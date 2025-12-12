Есть несколько неочевидных причин, по которым может подниматься уровень холестерина. Врач-кардиолог, к. м. н. Екатерина Леонидовна Майборода рассказала «Рамблеру», в каких случаях показатель выходит за норму.

Холестерин — это воскообразное жироподобное вещество. По сути это строительный материал, который вырабатывается в основном в печени и поступает с едой.

В норме холестерин:

Важный компонент оболочек (мембран) всех клеток организма, который делает их прочными, но при этом достаточно гибкими.

но при этом достаточно гибкими. Участвует в синтезе гормонов, желчных кислот и витамина D.

«Примерно 20% холестерина мы получаем из еды, и эту часть человек может контролировать. Однако печень вырабатывает около 80% всего холестерина, и этот процесс зависит не только от образа жизни, но и от множества внутренних, в том числе генетических, факторов». Майборода Екатерина врач-кардиолог ГКБ им. Вересаева, к. м. н.

Стресс

Хронический стресс может негативно влиять на липидный профиль и способствовать повышению уровня холестерина, особенно «плохого».

Кортизол, гормон стресса, стимулирует расщепление жиров, что приводит к выбросу свободных жирных кислот и триглицеридов в кровоток. В ответ печень начинает усиленно производить липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) для их транспортировки. Эти ЛПОНП затем трансформируются в липопротеины низкой плотности — тот самый «плохой» холестерин, который откладывается в сосудах.

Щитовидная железа

© gpointstudio/Freepik

Гормоны щитовидной железы влияют на то, как организм перерабатывает жиры и холестерин. Они регулируют, насколько активно печень синтезирует и расщепляет липиды. При снижении функции органа этот механизм нарушается — печень хуже утилизирует холестерин, а его количество в крови повышается, особенно «плохого» холестерина, который связан с риском атеросклероза. Поэтому у людей с гипотиреозом часто повышаются липиды крови, и контроль уровня гормонов щитовидной железы — важная часть профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Долгие периоды неподвижности

Исследования показывают, что длительная гиподинамия ухудшает липидный профиль. У людей, которые долго не двигаются, падают уровни «хорошего» холестерина и снижается способность выводить избыток холестерина из тканей. Также уровень белков, которые перераспределяют холестерин, может быть повышен. Это создаёт условия для образования и увеличения бляшек в сосудах, повышая риск сердечно‑сосудистых болезней, даже если человек иногда физически активен.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Lipids in Heaith and Disease, также показали: если человек проводит много времени перед экраном, это может ухудшить липидный профиль, особенно у людей с нормальным весом.

Генетика

За высоким уровнем холестерина у молодых людей, которые ведут здоровый образ жизни, часто стоит наследственный фактор — семейная гиперхолестеринемия. В определённых генах происходит поломка. Из-за этого печень не может нормально очищать кровь от липопротеинов низкой плотности. Рецепторы на клетках печени, которые должны захватывать холестерин и выводить его из организма, функционируют слишком слабо либо вообще не работают. Холестерин остаётся в крови и начинает оседать на стенках сосудов.

«Такое состояние начинается с самого рождения, поэтому холестерин постоянно очень высокий. Это создаёт большой риск: холестерин повреждает сосуды с раннего возраста, и человек рискует получить инфаркт или инсульт гораздо раньше, чем люди без генетической особенности», — объясняет специалист.

Поэтому, если анализы показывают очень высокие значения, врачи обязательно назначают препараты, чаще всего статины. В этом случае только правильное питание и спорт не помогут снизить холестерин до показателей, которые не будут угрожать сердцу и сосудам.

© rawpixel.com/Freepik

10 самых частых вопросов о статинах: отвечает кардиолог

Главное: холестерин может быть высоким не только из-за питания

Показатели уровня холестерина могут увеличиваться не только из-за питания и лишнего веса. На уровень липидов сильно влияют внутренние механизмы организма. Хронический стресс через повышение кортизола усиливает выброс жирных кислот и стимулирует синтез липопротеинов низкой плотности. Нарушения работы щитовидной железы замедляют переработку жиров в печени, из-за чего уровень холестерина повышается. Длительная неподвижность снижает уровень «хорошего» холестерина и ухудшает способность организма выводить его избыток. Важную роль играет и генетика: при семейной гиперхолестеринемии печень не может эффективно очищать кровь от «плохого» холестерина, поэтому показатели высокие с рождения и требуют медикаментозного лечения.

Текст проверила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Екатерина Леонидовна Майборода, стаж 27 лет

Важные исследования