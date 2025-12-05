4 смертоносные инфекции, которые угрожают человечеству в 2026 году

Разобрались, какие угрозы готовит наступающий год.

Птичий грипп

Штамм H5N1 вызывает особую тревогу у эпидемиологов. В 2024–2025 годах вирус сумел преодолеть видовой барьер. Теперь им заражаются не только птицы, но и коровы, овцы, лисы, коты и другие животные.

Штаммом H5N1 могут заразиться и люди после тесного контакта с инфицированными животными. Согласно данным Центров по контролю заболеваний США (CDC), с 2024 года зафиксирован 71 случай заражения человека и два случая смерти.

Опасность птичьего гриппа H5N1 — в высокой летальности. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот показатель может достигать 50% и выше. То есть половина заболевших умирает.

Однако эксперты уверяют, что данные ВОЗ относятся лишь к зарегистрированным случаям заражения. Птичий грипп может протекать легко, когда человек даже не обращается за медицинской помощью. Исследование канадских учёных, опубликованное в журнале Epidemiology & Community Health, показывает, что реальная летальность вируса H5N1 составляет 14–33% (что тоже очень много).

Поскольку вирус успешно преодолевает видовые барьеры, есть опасность, что он начнёт передаваться от человека к человеку. В этом случае мир может столкнуться со смертоносной пандемией, которая опаснее COVID-19.

Устойчивые к антибиотикам бактерии

По данным нового отчёта ВОЗ (2025), каждая шестая бактериальная инфекция в мире уже устойчива к стандартным антибиотикам. Примечательно, что доля таких инфекций растёт на 5–15% ежегодно. Особенно тревожна динамика среди самых распространённых возбудителей — E. coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Salmonella, которые вызывают инфекции мочевых путей, пневмонию и сепсис.

Главная опасность в том, что всё больше штаммов становятся нечувствительными даже к антибиотикам последней линии. Например, уже больше 40% штаммов E. coli и 55% Klebsiella устойчивы к цефалоспоринам третьего поколения — препаратам первой линии. А устойчивость к карбапенемам (антибиотикам, использующимся при тяжёлых инфекциях), которая раньше была редкой, стремительно увеличивается.

Для пациентов это означает, что обычная инфекция мочевого пузыря, раневая инфекция или пневмония могут стать смертельными.

Лекарственно-устойчивый туберкулёз

Мутанты возбудителя туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis) с каждым годом становятся всё менее восприимчивыми к стандартным антибиотикам. В частности, речь идёт о туберкулёзе с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ, ШЛУ ТБ).

При ШЛУ ТБ стандартные препараты (изониазид, рифампицин и другие) не работают. Вместо них используют долгие курсы дорогих и токсичных лекарств, часто с серьёзными побочными эффектами, требующие госпитализации и длительной изоляции. Успех лечения значительно ниже, чем при обычном туберкулёзе.

Согласно данным ВОЗ, ежегодно от туберкулёза умирают больше 1,25 миллиона людей. Примечательно, что резистентные формы чаще всего регистрируют в странах Центральной Азии, а также в Российской Федерации, на Украине и в Белоруссии.

Вирус Нипах — кандидат на «Болезнь Х»

В 2018 году специалисты ВОЗ внедрили термин «Болезнь Х» для обозначения патогена, который способен вызвать эпидемию или даже пандемию. Одним из таких может стать вирус Нипах, вызывающий воспаление мозга (энцефалит) или тяжёлые респираторные заболевания.

Летальность составляет 40–75%. Большинство зафиксированных случаев происходили после контактов людей с летучими мышами или заражёнными свиньями.

Однако Нипах остаётся вирусом с пандемическим потенциалом. Это РНК-вирус, а такие патогены быстро мутируют. Теоретически возможно появление варианта, способного передаваться между людьми. Кроме того, за последние десятилетия существенно увеличились контакты человека с дикой природой. Это происходит из-за вырубки лесов и изменения климата, что только увеличивает вероятность пандемического сценария.

Главное

Опасные инфекции продолжают эволюционировать, и в 2026 году угрозы исходят как от вирусов, так и от бактерий. Птичий грипп H5N1 демонстрирует способность перескакивать через видовые барьеры и обладает высокой летальностью. Супербактерии становятся устойчивыми даже к антибиотикам последней линии, превращая обычные инфекции в потенциально смертельные. Лекарственно-устойчивый туберкулёз и вирус Нипах дополняют этот тревожный список угроз.

Однако риски растут не только из-за самих патогенов, но и из-за глобальных процессов — урбанизации, тесного контакта с дикой природой, бесконтрольного использования антибиотиков и вынужденной миграции людей.

