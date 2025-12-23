Учёные: заместительная гормональная терапия не спасёт от этой болезни

Есть несколько гипотез относительно того, как ЗГТ может влиять на развитие деменции. По одной, она может снижать риск развития болезни, по другой — повышать его. Новое исследование предварительно поставило точку в этом вопросе.

Работа опубликована в журнале The Lancet Healthy Longevity. Международная группа учёных под руководством исследователей из Университетского колледжа Лондона провела систематический обзор и метаанализ одного рандомизированного и девяти наблюдательных исследований с участием более миллиона человек. Учёные и пришли к выводу, что ЗГТ не влияет на риска развития деменции ни положительно, ни отрицательно. Время начала и тип препарата также не имеют значения.

Однако исследователи предупреждают, что их выводы ограничены недостатком именно рандомизированных контролируемых работ и тем, что многие доказательства имеют относительно низкую степень достоверности. По-прежнему необходимы долгосрочные исследования, особенно среди женщин из этнических меньшинств или с ранней менопаузой, преждевременной недостаточностью яичников или умеренным когнитивным расстройством.

Во всем мире деменция непропорционально сильно поражает женщин, особенно с учётом их большей продолжительности жизни, поэтому существует острая необходимость понять, что может влиять на этот риск, и определить способы его снижения.

