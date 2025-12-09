Учёные изобрели вакцину от тяжёлой аллергии

Новый экспериментальный подход предлагает не подавлять аллергию лекарствами, а помочь иммунной системе самой держать её под контролем.

© MargJohnsonVA/iStock.com

Исследователи из Института Пастера при Парижском университете разработали вакцину против иммуноглобулина Е — антитела, которое запускает самые тяжёлые проявления аллергии. Результаты работы опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Иммуноглобулин Е (IgE) участвует в развитии анафилаксии (острой аллергической реакции). Она может привести к резкому падению давления, отёку дыхательных путей и угрожает жизни. При контакте с аллергеном IgE активирует тучные клетки и базофилы. В ответ они выделяют гистамин и другие вещества, из-за которых появляются симптомы аллергии.

Сейчас для снижения активности IgE применяют омализумаб — препарат на основе готовых антител. Он помогает не всем пациентам, стоит дорого, а инъекции приходится делать каждые несколько недель, иногда всю жизнь.

В новой работе учёные выбрали другой путь. Они создали вакцину, которая помогает организму вырабатывать собственные антитела против IgE. Такой подход ранее считали рискованным, потому что антитела против IgE теоретически могли бы сами спровоцировать аллергическую реакцию.

Исследователи обошли эту проблему с помощью точной молекулярной конструкции. Они взяли фрагмент IgE в безопасной форме, который не связывается с иммунными клетками и не запускает аллергию, и создали на его основе вакцину IgE-K.

Эксперименты провели на гуманизированных мышах — животных с внедрёнными компонентами человеческой иммунной системы. После введения вакцины у них сформировались антитела, которые блокировали работу IgE. Вакцинированные мыши не сталкивались с признаками анафилаксии, в том числе в модели аллергии на арахис.

Важно, что вакцина не нарушила защитные функции иммунитета. Тучные клетки продолжали нормально работать при заражении паразитами, а за год наблюдения учёные не зафиксировали серьёзных побочных реакций.

Авторы подчёркивают, что пока речь идёт только о доклинических данных. Следующий шаг — проверить безопасность и пользу на людях. Если результаты подтвердятся, вакцина может упростить лечение тяжёлой аллергии и снизить зависимость от постоянных инъекций.