Этот метод лечения вас удивит: врачи рекомендуют купаться в отбеливателе

Если врач рекомендует купаться в белизне, не спешите писать на него жалобу. Такой метод лечения действительно существует. Разобрались, кому и зачем могут понадобиться ванны с отбеливателем.

© Andrey Zhuravlev/iStock.com

Кому может помочь

Американская академия дерматологии рекомендуют принимать ванны с отбеливателем пациентам с атопическим дерматитом (экземой). При этом заболевании разрушается гидролипидная мантия — тонкая плёнка на поверхности эпидермиса, которая удерживает влагу и защищает от микробов и внешней среды. В результате кожа воспаляется, появляется характерная сыпь, сухость и зуд.

Атопичная кожа уязвима к патогенам, в том числе к золотистому стафилококку. Он есть на коже большинства людей и обычно не доставляет проблем. Однако у пациентов с экземой бактерия может провоцировать обострения. Ванны с отбеливателем как раз позволяют снизить бактериальную нагрузку и уменьшить зуд, сыпь и шелушение.

© anatoliycherkas/iStock.com

Как работает белизна

В ней содержится гипохлорит натрия — сильный окислитель. В воде он частично распадается и образует хлорноватистую кислоту (HOCl), которая разрушает клеточные стенки и убивает бактерии, вирусы и даже грибы.

Белизна эффективна против золотистого стафилококка и его устойчивых к антибиотикам штаммов. К ней не бывает привыкания, поэтому её часто применяют в медицине для дезинфекции.

Гипохлорит натрия может вызвать химический ожог на коже и спровоцировать раздражение, поэтому в дерматологии используют только низкие концентрации.

Важно. Ванны с отбеливателем — дополнительный метод лечения. Основой терапии при экземе должны быть лекарственные кремы, мази и увлажняющие средства.

© Svetlana Dyachkova/iStock.com

Как принимать ванны с белизной

Американская Академия аллергии, астмы и иммунологии рекомендует использовать бытовой 5%-ный отбеливатель (не концентрированную жидкую белизну) и разбавлять его в воде комфортной температуры. На ванну объёмом 150 литров понадобится от четверти до половины стакана белизны.

Можно погрузиться в воду всем телом или окунуть только поражённый участок. Важно, чтобы отбеливатель не попал в глаза, поэтому голову лучше держать над водой.

поэтому голову лучше держать над водой. Принимать ванну можно 5–10 минут. После необходимо ополоснуться чистой водой и нанести на кожу увлажняющий крем или эмоленты.

После необходимо ополоснуться чистой водой и нанести на кожу увлажняющий крем или эмоленты. Повторять процедуру можно не чаще двух раз в неделю.

Важно. Перед тем как принимать ванны с белизной, нужно проконсультироваться с дерматологом. К процедуре есть противопоказания. Например, она не подходит пациентам со слишком сухой и чувствительной кожей.

Главное: ванны с белизной помогают при экземе

Гипохлорит натрия в составе отбеливателя убивает микробы на коже, в том числе золотистый стафилококк. Эта бактерия может провоцировать обострение атопического дерматита (экземы). Пациентам рекомендуют добавлять четверть или половину стакана 5%-ной белизны в ванну с водой и лежать в ней 5–10 минут. После процедур нужно ополоснуться и нанести увлажняющий крем. Ванны с отбеливателем не подойдут людям с сухой и чувствительной кожей. Прежде чем использовать белизну, нужно проконсультироваться с дерматологом.

