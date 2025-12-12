Названы продукты, которые помогают снизить тревогу

Исследование американских учёных показало, что у людей с тревожными расстройствами заметно ниже уровни холина в головном мозге.

Результаты метаанализа 25 исследований опубликованы в журнале Molecular Psychiatry. Учёные сравнили уровни химических веществ, образующихся в процессе метаболизма центральной нервной системы, у 370 человек с диагнозом тревожного расстройства и 342 человек без него.

Во всех исследованиях уровень холина оказался примерно на 8% ниже у пациентов с тревожными расстройствами. Учёные считают, что это значительное снижение. Особенно отчётливо разница проявлялась в префронтальной коре — области, ответственной за мышление, эмоциональный контроль и поведение.

Холин играет ключевую роль в поддержании целостности клеточных мембран, важен для памяти, настроения и двигательной активности. Большая часть вещества должна поступать из еды.

Тревожные расстройства широко распространены и часто остаются без лечения. По данным журнала «Кардиоваскулярная терапия и профилактика», в России субклинический уровень тревоги отмечают 19% населения, клинический — у 7%, что довольно значимо. Интересно, что статистически значимый уровень тревоги выше у одиноких и незанятых людей старшего возраста с низким уровнем дохода.

Тревожные расстройства включают:

генерализованное тревожное расстройство;

паническое расстройство;

социальные тревожные расстройства;

фобии.

Тревожные расстройства связаны с изменениями в том, как разные области мозга реагируют на стресс. Миндалина, влияющая на чувство безопасности, и префронтальная кора, ответственная за планирование и принятие решений, часто реагируют иначе у людей с тревожными расстройствами.

Химический дисбаланс также играет важную роль. Например, нейромедиатор норэпинефрин, ключевой компонент реакции «бей или беги», часто повышен у людей с тревожными расстройствами.

В норме мозг способен различать управляемые проблемы и реальные угрозы. При тревожных расстройствах повседневные ситуации могут казаться гораздо опаснее, чем они есть на самом деле.

Исследователи предполагают, что неадекватная реакция «бей или беги», характерная для тревожных расстройств, может увеличить потребность мозга в холине, что и приводит к его снижению.

Пока это только гипотеза. Чтобы её подтвердить, нужны дополнительные исследования. Тем не менее учёные рекомендуют пациентам с тревожными расстройствами есть достаточно яиц, говядины, курицы, рыбы и пить молоко.

