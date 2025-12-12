Россиянам рассказали, как лечат самый распространённый симптом

Головная боль — одна из самых частых жалоб пациентов. Вариантов и причин — несколько десятков. Разобрались, как по месту и характеру боли отличить мигрень от синусита, и составили карту головной боли.

Под головной обычно подразумевают любую боль в области черепа и лица. Она может быть пульсирующей, тупой, давящей и даже громоподобной. Описано больше 300 типов головной боли. Условно их можно поделить на две большие группы:

Первичные. Причина — нарушение функций или сильная активность болевых рецепторов в голове. Это самостоятельное заболевание, например мигрень, кластерная головная боль или головная боль напряжения.

Вторичные. Возникают из-за другого заболевания и считаются симптомом. Иногда они связаны с серьёзными диагнозами, но часто не опасны и проходят вместе с основным заболеванием, например после лечения синусита.

У каждого типа боли есть характерные особенности, но поставить диагноз и точно отличить первичную боль от вторичной может только врач. Поэтому регулярная головная боль требует консультации специалиста. Ниже описаны самые часто встречающиеся типы головной боли.

Головная боль напряжения

Это самый распространённый вид, но её причины до конца не изучены. Головные боли напряжения бывают:

эпизодическими: длятся от 30 минут и возникают реже 15 раз в месяц;

хроническими: длятся часами или вообще постоянно, возникают чаще 15 раз за месяц.

Как болит

Пациенты описывают такую боль как ощущение тугой повязки на голове. Боль обычно тупая и ноющая, а в области лба, в висках и на затылке появляется ощущение давления. Иногда бывает болезненность кожи головы, шеи и плеч.

Как лечат

При эпизодических головных болях назначают безрецептурные обезболивающие, например парацетамол или ибупрофен. Хронические боли требуют более сложного лечения противосудорожными препаратами и антидепрессантами.

Мигрень

Это больше чем головная боль. Мигрень может мешать повседневной жизни и приковывать человека к постели на несколько дней.

Мигренозная боль обычно односторонняя (болит половина головы и лица), пульсирующая и давящая. Она может усиливаться из-за физической активности, яркого света, громких звуков и сильных запахов. У некоторых такая головная боль сопровождается тошнотой и рвотой.

Как болит

Длится приступ мигрени от 4 до 72 часов. За несколько дней перед этим бывает продромальный период с симптомами-предвестниками: запорами, резкой сменой настроения, тягой к еде, скованностью в шее, частым зеванием и т. д. У некоторых людей перед приступом возникает аура — это симптомы со стороны нервной системы, например яркие пятна или вспышки перед глазами, временная потеря зрения, покалывания в руках и ногах, онемение лица, проблема с речью.

Точная причина мигрени неизвестна, но триггером могут стать стресс, гормональные изменения, физическое перенапряжение, еда или лекарства.

Как лечат

Приступ снимают обезболивающими, чаще всего назначают триптаны (суматриптан, элетриптан, золмитриптан). Они бывают в виде таблеток и спреев. Пациентам с хронической мигренью рекомендуют профилактическую терапию. Для неё используют препараты от давления, антидепрессанты, антиконвульсанты, ботокс и моноклональные антитела (вещества, которые блокируют конкретный медиатор боли).

Кластерные боли

Это самый тяжёлый и редкий тип первичной головной боли. Кластерная головная боль бывает у 0,1% населения, примерно у одного из тысячи человек. Точный механизм развития неизвестен. Считается, что в процессе участвуют гипоталамус и тройничный нерв (черепной нерв, который проходит через лицо).

Как болит

Кластерная боль поражает одну половину лица и длится от 15 минут до трёх часов. Возникает каждый день в одно и то же время в течение нескольких недель или месяцев. Болеть может:

орбитальная область — за глазом или около виска;

область — за глазом или около виска; надглазничная кость — над глазом, около лба;

кость — над глазом, около лба; височная кость — за ухом.

Пациенты описывают боль как острую, колющую с ощущением жжения. Некоторые пациенты во время приступа чувствуют беспокойство и не могут усидеть на месте. Начинается кластерная головная боль внезапно, за день может быть до 8 приступов. После череды эпизодов возможен период затишья, когда болей нет несколько месяцев или даже лет. Потом они появляются снова, чаще всего обострение случается осенью и весной. Это изматывающее заболевание, которое иногда приводит к депрессии и суицидальным мыслям (впрочем, это довольно редкое осложнение).

Как лечат

Специфического лечения нет, цель терапии — уменьшить боль и сократить её продолжительность. Для этого назначают триптаны, гормональные инъекции (октреотид), лидокаин в нос и кислородные маски.

Для профилактики приступов используют блокаторы кальциевых каналов, гормональные препараты и инъекции моноклональных антител.

Боль из-за синусита

Синусит — это воспаление околоносовых пазух. Они расположены по обе стороны от носа, над бровями, между глазницами и за носовой перегородкой. Из-за инфекции они могут воспаляться, отекать и раздражаться, тогда появляется боль в голове и лице. Это вариант вторичной головной боли.

Как болит

В зависимости от того, какая именно пазуха поражена, боль возникает:

во лбу;

в переносице;

за глазами;

в скулах.

Боль обычно усиливается при резком движении головы или при наклоне.

Как лечат

Такая головная боль проходит после лечения синусита (обычно нужна комбинация препаратов, в том числе антибиотиков). Допускается принимать обезболивающие вроде ибупрофена. Также можно приложить тёплый компресс к болезненному участку или промыть нос солевым раствором. Это поможет оттоку слизи из пазух и немного снимет отёк.

Боль отмены

Такую боль ещё называют абузусной или рикошетной. Это форма вторичной головной боли, которая возникает из-за злоупотребления лекарствами. Она часто встречается у пациентов с мигренью и кластерными болями. Они пьют обезболивающие, чтобы подавить приступ, но через какое-то время организм привыкает к ним, и боль возникает не из-за мигрени, а из-за отмены лекарств от неё.

Риск абузусной боли повышается, если принимать аспирин, ибупрофен и парацетамол чаще 15 дней в месяц или триптаны чаще 10 дней в месяц.

Как болит

Симптомы обычно такие же, как у первичной боли, из-за которой пациент начал принимать лекарства. Дополнительно могут быть тошнота, усталость, проблемы с памятью и концентрацией, тревога и депрессия.

У головной боли отмены есть характерные признаки:

возникает утром или вскоре после пробуждения;

проходит, если принять лекарства, но возвращается или усиливается, когда действие препарата заканчивается;

обычные обезболивающие, которые раньше хорошо снимали мигрень или кластерную боль, перестают помогать.

Как лечат

В первую очередь отменяют препарат, который вызывает боль. В этот период головная боль может усиливаться, но через 2–10 дней обычно проходит. Иногда советуют постепенно снижать дозу или менять лекарство. В этом случае важно выбрать действующее вещество с другим механизмом действия.

Главное: головная боль может проявляться по-разному

Головная боль может быть самостоятельным заболеванием или симптомом другого. Всего описано больше 300 её разновидностей. Головная боль напряжения, мигрени и кластерные боли считают первичными. Они отличаются по месту и характеру боли, схема лечения у них похожа. Приступ снимают обезболивающими, а для профилактики назначают комплексную терапию. Головная боль от синусита или злоупотребления препаратами относится к вторичными болям. Чтобы с ними справиться, нужно вылечить основное заболевание или прекратить приём лекарств-провокаторов.

