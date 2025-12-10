Учёные победили главный побочный эффект статинов

Новое исследование объясняет, каким образом препараты от холестерина могут вызывать повреждение мышц, и открывает перспективу для разработки новых лекарств.

Статины улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая уровень холестерина и уменьшая вероятность сердечных приступов и инсультов. Тем не менее у многих пациентов наблюдаются нежелательные реакции: мышечные боли, слабость и в редких случаях тяжёлое повреждение мышечной ткани, которое может также повредить почки.

Исследователи из Университета Британской Колумбии совместно с коллегами из Университета Висконсин-Мэдисон раскрыли молекулярный механизм этих побочных эффектов. Результаты работы опубликованы в Nature Communications.

Учёные использовали криоэлектронную микроскопию — методику, которая позволяет визуализировать белки в очень высоком разрешении. Команда наблюдала, как статины взаимодействуют с ключевым белком мышц, рецептором рианодина (RyR1). Этот рецептор контролирует поток кальция внутри миоцитов и открывается во время сокращения мышцы. Однако, когда статины присоединяются к нему, кальциевый канал принудительно раскрывается, и возникает неконтролируемая утечка кальция. Нарушение баланса может повредить окружающие мышечные волокна. Это объясняет, почему некоторые пациенты испытывают боль в мышцах или (в крайних случаях) появляются угрожающие жизни осложнения.

В исследовании использовали аторвастатин — один из самых распространённых препаратов этой группы. Учёные предполагают, что аналогичный эффект может быть и у других статинов.

Исследователи подчёркивают: эта работа — большой прогресс, поскольку теперь есть представление о том, как разработать статины, которые не будут действовать на мышечную ткань.

Серьёзные повреждения мышц встречаются лишь у небольшой доли из 200 млн принимающих статины по всему миру. Более лёгкие симптомы встречаются чаще, и пациенты отказываются от лечения. Новые данные помогут предотвратить эти проблемы и повысить приверженность жизненно важной терапии.

