Учёные рассказали, как жить с одним лёгким или почкой

Распространённое выражение «стоит как почка» невольно создаёт впечатление о парных органах как о запасных деталях. Разобрались, зачем эволюция дублировала некоторые жизненно важные структуры и что происходит, если одна из них перестаёт работать.

© Freepik

Одна из многих недооценённых особенностей человеческого организма в том, что он обладает большим запасом прочности. У органов и больший резерв, чем нужно большинству людей.

Почки

Они непрерывно очищают кровь. Правая и левая почка обычно отличаются только расположением: правая находится чуть ниже из‑за печени.

До конца не ясно, почему у человека две почки, но есть несколько теорий:

Дополнительная почка служит резервом на случай повреждения.

Большинство наземных животных устроено по принципу двусторонней симметрии: с обеих сторон тела одинаковые части — две руки, две ноги, два глаза, два уха, две доли лёгких и так далее. Почки повторяют эту симметрию.

© Freepik

Если одной почки нет, оставшаяся постепенно увеличивает свою функцию и фильтрует примерно 60–65% от общей исходной фильтрации двух почек. Для поддержания нормальной жизнедеятельности достаточно около 30% функции одной почки.

Однако высокая нагрузка может увеличить риск постепенного снижения фильтрующей способности. Это проявляется признаками ранней стадии хронической болезни почек. Риск становится ещё выше, если у человека уже есть диабет или лишний вес (ожирение).

Лёгкие

Правое лёгкое чуть больше и состоит из трёх долей, левое — из двух долей (чтобы освободить место для сердца).

Рак или другие серьёзные проблемы могут привести к тому, что врачи принимают решение удалить одно лёгкое. Однако в большинстве случаев здоровое лёгкое способно обеспечивать организм достаточным количеством кислорода и выводить углекислый газ, чтобы поддерживать нормальное самочувствие.

Повседневные дела, работа, прогулки — всё это остаётся возможным. Оставшееся лёгкое продолжает выполнять свои функции. Тем не менее объём уменьшается примерно вдвое. Это значит, что дышать становится труднее, особенно при физических нагрузках.

© Freepik

Исследование, опубликованное в Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery, оценивало функциональный статус пациентов через пять и более лет после пневмонэктомии. Авторы пришли к выводу, что большинство людей способны адаптироваться к жизни с одним лёгким и вести почти нормальную жизнь, хотя функция дыхания может быть снижена.

Однако всё зависит от исходного состояния здоровья. Другое исследование показало, что примерно у 25% пациентов качество жизни через шесть месяцев после операции заметно ухудшилось, а у пожилых пациентов чаще встречалось тяжёлое ухудшение.

Парные органы репродуктивной системы

У большинства мужчин после удаления одного яичка уровень тестостерона остаётся в пределах нормы. Однако у части наблюдается клинически значимый дефицит гормона. У некоторых мужчин после орхиэктомии снижается концентрация сперматозоидов и общий объём спермы. Тем не менее потеря одного яичка обычно не влияет на эрекцию, половое влечение или общую физическую активность, но возможны психологические трудности.

Утрата одного яичника (односторонняя овариэктомия), независимо от причины, обычно не приводит к серьёзным нарушениям репродуктивного здоровья женщины.

© macrovector/Freepik

Оставшийся яичник берёт на себя увеличенную нагрузку и продолжает регулярно производить необходимые гормоны — эстрогены и прогестерон. Его функции достаточно, чтобы поддерживать нормальный менструальный цикл и предотвращать симптомы дефицита гормонов. Исследования показывают, что в большинстве случаев менструальная функция остаётся стабильной.

Хотя теоретически количество доступных для овуляции фолликулов уменьшается, на практике у молодых женщин это снижение не сказывается критически на способности забеременеть. Большинство женщин после односторонней овариэктомии сохраняют нормальную фертильность, особенно если маточные трубы и матка не повреждены.

Главное: парные органы дают организму запас прочности

Если одна «копия» перестаёт работать, оставшийся орган постепенно берёт на себя повышенную нагрузку: почка почти полностью компенсирует фильтрацию крови, лёгкое обеспечивает газообмен и поддерживает дыхание, хотя и на чуть более низком уровне. Репродуктивные органы продолжают вырабатывать гормоны и сохраняют свою функцию. Большинство людей после потери одного органа могут вести обычную жизнь, заниматься повседневными делами и оставаться активными, хотя при физических нагрузках или хронических заболеваниях возможны некоторые ограничения.

