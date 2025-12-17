Популярное лекарство от артрита оказалось опаснее, чем считалось

Даже низкие дозы преднизона повышают риск переломов, а клинически значимый вред проявляется в течение нескольких месяцев, а не лет, как считалось ранее.

© Freepik

Согласно международному обзору, опубликованному в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, ежедневные дозы 2,5–7,5 мг повышают риск переломов у пациентов с разными формами артрита уже через 5–6 месяцев после начала лечения.

Обзор провела международная группа учёных из Технического университета Дрездена, Кембриджского университета и Университета Алабамы в Бирмингеме.

Эти результаты важны для врачей, которые регулярно назначают глюкокортикоиды (стероидные гормоны). Обзор ставит под сомнение предположение о безопасности низкодозовой терапии для здоровья костей и предлагает более раннюю оценку риска переломов и лечение, особенно у пациентов с очень высоким риском развития остеопороза из-за глюкокортикоидов.

Объединив эпидемиологические данные, информацию о механизмах развития болезни, результаты рандомизированных клинических исследований и международные рекомендации, авторы показали, что повреждения скелета возникают раньше и протекают тяжелее, чем считалось до этого. Они заключили, что безопасной дозы преднизона не существует.

Авторы опровергли концепцию порога Кушинга, выше которого токсичность глюкокортикоидов становится клинически значимой. Вместо этого они описали дозозависимый эффект, при котором риск переломов возрастает даже при низких суточных дозах и ещё больше увеличивается со временем.

Сегодня считается, что дозы всего 5 мг/сутки в течение трёх месяцев и дольше увеличивают риск переломов.

Эпидемиологические данные, обобщённые в обзоре, показали, что суточные дозы выше 7,5 мг/сутки увеличивают риск перелома позвонков до пяти раз и риск перелома бедра в 2,2 раза.

Авторы считают, что обследовать надо всех пациентов, которые принимают преднизон в суточной дозе 2,5 мг и более в течение трёх месяцев и дольше.

Дополнительные факторы, влияющие на риск переломов, — это ускоренная потеря мышечной массы, гипогонадизм (состояние, при котором вырабатывается недостаточно половых гормонов), подавление инсулиноподобного фактора роста 1 и изменения в обмене кальция.

По мнению авторов, скорректированная оценка риска переломов с помощью инструмента Fracture Risk Assessment Tool, или FRAX (алгоритм, по которому можно спрогнозировать риск переломов в ближайшие 10 лет), должна стать рутинной процедурой.

Результаты денситометрии, оценки минеральной плотности кости, напротив, могут показать нормальные значения, но риск переломов при этом будет высоким.

Как и чем лечат суставы и почему важно об этом знать