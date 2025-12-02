У препаратов от изжоги обнаружили редкое и опасное осложнение

Учёные заявили, что ингибиторы протонной помпы (ИПП), например омепразол, могут стать причиной опухолей желудка.

Результаты представили в рамках Объединённой европейской гастроэнтерологической недели (UEGW) — 2025.

Скандинавское исследование опухолей желудка и пищевода (NordGETS) объединило данные популяционных регистров из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. В анализ вошли 1790 пациентов с нейроэндокринными новообразованиями желудка (редкий вид опухолей) и 17 897 человек из контрольной группы.

Наблюдение длилось почти 12 лет. За это время учёные заметили: чем дольше люди использовали ИПП, тем выше был риск этого вида опухолей. В группе с самым длительным приёмом относительный риск был выше на 83%, особенно у пациентов моложе 65 лет.

ИПП снижают выработку соляной кислоты. В ответ организм начинает вырабатывать больше гастрина — гормона, который подаёт клеткам желудка сигнал увеличивать кислотность. При длительном приёме ИПП повышенный уровень гастрина может влиять на клетки слизистой и быть потенциально связан с риском опухолей, считают учёные.

При этом главный автор исследования Эйвинд Несс-Йенсен из Норвежского университета науки подчеркнул, что нейроэндокринные опухоли желудка встречаются редко. Абсолютный риск остаётся низким даже у пациентов, которые принимают ИПП. По его словам, полученные данные не должны ставить под сомнение применение этих препаратов, если для них есть показания.

Также авторы обращают внимание, что это наблюдательное исследование и оно устанавливает не причинно-следственную связь, а статистическую ассоциацию.

