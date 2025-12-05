Врачи бьют тревогу из-за опасного тренда, захватившего Европу

Суть в том, чтобы получить галлюциногенный эффект от слизи колорадской жабы.

Некоторые виды жаб выделяют слизь, содержащую мощные, иногда кардиотоксичные соединения. Распространён миф, что для наркотического эффекта выделения надо слизывать. Однако в таком случае получить можно только опасное для жизни отравление. Хольгер Барт, фармаколог и токсиколог из Ульмского университета в Ульме (Германия), предостерегает от странной и опасной практики. Обзор клинических случаев представлен в Medscape.

В выделениях жаб содержатся разные биологически активные вещества: катехоламины, индолалкиламины, буфогенины и буфотоксины. Также были обнаружены галлюциногены — буфотенин (диметилтриптамин, ДМТ) и 5-метокси-ДМТ. Они токсичны и нужны амфибии для защиты.

Тростниковых жаб можно легально купить в Германии, их относительно легко содержать и разводить. В Австралии жаб не только пытаются лизать, но также едят их высушенную кожу. В США используют колорадскую речную жабу: её секрет слизывают, сушат или коптят.

Примерно через 30 минут после контакта с продуктами из жабы у человека возникают ощущения, похожие на действие ЛСД: эйфория, расторможенность и зрительные искажения. Среди побочных эффектов — спутанность сознания, головокружение, головная боль, тошнота и рвота.

Концентрация токсичных и психоактивных веществ в секрете жабы непредсказуема, это повышает риск отравления и опасно для жизни.

Офтальмологи из Университетского клинического центра в Мостаре, Босния и Герцеговина, описали случай 67-летней женщины. После яда жабы женщина внезапно потеряла зрение. Обследование показало отёк роговицы, снижение внутриглазного давления и другие нарушение зрения.

Тайские врачи сообщили о 36 пациентах, отравившихся токсинами жаб. У двенадцати замедлялось сердцебиение, у семи развился шок, а у одного остановилось сердце.

Жаб использовали ещё в Древнем Египте и Китае от отёков, сердечной недостаточности, укусов змей, эпилепсии, инфекций. Высушенные шкурки применяют по сей день в Китае и Японии. В Европе жабьи токсины — буфотоксин и буфотенин — входят в состав некоторых гомеопатических препаратов. В России ни тростниковая, ни колорадская жаба не водятся.

Применение любых психоактивных веществ опасно для здоровья и жизни.