Москвичка чуть не осталась без носа из-за вредной привычки

Девушка часто ковыряла в носу, и это привело к печальным последствиям.

© Freepik

Пациентка страдала из-за сухости в носу, внутри появлялись корочки, и таким способом она пыталась их убрать. Со временем нос стал уменьшаться. Девушка обратилась к врачу только через три года.

Сначала специалисты предположили, что это последствия пластики, однако никаких операций девушка не делала. Выяснилось, что часть носовой перегородки исчезла. Также у пациентки развился васкулит — воспаление сосудистой стенки, которое приводит к нарушению функции органов.