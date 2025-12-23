Это не инфаркт: стало известно, от чего трепещет сердце

Боль в груди и ощущение нехватки воздуха могут напугать. Часто такие симптомы называют кардионеврозом. Разобрались, почему они возникают и почему ощущения бывают такими сильными.

© LordHenriVoton/iStock.com

Что это такое

Термин «кардионевроз» используют, когда жалобы связаны с работой сердца, но обследования не находят патологии. Человека могут беспокоить боль или сжатие в груди, перебои ритма, одышка, дрожь или внезапная слабость. Показатели ЭКГ и других исследований при этом остаются в норме.

Важно уточнить: кардионевроза нет в международных классификациях болезней. В МКБ-10 и МКБ-11 такого диагноза не существует. В современной медицине такие состояния относят к тревожным расстройствам, паническим атакам и психосоматическим реакциям. В сердце при этом структурных изменений не появляется.

В основе симптомов — работа нервной системы. При тревоге и стрессе организм переходит в режим «бей или беги». В кровь поступают адреналин и норадреналин — гормоны, которые ускоряют пульс, повышают давление и сужают сосуды. Сердце бьётся чаще и сильнее, дыхание учащается, появляется чувство сжатия в груди.

При повышенной тревожности этот механизм срабатывает легче и дольше не выключается. Исследования показывают, что симпатическая нервная система в этих случаях работает активнее — не только во время стресса, но даже при его ожидании. Уровень норадреналина может оставаться повышенным ещё до самой нагрузки.

Как отличить сердечный приступ от тревоги

American Heart Association отмечает: при сердечном приступе боль в груди обычно давящая или сжимающая. Она часто усиливается при движении, не проходит в покое и может отдавать в левую руку, плечо, шею или челюсть. Состояние сопровождают холодный пот, выраженная слабость, одышка и тошнота. Самочувствие постепенно ухудшается.

При симптомах на фоне тревоги ощущения часто бывают резкими и колющими, появляются после волнения и не связаны с физической нагрузкой. У боли нет чёткой точки и её характер может меняться в течение короткого времени. Сердцебиение ощущается очень ярко, но ритм обычно остаётся правильным. Возникает желание глубже вдохнуть или зевнуть.

Есть и важный психологический момент. При тревожных состояниях симптомы часто ослабевают, когда человек успокаивается, отвлекается или меняет обстановку. При настоящем сердечном приступе этого не происходит.

Инфаркт и инсульт: в чём отличие и что делать в первые минуты

Диагностика

Даже если симптомы похожи на тревогу, нужно обследование. Оно помогает убедиться, что сердце работает нормально и за жалобами не скрывается опасное состояние.

© Drs Producoes/iStock.com

картинка: https://www.istockphoto.com/ru/фото/зрелый-мужчина-делает-эхокардиограмму-gm1497528974-519871086?searchscope=image%2Cfilm

Обычно начинают с ЭКГ — она показывает нарушения ритма, признаки ишемии и другие изменения. Также оценивают артериальное давление и назначают базовые анализы крови. Эти шаги исключают анемию, воспаление и другие причины, которые усиливают сердечные проявления.

Если обследования показывают нормальную работу сердца, внимание смещается в сторону нервной системы и эмоционального состояния. В таких случаях полезна консультация психотерапевта. Он помогает выявить тревожное расстройство, панические атаки или хронический стресс. Такой подход помогает выбрать правильную тактику помощи и избежать лишних повторных проверок.

Лечение

Самый изученный и эффективный метод — когнитивно-поведенческая терапия. Она помогает понять, как тревожные мысли усиливают телесные ощущения, и учит по-другому на них реагировать. Со временем это снижает частоту и интенсивность сердечных симптомов.

© Nuttawan Jayawan/iStock.com

картинка: https://www.istockphoto.com/ru/фото/женщина-с-проблемами-психического-здоровья-консультируется-психиатр-регистрирует-gm1746686420-543383931?searchscope=image%2Cfilm

Лекарства

При выраженной тревоге врач может назначить антидепрессанты. Препараты снижают общий уровень тревожности и уменьшают телесные проявления, в том числе сердцебиение и ощущение сжатия в груди.

В отдельных случаях используют бета-блокаторы. Они замедляют пульс и уменьшают влияние стрессовых гормонов на сердце. Их применяют по показаниям и только под контролем врача.

Что значит разобраться в себе: пошаговая инструкция к самопознанию

Профилактика

Регулярная физическая активность снижает уровень стресса и стабилизирует работу нервной системы. Подходят прогулки, плавание, велосипед, спокойные кардионагрузки.

Сон и режим

Недосып усиливает тревожность и делает сердечные ощущения более заметными. Стабильное время сна и бодрствования помогает нервной системе быстрее восстанавливаться и снижает частоту приступов сердцебиения и одышки.

Работа со стрессом

Полезны дыхательные техники, медитация и другие способы расслабления. Они помогают быстрее вернуть пульс и дыхание к обычному уровню. Не менее важно находить время для отдыха и занятий, которые приносят удовольствие. Это снижает общий уровень напряжения и уменьшает вероятность повторных эпизодов.

Отказ от привычек, которые усиливают симптомы

Курение, избыток алкоголя и переедание повышают нагрузку на сердце и сосуды и могут провоцировать неприятные ощущения в груди и учащённый пульс.

Главное: сердечные симптомы могут появляться на фоне тревоги

Кардионеврозом называют состояние, при котором боль в груди, учащённое сердцебиение и нехватка воздуха возникают без болезни сердца. Их причина связана с тревогой и особенностями работы нервной системы, а не с повреждением миокарда или сосудов. Обследование нужно, чтобы исключить серьёзные состояния. После этого ключевую роль играет работа с тревогой — психотерапия, поддержка врача и изменения в образе жизни. Такой подход снижает частоту симптомов и помогает вернуться к нормальной жизни без постоянного ожидания приступа.

Важные исследования