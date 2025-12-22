Женщина годами попадала в больницу из-за травяного чая

Лакрицу, или солодку, добавляют в травяные чаи, сладости и сиропы. Она якобы помогает пищеварению и дыхательным путям. Однако новый клинический случай показывает: солодка может серьёзно нарушать работу организма.

Клинический случай описали в журнале Annals of Internal Medicine: Clinical Cases. Врачи рассказали о 50-летней женщине, которая в течение нескольких лет сталкивалась с сильными отёками, приступами головной боли, сердцебиением и резким повышением артериального давления. За год она трижды попадала в больницу.

Каждый раз у неё выявляли высокое давление и низкий уровень калия в крови, но после короткого лечения состояние улучшалось.

Обследования не показали заболеваний сердца, почек или эндокринной системы. Во время госпитализаций у пациентки снижались уровни ренина и альдостерона — гормонов, которые регулируют давление и баланс соли и калия в организме. А через несколько недель показатели приходили в норму. Из-за этого не могли найти причину проблемы.

Связь прояснилась позже. Женщина рассказала, что регулярно пила чай из корня солодки и ела лакричные сладости. После одной из госпитализаций она полностью отказалась от солодки, и симптомы исчезли. Спустя несколько лет она решила, что одна чашка лакричного чая в день безопасна, и снова включила его в рацион. Примерно через три недели отёки и выраженная гипертензия вернулись.

Причина такого эффекта — глицирризиновая кислота, активное вещество лакрицы. Она блокирует фермент в почках, из-за чего кортизол начинает действовать как гормон, повышающий давление. В результате организм удерживает натрий, теряет калий и развивается лакричный псевдогиперальдостеронизм. Состояние встречается редко и проходит после отказа от солодки.

Авторы отмечают, что риск возникает уже при дозе около 75 мг глицирризиновой кислоты в сутки. Сколько именно этого вещества есть в чае или сладостях, производители чаще всего не указывают. Поэтому по упаковке невозможно понять, безопасен продукт или нет.

После полного исключения солодки из рациона симптомы у пациентки исчезли и больше не возвращались. Врачи подчёркивают: при необъяснимых отёках, повышении давления и снижении уровня калия важно учитывать не только болезни и лекарства, но и привычные продукты, в том числе травяные чаи и растительные добавки.

