтому выглядит соответствующе: тощий и костлявый. Иногда его изображают как скелет, обтянутый кожей.

Низкая масса тела и возраст (а Кощей — древнее существо) — факторы риска остеопороза. Это прогрессирующее заболевание скелета, при котором костная ткань истончается, становится пористой и хрупкой. В современном мире Кощею бы предложили сделать денситометрию (рентгеновское исследование, которое оценивает плотность костей) и рассчитать риск переломов по алгоритму FRAX.

Что делать

При остеопорозе важно сбалансированно питаться, следить за поступлением белка, кальция и витамина D. Также пациентам назначают лекарства, которые замедляют разрушение костей или усиливают образование костной ткани.

Царевна-лягушка

Её заколдовал Кощей, поэтому днём она лягушка, а ночью — царевна. Такая разница между прекрасным внутренним «Я» и безобразным телом может указывать на дисморфофобию.

Это психическое расстройство, при котором человек слишком обеспокоен внешностью и не принимает своё тело. Часто дефекты, которые мучают пациентов, окружающие вообще не замечают или они считаются нормой. Даже если они исправляют «изъян», обычно вскоре находится новый повод для недовольства. Поэтому пациенты с дисморфофобией часто становятся жертвами пластических операций и косметологических процедур.

Что делать

Важно не бороться с несуществующими дефектами, а менять восприятие тела. С этим может помочь когнитивно-поведенческая терапия, когда негативные мысли постепенно заменяют на позитивные установки. Также используют антидепрессанты.

Царевна Несмеяна

Она никогда не смеялась и не улыбалась, как будто «сердце её не умело радоваться». Образцовое описание ангедонии — неспособности испытывать радость. Царевна Несмеяна понимает, что шуты весёлые, но эмоционально на них не откликается. Всё это ключевые признаки депрессивного расстройства.

Что делать

Лечение депрессии не ограничивается антидепрессантами, важна и психотерапия. Самый распространённый и изученный вариант — когнитивно-поведенческая терапия.

Главное: некоторым героям сказок не помешало бы сходить к врачу

У Змея Горыныча, возможно, ГЭРБ, поэтому он дышит огнём. У Кощея и Бабы-яги — проблемы с костями и суставами. Царевне Несмеяне и Царевне-лягушке можно посоветовать обратиться к психотерапевту, чтобы разобраться с дисморфофобией и депрессией.

