Учёные назвали неожиданную причину плохих последствий инсульта

Женщинам сложнее восстановиться после инсульта, чем мужчинам.

Исследование опубликовано в журнале Neurology, в нём участвовали 1000 человек после первого ишемического инсульта (когда сгусток крови блокирует кровоток в мозге). Средний возраст составил 66 лет. Учёные проанализировали медицинские записи и провели интервью с участниками через три, шесть и двенадцать месяцев после инсульта. Также участникам провели неврологическое обследование, когнитивные тесты, и они заполнили анкеты о качестве жизни.

Участников также оценивали по тому, насколько хорошо они выполняли повседневные задачи — как простые, так и более сложные, такие как ходьба, купание, приготовление пищи и работа по дому. Оценка «2» означала некоторые трудности, оценка «3» — значительные трудности.

У участниц средние баллы были выше, что указывало на более сложное восстановление через три, шесть и двенадцать месяцев. Например, через три месяца средний балл у женщин составил 2,39, а у мужчин — 2,04. Однако баллы участниц снизились с третьего по двенадцатый месяц — это указывает на некоторое улучшение.

С поправкой на возраст, расу и этническую принадлежность, образование и наличие медицинского страхования исследователи обнаружили, что средние баллы женщин-участниц были выше на 0,13, 0,10 и 0,09 балла через три, шесть и двенадцать месяцев соответственно, что указывает на худшее восстановление по сравнению с мужчинами. Тем не менее учёные отметили, что эффект был незначительным.

Хотя в других областях реабилитации гендерных различий не обнаружили, оба пола демонстрировали улучшение неврологических функций, включая общение и выполнение простых движений.

Ограничением исследования стало то, что у учёных не было данных о доступе участников к услугам реабилитации, поэтому они не смогли оценить их потенциальное влияние.

