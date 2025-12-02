Кардиолог предостерегла от 5 ошибок в лечении гипертонии

Аделина Ахунова
Голикова Елена Петровнаэксперт

По данным ВОЗ, 1,4 млрд человек в мире живут с повышенным артериальным давлением. При этом только 23% пациентов контролируют гипертонию, остальные или не знают о ней, или получают неправильное лечение. Кардиолог, врач функциональной диагностики Голикова Елена Петровна рассказала «Рамблеру», какие ошибки совершают пациенты с артериальной гипертензией и чем это может обернуться.

Кардиолог предостерегла от 5 ошибок в лечении гипертонии
© asadykov/iStock.com

Не начинать лечение, потому что «это рабочее давление»

Идеальное давление — 120/80 мм рт. ст. Цифры в пределах 130–139/85–89 мм рт. ст. тоже можно считать условной нормой (хотя обследование всё равно нужно). Всё, что выше, — артериальная гипертензия. Пациент может чувствовать себя хорошо и вообще ни на что не жаловаться, но это не значит, что высокое давление для него — норма.

«Многие пациенты, а порой и врачи, считают, что в пожилом возрасте не нужно "давление как у молодых" и что у каждого человека есть "своё рабочее давление", при котором самочувствие нормальное, а значит, и лечение не нужно. Это неверно! Даже не ощущаемое повышение артериального давления приводит к ускоренному развитию атеросклероза, неблагоприятной структурной перестройке сердца, сосудов, мозга, почек».

Голикова Елена Петровна
Голикова Елена Петровнакардиолог, врач функциональной диагностики, ведущий специалист сети клиник «Семейная», к. м. н.

Принимать только часть лекарств

В клинических рекомендациях Минздрава указаны пять классов лекарств, которые может назначить врач для лечения гипертонии. Все они снижают давление, но разными путями.

  • Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ). Мешают образованию вещества ангиотензина-II, которое сжимает сосуды. В результате сосуды расслабляются и давление падает.
  • Блокаторы рецепторов ангиотензина-II (БРА). Тоже воздействуют на фермент ангиотензин-II, но не снижают его выработку, а мешают рецепторам его распознать.
  • Бета-адреноблокаторы. Мешают рецепторам распознавать адреналин. Сердце получает меньше стимулирующих сигналов и начинает биться спокойнее и медленнее, сердечный выброс снижается, давление падает.
  • Блокаторы кальциевых каналов. Мешают кальцию проникнуть в мышечные клетки сосудов и сердца. Без кальция мышцы расслабляются, сосуды расширяются, давление падает.
  • Диуретики (мочегонные). Выводят лишнюю жидкость и соль через почки. Объём крови уменьшается, давление снижается.

Как правило, нужна комбинация минимум двух препаратов, а в некоторых случаях потребуются все пять. Поэтому нельзя принимать только часть лекарств, которые назначил врач.

7 мифов о гипертензии, которые могут стоить вам здоровья

Не менять препараты

Универсальной антигипертензивной терапии нет. Препараты, дозировку, схему приёма врач подбирает индивидуально и корректирует её по ходу лечения. Поэтому, если назначенная терапия не помогает или даёт побочные эффекты, нужно менять лекарства или дозировки. Американская ассоциация кардиологов предупреждает, что подбор занимает время и пациентам нужно быть терпеливыми.

«Иногда для этого нужно нескольких недель или даже месяцев. Бывает, что у пациента или врача терпение кончается раньше времени, и человек остаётся на неоптимальной терапии, утешая себя тем, что "160 — это всё-таки не 200, как было раньше"», — комментирует кардиолог.
© Freepik

Прерывать терапию

Первичная артериальная гипертензия — хроническое заболевание. Его нельзя полностью вылечить, только купировать — взять под контроль симптомы и добиться целевых показателей. Если давление нормализовалась, это не значит, что гипертония прошла, это значит, что лекарства работают. Поэтому антигипертензивную терапию принимают пожизненно.

«Часто пациенты прекращают приём эффективных и хорошо переносимых препаратов просто потому, что "стало лучше", "пропил весь курс", "нельзя же всю жизнь глотать таблетки". Отмена лечения приведёт к довольно быстрому откату, и давление снова повысится», — предупреждает врач.

Не убирать факторы риска

Всем пациентам с гипертонией Минздрав рекомендует изменить образ жизни, даже тем, кто уже начал принимать лекарства. Правильное питание, физическая активность, регулярный сон и отказ от вредных привычек могут уменьшить потребность в препаратах и снизить риски осложнений.

Чем опасно высокое давление и как лечить артериальную гипертензию

Международное общество гипертонии советует:

  • придерживаться принципов диеты DASH: есть больше овощей, фруктов, рыбы, орехов, нежирных молочных продуктов;
  • сократить потребление соли до 5 граммов в день (это меньше чайной ложки);
  • увеличить потребление калия;
  • отказаться от алкоголя и сигарет;
  • добавить кардиотренировки и делать силовые упражнения;
  • сбросить лишний вес (уменьшение массы тела на 3–10% снижает давление примерно на 3 мм рт. ст.);
  • спать 7–9 часов;
  • минимизировать стресс.
© Freepik
«Факторы риска могут уменьшать эффективность даже лучших схем лечения, — говорит кардиолог Елена Голикова. — При грамотном и ответственном подходе со стороны врача и пациента гипотензивные средства и коррекция образа жизни могут обеспечить нормальное давление в 90% случаев. Это означает более долгую и качественную жизнь без инфарктов и инсультов у миллионов людей».

Главное

Артериальная гипертензия — это хроническое заболевание, которое первое время протекает без симптомов. Даже если пациент чувствует себя хорошо, ему всё равно нужно лечение. Подбор терапии занимает время, иногда уходит несколько месяцев, чтобы определиться с препаратом и дозировкой. Нельзя самовольно менять или отменять терапию, если давление нормализовалось. Без лекарств показатели снова повысятся. Всем пациентам нужно скорректировать образ жизни: есть больше овощей и фруктов, ограничить потребление соли, больше двигаться, отказаться от алкоголя и курения и нормально спать. Это тоже часть терапии.

Текст проверила кардиолог, врач по функциональной диагностике, к. м. н. Голикова Елена Петровна

Важные исследования

  1. Контроль артериального давления с помощью здоровой для сердца диеты
  2. Управление образом жизни при гипертонии: позиционный документ Международного общества гипертонии, одобренный Всемирной лигой гипертонии и Европейским обществом гипертонии
  3. Рекомендации Европейского общества по лечению артериальной гипертонии (ESH) 2023 г. Рабочая группа по лечению артериальной гипертонии Европейского общества по борьбе с гипертонией
промо изображение