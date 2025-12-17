Врач рассказал, как «тихая болезнь» разрушает кости

Остеопороз называют «тихой болезнью»: он годами разрушает кости без боли и симптомов. Врач-эндокринолог Жуков Артём Юрьевич рассказал «Рамблеру», можно ли вылечить остеопороз и как укрепить кости после 50 лет.

Почему развивается остеопороз

Это хроническое системное заболевание скелета. В норме кости должны постоянно обновляться, но с возрастом обменные процессы нарушаются. Активность клеток-остеобластов, которые формируют новую ткань, снижается, а разрушающих клеток-остеокластов — наоборот, увеличивается. В результате кости истончаются, становятся пористыми и хрупкими. Это повышает риск переломов и деформаций.

Остеопороз часто развивается у женщин в менопаузе — это связано с гормональными изменениями. Недостаток эстрогенов снижает способность удерживать кальций в костях, поэтому они разрушаются быстрее. По данным Общества эндокринологов, в первые годы менопаузы женщины теряют до 20% костной массы, потом этот процесс замедляется, но не прекращается. По статистике, остеопорозом страдает каждая пятая женщина старше 50 лет. Мужчины тоже болеют, но в четыре раза реже.

Лечение и профилактика остеопороза: как сохранить кости после 50 лет

Как диагностируют

Остеопороз протекает почти бессимптомно, и многие узнают о диагнозе уже после перелома. Поэтому всем женщинам в менопаузе и мужчинам старше 50 лет National Osteoporosis Guideline Group рекомендует рассчитать риск по алгоритму FRAX. Это онлайн-калькулятор, который учитывает физические данные, историю болезни и индивидуальные особенности и оценивает 10-летнюю вероятность переломов.

Пациентам с высоким риском остеопороза, переломов — женщинам старше 65 лет и мужчинам старше 70 лет — желательно сделать денситометрию (DXA). Это рентгеновское исследование, которое измеряет минеральную плотность костной ткани (МПК).

Для точного диагноза важно исключить вторичные причины истончения костей, например острый дефицит витамина D, постоянный приём глюкокортикоидов (класс гормональных препаратов), болезни ЖКТ с мальабсорбцией (нарушением всасывания в кишечнике) и другие хронические заболевания.

Как лечат

Полностью вылечить остеопороз нельзя, но можно замедлить процесс разрушения скелета и увеличить костную массу. Для этого нужен комплексный подход.

Немедикаментозное лечение

Всем пациентам с остеопорозом и из группы риска рекомендуют обратить внимание на образ жизни.

Рацион. Важно питаться разнообразно и сбалансированно, чтобы обеспечить поступление необходимых питательных веществ, особенно белка. Метаанализ 2019 года показал: у людей, которые едят много овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых и молочных продуктов, минеральная плотность костей выше, чем у тех, кто ест много мяса, рафинированного сахара и ультрапереработанных продуктов.

Кальций и витамин D. Это ключевые вещества для здоровья костей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, после 60 лет в сутки нужно минимум 1200 мг кальция и 800–1000 МЕ витамина D.

«Во многих случаях необходимое количество белка и кальция можно получить за счёт питания. Если этого сделать не удаётся, нужно дополнительно принимать добавки. Достаточное количество витамина D с едой получить сложно, поэтому большинству пациентов назначают соответствующие лекарственные препараты». Жуков Артём Юрьевич врач-терапевт, эндокринолог Медцентра доктора Александровского, к. м. н.

Тренировки. Упражнения с отягощением усиливают синтез мышечного белка (мышцы с возрастом тоже слабеют, что повышает вероятность падений) и увеличивают прочность костей. Поэтому всем пациентам с остеопорозом рекомендуют регулярные тренировки.

«Предпочтение стоит отдавать силовым или смешанным занятиям, направленным на укрепление мышечного корсета и улучшение координации движений. Плавание считается идеальным в этом отношении. Физкультурой при остеопорозе лучше заниматься под наблюдением специалиста — врача лечебной физкультуры или опытного тренера. Особенно это актуально, если были переломы», — уточняет врач.

Курение и алкоголь. Вредные привычки ускоряют разрушение костей и повышают риск переломов. Поэтому важно полностью отказаться от сигарет и свести потребление алкоголя к минимуму.

Лекарственная терапия

Костная ткань постоянно разрушается и обновляется. Препараты для лечения остеопороза как раз воздействуют на эти процессы.

«Остановить болезнь, чтобы о ней забыть, они не могут. Однако современные лекарства позволяют достигнуть значительного улучшения и в некоторых случаях даже сделать перерыв в лечении с контролем основных показателей», — комментирует врач-эндокринолог.

Антирезорбтивные препараты. Они подавляют резорбцию (разрушение) костной ткани. Обычно начинают с бисфосфонатов (алендроновая, ризедроновая, ибандроновая, золедроновая кислоты), а в качестве альтернативы используют деносумаб.

«Антирезорбтивные препараты — это первая линия терапии. Они бывают в виде таблеток, внутривенных и подкожных уколов и капельниц», — комментирует врач.

Анаболические препараты. Они усиливают образование костной ткани. Минздрав рекомендует использовать их, если антирезорбтивная терапия не дала результатов или у пациента уже были переломы позвонков.

«К этой группе относятся два препарата (терипаратид и ромосозумаб), оба в виде подкожных инъекций. Их используют намного реже из-за высокой стоимости и особенностей, из-за которых они подходят не всем», — говорит эндокринолог Артём Жуков.

Важно. На выбор схемы лечения влияет несколько факторов. Кроме состояния костей врач учитывает возраст, наличие переломов, сопутствующие заболевания и приём других лекарств. Поэтому консультация специалиста для диагностики и лечения остеопороза обязательна.

Главное: женщинам после 50 лет нужно проверять и укреплять кости

Остеопороз — это системное заболевание, при котором снижается плотность костей. В зоне высокого риска женщины в постменопаузе и пожилые мужчины. Симптомы остеопороза едва заметны, многие узнают о диагнозе уже после перелома. Вылечить заболевание нельзя, но можно улучшить состояние костей. Для этого назначают специальные препараты, которые замедляют разрушение костей или способствуют формированию новой ткани. Также важно сбалансированно питаться, не допускать дефицита белка, кальция и витамина D и заниматься спортом, чтобы укрепить мышцы и кости.

Текст проверил врач-эндокринолог Жуков Артём Юрьевич.

