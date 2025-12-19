Найдена причина отвращения к сладкому

Это свойство не такое уж безобидное.

Учёные из исследовательского центра City of Hope выяснили, как дефицит белка цитрина — редкое генетическое заболевание, которое мешает печени эффективно преобразовывать еду в энергию, — может стимулировать накопление жира в печени даже у людей с нормальным весом.

Исследование, опубликованное в Nature Metabolism, также показывает, как печень активизирует гормон, снижающий тягу к сладкому и алкоголю. Эти открытия могут помочь разрабатывать новые методы лечения в том числе неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Ей страдают более 1 миллиарда человек во всём мире, сотни миллионов людей с нормальным весом тоже болеют, но не знают об этом.

Ведущий автор исследования Чарльз Бреннер, доктор философии, возглавляющий кафедру диабета и метаболизма рака имени Альфреда Э. Манна в City of Hope, отметил два факта:

Почти у всех пациентов с дефицитом цитрина нормальный вес, но при этом у них есть НАЖБП.

Люди с дефицитом цитрина испытывают отвращение к сладкому.

При различных состояниях метаболического стресса в печени повышается уровень гормона FGF21, именно его высокие дозы вызывают отвращение к сладкому и алкоголю. Доктор Бреннер предположил, что специфический стресс при дефиците цитрина запускает накопление жира в печени и выработку FGF21.

Бреннер нашёл ключевую молекулу — G3P. Именно её накопление в печени заставляет организм производить больше жира и переставать его сжигать. Этот процесс запускается через специальный белок (ChREBP).

При этом у G3P есть и другая сторона — она посылает сигнал, который включает выработку гормона FGF21.

Практически это открытие означает, что теперь можно создавать препараты, которые будут блокировать вредное действие G3P (накопление жира) и усиливать его полезное действие (снижение аппетита и сжигание жира).

Это открытие особенно важно для пациентов с дефицитом цитрина и с жировой болезнью печени и нормальным весом.

