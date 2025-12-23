Впереди праздники — время встреч, застолий и бокалов «за компанию». В соцсетях в такие дни часто появляются категоричные утверждения, что даже бокал вина субботним вечером — признак зависимости. Разобрались, что говорит наука об алкогольной зависимости, почему количество выпитого не главный критерий, и как отличить безобидную привычку от проблемы, которая требует внимания.

Алкогольная зависимость не возникает внезапно и не развивается за одну ночь. Чаще всего она формируется постепенно — и на ранних этапах есть сигналы, которые важно вовремя заметить.

Согласно National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, зависимость от алкоголя есть, если за год появляется как минимум два из этих 11 симптомов:

Человек пьёт больше или дольше, чем собирался.

Он хочет пить меньше или бросить, но не получается.

Много времени уходит на то, чтобы достать алкоголь, выпить или прийти в себя после этого.

Появляется сильная тяга выпить.

Алкоголь мешает нормально работать, учиться или справляться с бытовыми делами.

Человек продолжает пить, даже если из-за этого портятся отношения с близкими или возникают конфликты.

Он отказывается от важных встреч, хобби и развлечений ради алкоголя.

Алкоголь употребляют в опасных ситуациях — например, перед поездкой за рулём.

Человек продолжает пить, несмотря на понимание, что спиртное усугубляет проблемы со здоровьем и психологическое состояние.

Появляется толерантность. Со временем, чтобы почувствовать эффект, приходится пить всё больше.

При попытке перестать пить появляются неприятные симптомы — тревога, дрожь, потливость, бессонница.

Чтобы избавиться от этих симптомов, человек снова пьёт алкоголь.

При этом два или три симптома — это лёгкая степень расстройства, четыре-пять — средняя, а шесть и больше — тяжёлая.

© kaisersosa67/iStock.com

Как проявляется зависимость

К ранним признакам, которые могут указывать на проблемы, относятся:

Привычка пить часто. Например, когда спиртное становится способом расслабиться или снять стресс, а поводы выпить возникают несколько раз в неделю или чаще.

Например, когда спиртное становится способом расслабиться или снять стресс, а поводы выпить возникают или чаще. Рискованное поведение, связанное с алкоголем. Вождение в нетрезвом виде, участие в конфликтах или принятие важных решений под воздействием спиртного.

связанное с алкоголем. Вождение в нетрезвом виде, участие в конфликтах или принятие важных решений спиртного. Регулярное состояние опьянения. Человек намеренно доводит себя до заметного опьянения и это повторяется из раза в раз, а не ограничивается редкими случаями.

Человек намеренно доводит себя до заметного опьянения и это а не ограничивается редкими случаями. Встречи и отдых всё чаще сопровождаются алкоголем.

и отдых всё чаще Мысли об алкоголе появляются снова и снова.

Другие признаки — это провалы в памяти во время употребления алкоголя или резкие изменения в поведении в состоянии алкогольного опьянения, например, постоянное проявление агрессии или склонности к насилию.

Чтобы понять, есть ли зависимость, важно оценить не количество выпитого, а то, насколько человек теряет контроль и насколько сильно алкоголь влияет на его мысли, поведение и жизнь.

Проверить, нет ли проблем с алкоголем, можно с помощью простого теста AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). При этом даже если результаты низкие, нужно понимать, что согласно данным ВОЗ, безопасных для здоровья доз алкоголя не существует.

Как развивается зависимость на уровне мозга

Алкоголь сильно влияет на мозг. Он вызывает приятные ощущения и временно притупляет негативные эмоции. Именно эти ощущения могут заставлять некоторых людей пить снова, даже если это может навредить здоровью. Например, исследования показывают, что алкоголь помогает снять стресс на короткое время, но между употреблениями негативные эмоции часто становятся сильнее. Это создаёт замкнутый круг.

Если человек продолжает пить, в мозге происходят изменения, которые могут мешать контролировать количество выпитого.

Постепенно эпизодическое питьё превращается в привычку или зависимость, которой сложно управлять. Эти изменения могут сохраняться долго после того, как человек перестанет пить, и повышают риск срывов в будущем.

© Alexey Emelyanov/iStock.com

Главное: признак проблемы не количество алкоголя, а потеря контроля и сильная тяга

Алкогольная зависимость диагностируется, если за год проявляются как минимум два из 11 симптомов, включая тягу к алкоголю и невозможность сократить употребление. Тест AUDIT помогает оценить риски, но безопасной дозы алкоголя не существует. Алкоголь временно снижает стресс, но между употреблениями негативные эмоции могут усиливаться, создавая замкнутый круг. Со временем эпизодическое употребление может превратиться в привычку или зависимость, последствия которой сохраняются даже после отказа от алкоголя.

