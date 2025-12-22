Россиянам рассказали о самой редкой аллергии — и это не еда

Этанол — это токсин, который организм в любом случае воспринимает как яд. Даже в малых дозах он запускает цепочку защитных реакций. Врач-терапевт Лиана Велодиевна Купрейшвили рассказала «Рамблеру», есть ли аллергия на спирт и почему после бокала вина у одних появляется лишь лёгкое покраснение, а у других — сыпь, зуд или даже отёк.

© RyanJLane/iStock.com

Этанол, компонент всех алкогольных напитков, не считается типичным аллергеном. Это связано с тем, как работает иммунная система. Молекула спирта слишком мала и слишком «знакома» организму, чтобы он мог развернуть против неё полноценную аллергическую атаку.

Основные причины, почему «аллергия на алкоголь» — чаще всего не аллергия:

Чтобы иммунная система выработала антитела, ей нужно распознать сложную структуру — обычно это белок. Молекула этанола состоит всего из 9 атомов. Она в сотни раз меньше типичного белкового аллергена (например, белка пыльцы или арахиса), и иммунные клетки просто не видят такую маленькую мишень и не могут создать к ней специфическое «оружие» (антитела).

«Истинная аллергия — это реакция на чужеродный белок. В этиловом спирте белков нет. Поэтому аллергия может быть на компоненты (виноград, ячмень, дрожжи, консерванты), но практически никогда — на сам спирт. Если человек замечает реакцию только на определённый вид алкоголя (только на пиво или только на красное вино), скорее всего, дело в конкретном ингредиенте». Купрейшвили Лиана Велодиевна терапевт, врач общей практики клиники Медскан/Hadassah

Непереносимость vs аллергия

Некоторые люди могут заметить, что даже после небольшого количества алкоголя самочувствие ухудшается: появляется чувство жара, кожа краснеет, возникает тошнота. Это могут быть признаки непереносимости.

Непереносимость алкоголя — это генетическое нарушение обмена веществ в пищеварительной системе, когда организм не перерабатывает этанол должным образом.

Аллергия на алкоголь — это реакция иммунной системы, при которой она слишком остро реагирует на компоненты алкогольного напитка.

© Freepik

Симптомы немного отличаются. И непереносимость, и аллергия могут вызывать тошноту. Однако отличительный признак непереносимости — покраснение кожи на груди, шее и лице. Другие симптомы: рвота, учащённое сердцебиение (тахикардия), гипотония (низкое давление), пульсирующая головная боль, усталость и другие признаки, похожие на похмелье, заложенность носа, диарея, обострение астмы.

Симптомы аллергии на алкоголь включают сыпь, зуд, отёки и сильные спазмы в желудке. Они часто более болезненны и неприятны, чем симптомы непереносимости.

Чаще алкоголь усугубляет проблемы, которые уже есть, например астму, крапивницу и ринит, поскольку он расширяет кровеносные сосуды. Спиртное также повышает проницаемость кишечника, что приводит к попаданию в организм большего количества пищевых молекул. Это может объяснить реакции людей с лёгкой пищевой аллергией, которые могут реагировать не на саму еду, а только на её сочетание с алкоголем.

Больше всего проблем вызывает красное вино, за ним следует виски, затем пиво. Часто реакция, похожая на аллергию (красные пятна, заложенность носа), вызвана не этанолом и не генами, а высоким содержанием гистамина в самом напитке.

В чём причина непереносимости алкоголя

Чаще всего она связана с генетическими особенностями обмена веществ. Когда большинство людей выпивают алкоголь (этанол), их организм перерабатывает его так:

Алкогольдегидрогеназа (АДГ) превращает этанол в ацетальдегид — вещество, которое может повреждать клетки.

— вещество, которое может повреждать клетки. Альдегиддегидрогеназа 2 (АЛДГ2) далее превращает ацетальдегид в уксусную кислоту, которая безопасна для организма.

У людей с непереносимостью из-за генетической мутации фермент АЛДГ2 менее активный или не работает. В результате ацетальдегид накапливается в крови и тканях, вызывая неприятные симптомы.

«Простыми словами, организм не справляется с токсичным промежуточным продуктом», — говорит специалист.

Поскольку ацетальдегид задерживается в организме дольше обычного, он наносит более серьёзный вред. У людей с такой реакцией риск развития рака пищевода и желудка при регулярном употреблении алкоголя значительно выше.

Сегодня единственный реальный способ контролировать симптомы, возникающие из-за аллергии или непереносимости алкогольных напитков, — это отказ от них.

© Freepik

Главное: этанол сам по себе редко вызывает настоящую аллергию

Молекула спирта слишком мала, чтобы иммунная система распознала её как полноценный антиген. Реакции после алкоголя чаще связаны с непереносимостью спирта или компонентами напитков — гистамином, дрожжами, консервантами. Непереносимость алкоголя возникает из-за генетических особенностей. Организм не успевает переработать токсичный ацетальдегид, что вызывает покраснение кожи, жар, тошноту, тахикардию и головную боль. Истинная аллергия проявляется сыпью, зудом, отёками и спазмами желудка. Красное вино, виски и пиво вызывают реакции чаще всего, а гистамин в них может провоцировать симптомы, похожие на аллергию, даже у здоровых людей. С накоплением ацетальдегида повышается риск повреждения клеток и развития рака пищевода и желудка.

Текст проверила врач-терапевт Лиана Велодиевна Купрейшвили, стаж 20 лет.

