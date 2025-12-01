Искусственный интеллект научился предсказывать рак груди лучше врачей

Модель пока работает только с маммограммами.

Старший автор исследования Констанс Д. Лехман, доктор медицины и философии, профессор радиологии Гарвардской медицинской школы, сказала, что традиционные способы оценки риска развития рака молочной железы (возраст, семейная история, генетика и плотность ткани груди) оказались неэффективными по сравнению с ИИ-моделью. Работу представили на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Система Clairity Breast — первая модель, одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA). Её обучили на 421 499 маммограммах, полученных из 27 клиник Европы, Южной Америки и Соединённых Штатов.

Исследователи использовали снимки и здоровых, и больных женщин, и это позволило модели научиться распознавать особенности структуры ткани груди, которые позволяют предсказывать риск заболевания. Авторы отмечают, что Clairity Breast может определять изменения в тканях, невидимые при осмотре и на снимке.

Модель протестировали на 236 422 цифровых маммограммах из пяти учреждений США и 8810 маммограммах из европейской клиники. Данные собирали с 2011 по 2017 год. Также была использована информация о плотности груди и данные о случаях рака за пять лет из медицинских карт.

Прогнозируемые риски, рассчитанные ИИ, классифицировали в соответствии с рекомендациями Национальной комплексной онкологической сети (National Comprehensive Cancer Network): низкий (<1,7%), промежуточный (1,7–3,0%) и высокий (>3,0%).

Учёт плотности ткани груди показал, что у женщин с высоким риском, рассчитанным ИИ, рак груди развивался больше чем в четыре раза чаще, чем у женщин с низким риском (5,9% против 1,3%). Напротив, традиционная оценка плотности ткани дала лишь незначительное разделение (3,2% для плотной ткани и 2,7% для менее плотной).

По данным ВОЗ, в 2022 г. рак молочной железы был самым распространённым видом рака у женщин в 157 из 185 стран. В этом же году болезнь диагностировали у 2,3 миллиона женщин, и она стала причиной 670 000 смертей во всём мире.

По разным данным, в России диагноз ежегодно ставят 54 000 женщин. При этом всего 30% женщин ходят к маммологу раз в год, 40% проходят осмотр реже, а 30% вовсе не ходят к врачу.

