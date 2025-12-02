Кардиолог предостерегла от 5 ошибок в лечении гипертонии

По данным ВОЗ, 1,4 млрд человек в мире живут с повышенным артериальным давлением. При этом только 23% пациентов контролируют гипертонию, остальные или не знают о ней, или получают неправильное лечение. Кардиолог, врач функциональной диагностики Голикова Елена Петровна рассказала «Рамблеру», какие ошибки совершают пациенты с артериальной гипертензией и чем это может обернуться.

© asadykov/iStock.com

Не начинать лечение, потому что «это рабочее давление»

Идеальное давление — 120/80 мм рт. ст. Цифры в пределах 130–139/85–89 мм рт. ст. тоже можно считать условной нормой (хотя обследование всё равно нужно). Всё, что выше, — артериальная гипертензия. Пациент может чувствовать себя хорошо и вообще ни на что не жаловаться, но это не значит, что высокое давление для него — норма.

«Многие пациенты, а порой и врачи, считают, что в пожилом возрасте не нужно "давление как у молодых" и что у каждого человека есть "своё рабочее давление", при котором самочувствие нормальное, а значит, и лечение не нужно. Это неверно! Даже не ощущаемое повышение артериального давления приводит к ускоренному развитию атеросклероза, неблагоприятной структурной перестройке сердца, сосудов, мозга, почек». Голикова Елена Петровна кардиолог, врач функциональной диагностики, ведущий специалист сети клиник «Семейная», к. м. н.

Принимать только часть лекарств

В клинических рекомендациях Минздрава указаны пять классов лекарств, которые может назначить врач для лечения гипертонии. Все они снижают давление, но разными путями.

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ). Мешают образованию вещества ангиотензина-II, которое сжимает сосуды. В результате сосуды расслабляются и давление падает.

Мешают образованию вещества ангиотензина-II, которое сжимает сосуды. В результате сосуды расслабляются и давление падает. Блокаторы рецепторов ангиотензина-II (БРА). Тоже воздействуют на фермент ангиотензин-II, но не снижают его выработку, а мешают рецепторам его распознать.

Тоже воздействуют на фермент ангиотензин-II, но не снижают его выработку, а мешают рецепторам его распознать. Бета-адреноблокаторы. Мешают рецепторам распознавать адреналин. Сердце получает меньше стимулирующих сигналов и начинает биться спокойнее и медленнее, сердечный выброс снижается, давление падает.

Мешают рецепторам распознавать адреналин. Сердце получает меньше стимулирующих сигналов и начинает биться спокойнее и медленнее, сердечный выброс снижается, давление падает. Блокаторы кальциевых каналов. Мешают кальцию проникнуть в мышечные клетки сосудов и сердца. Без кальция мышцы расслабляются, сосуды расширяются, давление падает.

Мешают кальцию проникнуть в мышечные клетки сосудов и сердца. Без кальция мышцы расслабляются, сосуды расширяются, давление падает. Диуретики (мочегонные). Выводят лишнюю жидкость и соль через почки. Объём крови уменьшается, давление снижается.

Как правило, нужна комбинация минимум двух препаратов, а в некоторых случаях потребуются все пять. Поэтому нельзя принимать только часть лекарств, которые назначил врач.

7 мифов о гипертензии, которые могут стоить вам здоровья

Не менять препараты

Универсальной антигипертензивной терапии нет. Препараты, дозировку, схему приёма врач подбирает индивидуально и корректирует её по ходу лечения. Поэтому, если назначенная терапия не помогает или даёт побочные эффекты, нужно менять лекарства или дозировки. Американская ассоциация кардиологов предупреждает, что подбор занимает время и пациентам нужно быть терпеливыми.

«Иногда для этого нужно нескольких недель или даже месяцев. Бывает, что у пациента или врача терпение кончается раньше времени, и человек остаётся на неоптимальной терапии, утешая себя тем, что "160 — это всё-таки не 200, как было раньше"», — комментирует кардиолог.

© Freepik

Прерывать терапию

Первичная артериальная гипертензия — хроническое заболевание. Его нельзя полностью вылечить, только купировать — взять под контроль симптомы и добиться целевых показателей. Если давление нормализовалась, это не значит, что гипертония прошла, это значит, что лекарства работают. Поэтому антигипертензивную терапию принимают пожизненно.

«Часто пациенты прекращают приём эффективных и хорошо переносимых препаратов просто потому, что "стало лучше", "пропил весь курс", "нельзя же всю жизнь глотать таблетки". Отмена лечения приведёт к довольно быстрому откату, и давление снова повысится», — предупреждает врач.

Не убирать факторы риска

Всем пациентам с гипертонией Минздрав рекомендует изменить образ жизни, даже тем, кто уже начал принимать лекарства. Правильное питание, физическая активность, регулярный сон и отказ от вредных привычек могут уменьшить потребность в препаратах и снизить риски осложнений.

Чем опасно высокое давление и как лечить артериальную гипертензию

Международное общество гипертонии советует:

придерживаться принципов диеты DASH: есть больше овощей, фруктов, рыбы, орехов, нежирных молочных продуктов;

есть больше овощей, фруктов, рыбы, орехов, нежирных молочных продуктов; сократить потребление соли до 5 граммов в день (это меньше чайной ложки);

в день (это меньше чайной ложки); увеличить потребление калия;

отказаться от алкоголя и сигарет;

добавить кардиотренировки и делать силовые упражнения;

и делать силовые упражнения; сбросить лишний вес (уменьшение массы тела на 3–10% снижает давление примерно на 3 мм рт. ст.);

спать 7–9 часов;

минимизировать стресс.

© Freepik

«Факторы риска могут уменьшать эффективность даже лучших схем лечения, — говорит кардиолог Елена Голикова. — При грамотном и ответственном подходе со стороны врача и пациента гипотензивные средства и коррекция образа жизни могут обеспечить нормальное давление в 90% случаев. Это означает более долгую и качественную жизнь без инфарктов и инсультов у миллионов людей».

Главное

Артериальная гипертензия — это хроническое заболевание, которое первое время протекает без симптомов. Даже если пациент чувствует себя хорошо, ему всё равно нужно лечение. Подбор терапии занимает время, иногда уходит несколько месяцев, чтобы определиться с препаратом и дозировкой. Нельзя самовольно менять или отменять терапию, если давление нормализовалось. Без лекарств показатели снова повысятся. Всем пациентам нужно скорректировать образ жизни: есть больше овощей и фруктов, ограничить потребление соли, больше двигаться, отказаться от алкоголя и курения и нормально спать. Это тоже часть терапии.

Текст проверила кардиолог, врач по функциональной диагностике, к. м. н. Голикова Елена Петровна

Важные исследования