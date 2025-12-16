Найден новый маркер излечения от рака

Исследование показало, что привычки, защищающие сердце, оказываются важными и после постановки диагноза «рак».

© Freepik

Работа опубликована в Европейском журнале сердца. Она основана на данных крупного популяционного исследования Moli-Sani, которое координирует подразделение эпидемиологии и профилактики института Neuromed.

Учёные наблюдали за 779 итальянскими взрослыми мужчинами и женщинами в течение 15 лет. На момент включения у них было диагностировано онкологическое заболевание. Их состояние оценивали по индексу Life’s Simple 7 (LS7), разработанному Американской ассоциацией сердца. Он измеряет семь классических факторов риска сердечно-сосудистых болезней, связанных с образом жизни: курение, физическую активность, питание, массу тела, артериальное давление, холестерин и глюкозу крови. Используя этот инструмент, авторы изучили, насколько участники были привержены здоровым привычкам, и проанализировали влияние этих привычек на общий риск смертности.

Результаты продемонстрировали, что у пациентов, следовавших здоровым привычкам, риск смерти снизился на 38%, тогда как улучшение каждого пункта в индексе LS7 сопровождалось снижением смертности от рака на 10%.

Учёные сделали вывод, что индекс, разработанный для измерения традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, также можно использовать как прогностический инструмент выживаемости после рака.

Согласно исследованию, значительную долю взаимосвязи между здоровым образом жизни и уменьшением смертности можно объяснить тремя биологическими факторами, общими для обеих групп заболеваний: слабым воспалительным процессом, частотой сердечных сокращений и уровнем витамина D в крови. Эти данные указывают на общий биологический фон, связывающий две группы патологий.

В России ведущая причина смертности — болезни сердца. На втором месте — онкологические заболевания. В течение жизни почти каждый третий мужчина и каждая четвёртая женщина столкнутся с этим диагнозом. Чаще всего это онкологические заболеваниями кожи, молочной и предстательной желёз. Однако благодаря современным технологиям и профилактике рак излечим.

